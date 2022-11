TV 2 erfarer: Disse starter for Norge mot Irland

TILBAKE: Ola Solbakken har slått tilbake etter en tidvis tung sesong preget av skadeproblemer. I høst har han vært god for Bodø/Glimt, og i kveld belønnes han med sin andre landskamp fra start. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Se Irland - Norge på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra klokken 20.30 i kveld!

Ola Solbakken – som riktig nok har varslet at han har spilt sin siste Bodø/Glimt-kamp – får sin andre landskamp fra start, mens Glimt-kollega Patrick Berg skal styre Norges midtbane fra sentral midtbane.

Dessuten tar Fredrik Bjørkan noe overraskende plassen til Birger Meling som venstreback.

Ifølge TV 2s opplysninger, starter følgende elleve for Norge i privatlandskampen i kveld:

Ørjan Håskjold Nyland - Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Leo Østigård, Fredrik Bjørkan - Martin Ødegaard, Patrick Berg, Morten Thorsby - Ola Solbakken, Jørgen Strand Larsen og Mohamed Elyounoussi.

Laget er – med ett unntak – det samme som Ståle Solbakken har drillet på trening denne uka. Unntaket er Fredrik Bjørkan som får sjansen i stedet for Birger Meling, som er henvist til benken.

I forkant av onsdagens trening, bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken langt på vei laguttaket.

– Det tipper jeg at du - som fikk overvære hele treninga i går - har grei kontroll på. Hvis du er den årvåkne journalisten som vi mistenker at du er, så bommer du ikke på veldig mange plasser i alle fall, svarte Solbakken.

På spørsmål om han hadde bestemt seg for laget, svarte han ja.

– En god mulighet

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen mener laguttaket har falt ganske naturlig for Ståle Solbakken.

– Den lille overraskelsen er at Birger Meling er ute av laget. Der kan det jo ha skjedd noe på tampen som vi ikke vet om, men det gir samtidig en fin mulighet for Bjørkan til å vise seg fram. Det kan jo potensielt være et valg med tanke på motstandere fram i tid, sier Solveig Gulbrandsen.

Framover i banen mener hun endringene virker naturlig.

– Med Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth ute, er det naturlig at Jørgen Strand Larsen får sjansen på topp. Han har vært spennende i Celta i år og var god på landslaget sist. For han er dette en fin mulighet til å vise at han kapabel til å ta plassen om Braut Haaland mangler i kamper framover, sier Gulbrandsen.

Hun ser fram til å se Ola Solbakken, som er høyaktuell for en overgang til italienske Roma, fra start for Norge.

– Jeg tror Ståle Solbakken håper han kan bli løsningen på høyrekanten i årene framover for Norge. Han har en X-faktor som Norge har savnet, og hvis han treffer med klubbvalget sitt og får mye spilletid i sin nye klubb, så har han gode forutsetninger for å bli fast på det norske landslaget framover, sier Gulbrandsen.

Hele 45.000 billetter er solgt til kveldens oppgjør. Mye av dette handler faktisk om at irene lenge trodde at Erling Braut Haaland skulle spille kampen..

Ståle Solbakken er glad for at rammen blir såpass god – og tror Irland-kampen kan bli en pekepinn på motstanden Skottland kommer med i den kommende EM-kvalifiseringen.

– Jeg håper på en kamp med høyt tempo. Også tror jeg at det kommer såpass mange tilskuere, at det blir en bra ramme på kampen og man føler det betyr litt, sier Solbakken.