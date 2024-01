TV 2 erfarer: Disse fire kjemper om Odd-jobben

Etter å ha startet med flere titalls kandidater på en bruttoliste, nærmer Odd seg slutten på jakten etter Häcken-klare Pål Arne «Paco» Johansens erstatter som hovedtrener i klubben.

Ifølge TV 2s opplysninger har et knippe kandidater vært inne til intervju de siste dagene.

Nå står Odd igjen med en liste på fire trenere som er inne i sluttrunden. Én av disse vil deretter bli innstilt til styret i klubben.

TV 2 har vært i kontakt med Odds sportssjef Morten Rønningen, som leder prosessen, men han ønsker ikke å gå nærmere inn på verken navn eller detaljer om den nært forestående ansettelsen.

Gjennom samtaler med en rekke kilder har TV 2 likevel kommet frem til hvem som kjemper om jobben. Dersom det ikke skjer noe uforutsett, blir én av disse Odds nye trener:

Christian Michelsen (47) er den mest profilerte og erfarne kandidaten, med ni og en halv sesong som Kristiansund-trener på CV-en, inkludert 180 kamper i Eliteserien. Han skal ha vært på intervju om Odd-jobben i helgen.

Luís Pimenta (42) er sjef for G18- og G19-landslaget og nok en trener fra Norges Fotballforbund (NFF) som har fanget Odds oppmerksomhet. Konstituert toppfotballsjef Terje Liknes i NFF bekrefter at Pimenta er i dialog med Odd, og at han vil tro klubben «er veldig interessert i ham». Han påpeker at ingenting er underskrevet.

Kenneth Dokken (45) har tidligere spilt for Odd og som trener jobbet tett med en kjent skikkelse fra Odd-miljøet, som assistent for Dag-Eilev Fagermo i Vålerenga. Nå er han Uwe Röslers høyre hånd i danske AGF. Han skal også være en del av sluttfeltet som vurderes av Odd-ledelsen.

Knut Rønningene (36) er den mulige interne løsningen. Sammen med Martin Reier ledet han årets første Odd-trening onsdag, i påvente av en permanent trenerløsning. TV 2 vet at Rønningene nylig var inne til formelt intervju om jobben som hovedtrener.

VG nevnte i forrige uke at U21-landslagstrener Jan Peder Jalland var blant de aktuelle kandidatene til Odd-jobben, men TV 2 får bekreftet at dette nå er utelukket, og at Jalland fortsetter i NFF-jobben.

Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard har også tiltrukket seg Odds interesse. Han har ikke besvart TV 2s henvendelser, men det er grunn til å tro at det blir vurdert som for dyrt og krevende å kjøpe ut treneren til en konkurrent i Eliteserien.