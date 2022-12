TV 2 erfarer: Dette er detaljene i Fofana-overgangen

VIL TIL CHELSEA: David Datro Fofana er ikke i tvil: Han ønsker seg til Chelsea og det er ikke ventet at den personlige avtalen skal by på noen utfordringer. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Om det ikke smalt som en bombe, så var det i alle fall flere som fikk seg en overraskelse da overgangsjournalisten Fabrizio Romano onsdag formiddag kom med nyheten om at Moldes David Datro Fofana nærme seg en overgang til den engelske storklubben Chelsea.

TV 2 har siden fått bekreftet at disse opplysningene stemmer, og kan nå avsløre ytterligere detaljer om den kommende overgangen.

Etter det TV 2 erfarer er Molde og Chelsea enige om en overgangssum som tilsvarer et lite stykke over 120 millioner kroner for spissen.

Det gjør at Fofana – som scoret 13 mål i Eliteserien i år – blir den klart dyreste spissen som er solgt ut av norsk fotball noensinne.

Er garantert 100 millioner

Ofte er slike avtaler prestasjonsberettiget, men ifølge TV 2s opplysninger vil avtalen gjøre at Molde er garantert å motta over hundre millioner kroner uavhengig av Fofanas sportslige prestasjoner framover.

Tidligere rekordholder ut fra norsk fotball er Erik Botheim, som ble solgt fra Bodø/Glimt til Krasnodar for en totalpakke på rundt 100 millioner kroner. 80 av disse var garantert, ifølge TV 2s opplysninger.

TV 2s fotballekspert betegner Fofana-overngangen som en monsteravtale.

– Når det er snakk om disse summene, og Molde i tillegg er garantert pengene: Dette er en monsteravtale! Molde må selvfølgelig erstatte en meget god spiller, men jeg tror dette gir Molde muligheten til å videreutvikle seg, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Avtalen er fortsatt ikke underskrevet, men partene er enige om premissene for en avtale.

– Det jeg kan si er at det er stor interesse for Fofana, og det har det vært fra flere over lang tid. Mer kan jeg ikke si, sier Molde-trener Erling Moe.

Molde-direktør Ole Erik Stavrum har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken torsdag, mens trener Erling Moe er ganske ordknapp.

Visum og personlig avtale gjenstår

David Datro Fofana har fortsatt ikke vært på besøk hos Chelsea i England, men tross stor interesse fra flere konkurrerende klubber er han krystallklar på at han ønsker seg til nettopp Chelsea.

I en Youtube-video som Molde la ut i sommer røper Fofana at nettopp Chelsea var klubben han ønsket seg til.

– Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har lyst til å spille for Chelsea. Det er et veldig bra lag, sa Fofana.

Den personlige avtalen er ikke ferdigforhandlet, men også her er premissene i grove trekk blitt gjort kjent for hverandre.

Alle parter er innstilt og forventer at det til slutt ender med en avtale.

Kontraktslengde, visum og andre detaljer er det som gjenstår før David Datro Fofana blir tidenes dyreste salg ut fra norsk fotball.

For slik det ser ut nå, er det liten tvil: David Datro Fofana kommer til å bli solgt til Chelsea.

– Det gledelige med dette, fra et historisk perspektiv, er at Molde er en klubb som helt tydelig har prioritert å hente andre norske spillere. Det gjør at pengene ofte blir igjen i den norske klubbøkonomien. Det har gagnet norsk fotball, sier Yaw Amankwah.