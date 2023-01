TV 2 erfarer: Dette betaler Vålerenga for Ofkir

Mandag kveld kunne TV 2 avsløre at Vålerenga og Sandefjord hadde kommet til enighet om en overgang for Ofkir.

Ifølge TV 2s opplysninger betaler Vålerenga fem millioner kroner, fordelt på to avdrag, for Sandefjord-stjernen.

I tillegg inneholder avtalen prestasjonsrelaterte bonuser verdt under én million kroner, men det er ikke sikkert at kriteriene for disse oppfylles.

FORLATER SANDEFJORD: Mohamed Ofkir jubler etter eliteseriekampen i fotball mellom Sandefjord og Haugesund. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Tirsdag morgen tok Ofkir farvel med lagkameratene sine i Sandefjord og satte kursen mot hovedstaden.

Det er planlagt en medisinsk undersøkelse på Valle klokken 13.00 tirsdag. Deretter signerer han en fireårskontrakt med VIF.

Det skal være snakk om Sandefjords dyreste spillersalg gjennom tidene.

Trener Hans Erik Ødegaard og daglig leder Espen Bugge Pettersen har ikke besvart TV 2s henvendelser tirsdag morgen. Det har heller ikke sportssjef Joacim Jonsson i Vålerenga.

Spilleren ønsker foreløpig ikke å uttale seg om overgangen.