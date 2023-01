TV 2 erfarer: Bud på Hugo Vetlesen – jaktes i Tyskland

Så langt i januar har det vært forholdsvis stille rundt mannen som i 2022 ble kåret til Eliteseriens beste spiller og debuterte på A-landslaget.

Men nå kan TV 2 avsløre at det begynner å dra seg til rundt Bodø/Glimts kanskje mest verdifulle salgsobjekt.

Med én uke igjen av det internasjonale overgangsvinduet har to klubber ifølge TV 2s opplysninger vist konkret interesse for Vetlesen.

Den ene er den ungarnske toppklubben Ferencvaros, som har lagt inn et offisielt bud til Bodø/Glimt. Dette har blitt avslått, men ungarerne skal fortsatt være interessert.

Den andre er en Bundesliga-klubb som har forhørt seg om Vetlesen, og som sterkt vurderer å legge inn et formelt bud, om de ikke har gjort det allerede.

Kontrakten går ut

Slik TV 2 forstår det, har ikke Glimt satt en klar prislapp på Vetlesen, men klubben skal være tydelige på at det skal svært mye til for at de slipper nøkkelspilleren i januar.

Sport manager Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt svarer slik på spørsmål om Vetlesen-bud:

– Vi kommenterer på generelt grunnlag ikke disse tingene.

– Det vi kan si, er at vi har en flott spillergruppe med mange gode, attraktive spillere, sier Sakariassen.

Vetlesens kan bli en høyinteressant føljetong i 2023. Midtbanespilleren har bare et knapt år igjen av kontrakten i Glimt.

Dersom Glimt ikke selger ham i januar, vil han derfor kunne forhandle om en forhåndsavtale med en fremtidig klubb til sommeren.

Det betyr at Glimt kan havne i samme situasjon som de gjorde med Ola Solbakken, som signerte for Roma etter at kontrakten med de gulkledde utløp ved nyttår.

– Troen på gode løsninger

Glimt-trener Kjetil Knutsen var negativ til at spilleren endte med å forlate norsk fotball uten at overgangssummen kom Glimt og gamleklubbene Rosenborg og Ranheim til gode.

– Vi er veldig glade for at spillerne tar det neste steget, men ikke veldig glad for at de gjør det på den måten. Jeg syns klubbene som har hjulpet de på veien skal sitte igjen med noe, sa Knutsen til Discovery.

– Hugos kontrakt utløper ved nyttår. Frykter dere samme situasjon som med Ola Solbakken?

– Har egentlig ikke noe å bidra med rundt dette annet enn at vi ikke styres av frykt, men av troen på gode løsninger, sier Sakariassen til TV 2.

Daglig leder Frode Thomassen i Glimt sier han ikke ønsker å kommentere spillerlogistikken.

Hugo Vetlesen har ikke besvart TV 2s henvendelser tirsdag, men før jul uttalte han følgende på spørsmål om fremtiden:

– Jeg har bedt Jim (Solbakken, agent) ringe først når det er noe jeg virkelig bør vite om. Jeg har det veldig bra der jeg er nå, og stortrives i Glimt, men det er klart at jeg har en ambisjon eller en drøm om å komme meg videre hvis det riktige tilbudet dukker opp.

Stabæk har rett på en prosentandel av videresalget dersom Vetlesen skulle bli solgt fra Glimt før kontrakten hans utløper ved nyttår.