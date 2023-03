TV 2 erfarer: Brann fikk nytt bud på 4,5 millioner avslått

Ifølge TV 2s opplysninger samlet styret i Kristiansund BK seg fredag ettermiddag til et møte etter å ha mottatt dagens andre offisielle bud på sin nøkkelspiller Kartum.

Det første budet ble, slik TV 2 kunne avsløre tidligere fredag, kontant avslått av KBK, som ikke kom med noe motkrav.

Deretter skal Brann ha økt budet. Etter at det første budet hadde en totalramme på fire millioner kroner, skal det andre ha hatt en totalramme på 4,5 millioner kroner.

Størrelsen på budet fikk ifølge TV 2s opplysninger KBK til å tenke nærmere på om de skulle selge midtbanespilleren.

Kilder internt i KBK stusset over at Branns fremstøt kom så sent som på overgangsvinduets siste dag. Med svært lite tid til å hente en erstatter var klubben motvillig til å slippe en spiller som blir vurdert som en av de viktigste for å sikre opprykk fra Obosligaen.

Rundt klokken 16.00 fikk Brann nok en gang beskjed fra Kristiansund om at Kartum ikke er til salgs.

KBK avslo også budet på 4,5 millioner kroner.

Kartum har kun ni måneder igjen av kontrakten med klubben.

– I prinsippet har jeg ingen kommentar til dette. Vi holder disse tingene internt. Selvfølgelig foregår det ting de siste dagene av overgangsvinduet, men jeg har ingen kommentar til den aktuelle saken, sier Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen til TV 2.

