TV 2 erfarer: Ajax med nytt bud på Mannsverk

Ifølge TV 2s opplysninger avslo Molde onsdag det første budet fra Ajax på midtbanegeneralen Sivert Mannsverk.

Men den nederlandske storklubben gir seg ikke.

TV 2 får opplyst at Ajax har lagt inn et nytt og forbedret bud på Mannsverk som Molde tar stilling til torsdag formiddag.

Dersom partene kommer til enighet, kan Mannsverk være på vei til Amsterdam allerede torsdag.

Det er ventet en snarlig avgjørelse i saken.

Det nederlandske overgangsvinduet stenge natt til lørdag. Innen den tid må alt papirarbeid mellom klubbene samt spillerens kontrakt være signert, og de medisinske undersøkelsene må være gjennomført.

Onsdag bekreftet Moldes administrerende direktør Øystein Neerland at de hadde mottatt et bud fra Ajax, men han sa at de «i utgangspunktet har vi ikke tenkt til å selge».

Neerland har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag morgen.

Nå gjenstår det å se hvordan MFK tar stilling til det nye budet, men flere parter skal være optimistiske om at overgangen kan gå i orden.

TV 2 har vært i kontakt med Mannsverk, men han ønsker ikke å uttale seg om overgangen foreløpig.

Dersom han blir Ajax-spiller, går han i fotsporene til to av skandinavisk fotballs største spillere gjennom tidene: Zlatan Ibrahimovic og Christian Eriksen. De reiste videre fra Ajax til gylne karrierer i klubber som Barcelona og Tottenham.

Saken oppdateres!