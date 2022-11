TV 2-ekspertens favoritter fra gruppespillet: – Løp og kjøp!

Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé, Neymar, Mohamed Salah og Lionel Messi har alle herjet i Champions League.

Men det er tre andre navn som står øverst på listen til TV 2s fotballekspert Morten Langli etter høstens gruppespill.

– Jeg har valgt litt utenfor boksen, men disse spillerne har virkelig fascinert meg denne høsten.

Under kan du lese om Langli sine tre utvalgte:

Khvicha Kvaratskhelia (21) Klubb: Napoli. Nasjonalitet: Georgia. Posisjon: Venstrekant. Landskamper: 19 (10 mål). Tidligere klubber: Dinamo Tbilisi, Rustavi, Lokomotiv Moskva (lån), Rubin Kazan og Dinamo Batumi. Antall kamper denne sesongen: 17. Antall mål: 8. Antall målgivende: 10.

Khvicha Kvaratskhelia har tatt Napoli og resten av Fotball-Europa med storm.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller pekte på Kvaratskhelia allerede før Champions League-gruppespillet ble sparket i gang.

Men at juvelen skulle herje så kraftig som han har gjort, det hadde nok ikke mange sett for seg.

Prestasjonene i den lyseblå drakten sørget for at han etter kort tid ble oppkalt etter Napolis aller største fotballstjerne noensinne, Diego Maradona. Georgieren har fått kallenavnet «Kvaradona».

– Han er helt ekstremt god til å passere spillere. Balansen og tyngdepunktet er helt fantastisk, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Langli om Napolis stjerneskudd: – En av de aller mest spennende

TV 2s programleder Jan-Henrik Børslid spurte Langli om han så likheter til Diego Maradona, som han er oppkalt etter.

– Det blir kanskje blasfemi å si det, selv om han spiller i Napoli-drakten. Han har et stykke opp dit ... men han er en av Europas aller mest spennende spillere, sier Langli.

Mykhaylo Mudryk (21) Klubb: Sjakhtar Donetsk. Nasjonalitet: Ukraina. Posisjon: Venstrekant. Landskamper: 8 (0 mål). Tidligere klubber: Arsenal Kyiv (lån) og Desna Chernihiv (lån). Antall kamper denne sesongen: 12. Antall mål: 7. Antall målgivende: 7.

Ukraineren har herjet i Champions League denne sesongen. Fem målpoeng på fem kamper har ikke gått ubemerket hen.

Ifølge flere britiske medier var Arsenal svært interessert i å kjøpe Mudryk i sommer, men Arteta & co. skal ikke ha kommet til enighet med Sjakhtar Donetsk.

Da TV 2 var tilstede for å dekke Sjakhtars kamp mot Celtic tidligere i høst, la ikke supertalentet skjul på ambisjonene sine.

– Jeg ønsker å bli en av verdens beste fotballspillere, sa Mudryk til TV 2.

– Tror du at det er mulig å klare det? spurte TV 2s reporter.

– Hvorfor skulle jeg ikke klare det?

Sjakhtar-juvelen hylles: – Løp og kjøp!

Morten Langli er stum av beundring, men klarer likevel å få frem noen ord for å beskrive ham.

– Jeg har sagt det før – løp og kjøp!

– Beina hans går som trommestikker og ballen ligger limt inntil beina hans. Han kommer til å bli hentet. Spørsmålet er hvem som henter ham.

Arsenal har som nevnt vært ryktet til supertalentet. Ifølge Transfermarkt er også Newcastle, Brentford, Everton og Bayer Leverkusen beilere av ukraineren.

– At han havner i en av de fire største ligaene er helt opplagt, men spørsmålet er om han drar rett til en av kanonene, eller om han skal ta et mellomsteg. Alle har ham på blokken. At han ikke spiller for Sjakhtar neste sesong, det kan jeg garantere, sier Langli.

Kim Min-jae (25) Klubb: Napoli. Nasjonalitet: Sør-Korea. Posisjon: Midtstopper. Landskamper: 44 (3 mål). Tidligere klubber: Gyeongju, Jeonbuk, Beijing Guoan og Fenerbache. Antall kamper denne sesongen: 17. Antall mål: 2. Antall målgivende: 0.

Kim Min-jae hadde store sko å fylle da Napoli hentet ham fra Fenerbache i sommer.

Kalidou Koulibaly var solgt og Napoli trengte en ny forsvarssjef. Etter noen få måneder kan man trygt si at italienerne traff blink.

– Meget god scouting av Napoli og hente ham etter bare én sesong i Europa (Fenerbache). Han har vært helt outstanding for Napoli, sier Morten Langli.

I september ble Min-jae kåret til månedens spiller i Serie A. Om få uker skal han være bærebjelken i forsvaret til Sør-Korea i VM.

– Han er nesten umulig å passere. Han har virkelig vært et funn! Det er verdensklasse, han er kanskje verdens beste stopper for øyeblikket, sier Langli.