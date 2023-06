TV 2-ekspertenes VM-uttak: – Alder er ikke et argument

Hvem tar Hege Riise med seg til New Zealand for å forsvare Norges ære? TV 2s fotballeksperter har fått i oppgave å velge sine favoritter.

Hvem får være med? Hvem må bli hjemme? Hvem får være med til New Zealand som reserver?

Mandag gir landslagssjef Hege Riise svaret på hvilke 23 spillere som blir tatt i troppen til sommerens fotball-VM i New Zealand og Australia.

I tillegg skal tas det også ut tre reservespillere som reiser med selve troppen til mesterskapet.

TV 2s fotballeksperter Solveig Gulbrandsen (t.v), Marit Clausen og Ingrid Ryland Foto: TV 2

TV 2s fotballeksperter Ingrid Ryland, Solveig Gulbrandsen og Marit Clausen har fått i oppgave å ta ut hver sin tropp med utgangspunkt i hva de selv hadde gjort hvis de var norske landslagssjefer.

Se ekspertenes uttak i faktaboksene lenger ned i saken.

To vraker EM-keeperen

Hvem som blir en del av VM-troppens keepertrio, har det vært knyttet stor spenning rundt denne våren.

Det meste har tydet på at konkurransen for de tre plassen har stått mellom fire keepere i Toppserien: Branns Aurora Mikalsen (27), LSK Kvinners Cecilie Fiskerstrand (27), Vålerengas Guro Pettersen (31) og Stabæks Sunniva Skoglund (21).

Guro Pettersen (t.v), Sunniva Skoglund og Aurora Mikalsen var Norges keepertrio under Fotball-EM i fjor sommer. Foto: Terje Pedersen

Pettersen har slitt med spilletid denne sesongen bak VIF-lagvenninne Jalen Tompkins, men etter den amerikanske keeperens kneskade nylig har Pettersen fått fornyet tillit i Oslo-klubbens mål.

Likevel velger to av ekspertene å vrake 31-åringen som var Norges førstekeeper i fjorårets EM i England.

– Det er en utrolig kjip avgjørelse, kjenner jeg, men på grunn av lite spilletid og usikkerhet rundt hennes skade og helsesituasjon, så blir hun et litt for usikkert kort for meg, forklarer Solveig Gulbrandsen om sitt valg.

Pettersen har slitt med en rekke hjernerystelser opp gjennom karrieren.

Gulbrandsen trekker frem at hun tror Pettersen hadde vært en fantastisk brikke inne i et keeperteam i et mesterskap, men synes likevel det er viktigere å heller ta med seg en ung keeper – i dette tilfellet Sunniva Skoglund.

Cecilie Fiskerstrand, Guro Pettersen og Sunniva Skoglund før en landslagstrening på Ullevaal i april 2022. Omlag en måned senere røk Fiskerstrands korsbånd og hun mistet fotball-EM. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det er en vurdering Marit Clausen stiller seg bak.

– Skoglund er en av fremtidens keepere og kan være en aktuell førstekeeper i neste mesterskap. Jeg tenker det er riktig å ta med en ung spiller som kan få nyttig mesterskapserfaring, sier hun.

Det er ikke ekspertkollega Ingrid Ryland enig i, som har vraket Stabæks talentfulle burvokter.

– For meg går det på prestasjoner og jeg synes Guro har sett bra ut når hun har fått sjansen. Hun har sett ut en en trygg keeper og har tidligere vist den modenheten som trengs rundt et mesterskap, slik som i EM i fjor, sier den tidligere landslagsbacken.

– Det blir litt den eldste opp mot den yngste, men for meg er ikke alder et argument på et landslag. Det skal være basert på prestasjoner.

Solveigs Gulbrandsens VM-tropp Aurora Mikalsen Sunniva Skoglund Guro Pettersen

Anja Sønstevold Maren Mjelde Marit Bratberg Lund Tuva Hansen Guro Bergsvand Mathilde Harviken Thea Bjelde

Vilde Bøe Risa Ingrid Syrstad Engen Frida Leonhardsen Maanum Guro Reiten Emilie Haavi Julie Blakstad Amalie Eikeland Lisa Naalsund

Karina Sævik Elisabeth Terland

Ada Stolsmo Hegerberg Caroline Graham Hansen Sophie Román Haug

Reserver: Sara Hørte Synne Skinnes Hansen Anna Jøsendal

Vil ha med midtbanejoker

Blant de 20 utespillerne er det lite som skiller seg ut blant ekspertenes utvalgte.

Kanskje noe overraskende har trioen valgt å ta med Lisa Fjeldstad Naalsund i troppen.

Lisa Naalsund har vært skadeplaget siden overgangen til Manchester United. Her fra hennes eneste kamp fra start 19. mars 2023 hvor hun måtte forlate banen med en hamstringskade etter 27 minutter. Foto: Steven Paston

Dette til tross for at 28-åringen har vært skadeplaget siden overgangen til Manchester United i januar og kun står med 30 minutter spilletid fordelt på to kamper.

– Jeg hadde henne egentlig utenfor troppen først, men i mine øyne er hun i utgangspunktet en så god spiller at hun i toppform kunne startet på landslaget, sier Ryland.

– Hun tilbyr noe litt annet enn de andre midtbanespillerne på landslaget. Hun har stor forflytningsevne, trøkk i spillet, god i presset og veldig god i én-mot-én-situasjoner defensivt. Hun kan være en viktig brikke i totalpakken, legger Gulbrandsen til.

Til tross for skadeproblemene og lite spilletid det siste halvåret, skal bergenseren være i god form. Ifølge Ryland har 28-åringen trent fotball en god stund og deltatt på Branns treninger hjemme i Bergen.

– Får de henne i form, så er det ikke snakk om at hun skal utelates. Men konkurransen er tøff på midtbanen og det var bare akkurat at jeg vippet henne inn, sier Naalsunds tidligere Brann-lagvenninne.

– Toppnivå hennes er såpass bra at hun må med i en VM-tropp. Hun kommer sikkert ikke til å spille mye, men i Naalsund har du en spiller du vet leverer i de minuttene hun får, legger Clausen til.

Ingrid Rylands VM-tropp: Aurora Mikalsen Cecilie Fiskestrand Guro Pettersen



Maren Mjelde Tuva Hansen Guro Bergsvand Mathilde Harviken Marit Bratberg Lund Thea Bjelde



Vilde Bøe Risa Ingrid Syrstad Engen Frida Leonhardsen Maanum Guro Reiten Amalie Eikeland Julie Blakstad Anna Jøsendal Emilie Haavi

Lisa Naalsund

Caroline Graham Hansen Ada Hegeberg Karina Sævik Elisabeth Terland Sophie Román Haug



Reserver: Emilie Woldvik Anja Sønstevold Olaug Tvedten

Disse vil de vrake

Tre vurderinger skiller seg ut blant ekspertkorpsets utvalgte: De har alle valgt å vrake tre ulike spillere fra sine tropper.

– Jeg har ingenting i mot Anja, men jeg vurderer rett og slett andre spillere som bedre, forklarer Ryland om å utelate Inter-spiller Anja Sønstevold.

Hun har vurdert å heller ha inn en spiller som Naalsund i midtbaneleddet og Thea Bjelde som en potet/joker som kan brukes i ulike posisjoner.

Anja Sønstevold (t.v) og Anna Jøsendal under en landslagstrening på Ullevaal stadion i juni 2022. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

En lignende vurdering har Gulbrandsen gjort når hun har valgt å droppe Anna Jøsendal fra VM-troppen til fordel for en spiller som Amalie Eikeland.

– Jeg velger rutine og erfaring på dette nivået og at Eikeland kan spille både vingback, back, kant - i flere posisjoner, sier den tidligere Norge-profilen.

Hos Clausen er det Brighton-angriper Elisabeth Terland som har blitt henvist til reservelisten fremfor å være i mesterskapstroppen.

– For meg ble hun vippet ut opp mot en spiller som Lisa Naalsund. Terland er en offensiv spiller først og fremst og jeg mener det er viktigere å ha et defensivt tryggere kort enn enda en angrepsspiller - det har vi nok av fra før, sier Clausen.

Marit Clausens VM-tropp Aurora Mikalsen Cecilie Fiskerstrand Sunniva Skoglund

Maren Mjelde Marit Bratberg Lund Mathilde Harviken Tuva Hansen Guro Bergsvand Anja Sønstevold

Thea Bjelde Vilde Bøe Risa Ingrid Syrstad Engen Frida Leonhardsen Maanum Guro Reiten Emilie Haavi Anna Jøsendal Amalie Eikeland

Ada Stolsmo Hegerberg Caroline Graham Hansen Karina Sævik Sophie Román Haug

Reserver: Synne Skinnes Hansen Elisabeth Terland Anna Aahjem

På spissplassen har samtlige funnet plass til en annen skadeplaget spiller: Roma-spiss Sophie Román Haug.

– Hun har bevist at hun behersker nivået. Har x-faktor, vet hvor målet står, god i press, er ekstremt god på hodet og er god i boks, sier Gulbrandsen.

– Om hun ikke spiller fra start, så er hun en spiller som kan komme inn og levere.

