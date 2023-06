TV 2-ekspert mener RBK bør selge stjernespiller

Rosenborg - Arna-Bjørnar 4-0

Saken oppdateres!

Anna Jøsendal var i fyr og flamme da Rosenborg kjørte over Arna-Bjørnar på Koteng Arena. Lynvingen var overalt i førsteomgangen hvor hun scoret, hadde to målgivende og skaffet straffe.

Men lynvingen kan forsvinne fra Trøndelag allerede i sommer. 22-åringens kontrakt går ut etter sesongen. TV 2-ekspert Marit Clausen tror Jøsendal kan bli solgt i løpet av nær fremtid.

– Så god som hun er nå. Hun gjør det meste for laget og skaper alt. Det er noe med det å få noe igjen for de spillerne man utvikler. Rent økonomisk er det lureste å selge henne. Så kan de heller bruke pengene på en annen kant som de kan utvikle videre. Jeg mistenker at hun kan være på vei bort, sier Clausen.

Det var også stor interesse for Odda-jenten før sesongen, men det ble aldri noe klubbytte.

Det er allerede klart at en annen offensiv nøkkelspiller, Synne Skinnes Hansen, drar til Tyskland og Bayer Leverkusen når kontrakten løper ut i sommer.

TV 2-ekspert Clausen, som selv har spilt for RBK, lot seg virkelig imponere av Jøsendals oppvisning i lørdagens kamp.

TV 2-ekspert Marit Clausen ble toppscorer for RBK i 2020. Etter at hun ga seg på toppnivå har hun fortsatt spillerkarrieren i 3. divisjon for Ranheim. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Det er skremmende. Hadde jeg vært AB-trener nå, så tror jeg at jeg hadde gjort noen justeringer.

Spesielt angrepet bak 4-0-målet var av den lekre sorten. Trønderne rullet opp langs venstresiden og Jøsendal skrudde på turboen før hun serverte målscorer Emilie Nautnes.

– Det er helt fantastisk angrepsfotball.

Også på 3-0-målet holdt Jøsendal full lekestue på kanten sin før hun serverte Matilde Rogde.

TV 2-programleder Anne Sturød lot seg også imponere.

– Det må være en av livets kamper for Anna Jøsendal. Det virker som hun kan gjøre som hun vil.

Angriperen har scoret seks mål så langt i årets Toppserie. Hun har også syv assist. Vestlendingen, som ble byttet ut etter 60 minutter, er høyaktuell for en plass i Norges landslagstropp til sommerens VM.

Brann med sterkt poeng

Landslagstrener Hege Riise var til stede på storkampen mellom Vålerenga og Brann i Oslo.

Vertene kom best i gang på eget kunstgress og tok ledelsen da Ingibjörg Sigurdardottir headet inn 1-0 etter en corner fra Andrine Tomter.

Men Brann svarte etter 72 minutter. Kaptein Andrine Hegerberg spilte til Rakel Engesvik som dro seg fri inne i VIF-boksen og på elegant vis limte inn 1-1 i det nærmeste hjørnet. Det var hennes første Toppserie-scoring i årets sesong.

1-1-resultatet betyr at det er ny spenning i toppen. Rosenborg er fem poeng bak Vålerenga, men trønderne har én kamp mindre spilt.

VIF har nå spilt to uavgjorte kamper på rad.

– Det er litt skuffende. Vi har noen perioder i kampen der vi er skuffende. Det er også perioder der vi er bra, sier Vålerenga-trener Nils Lexerød til TV 2.