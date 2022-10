Truls (26) knuser Braut Haalands statistikk

Truls Hovland scorer 1,8 mål i snitt per kamp. Det er et målsnitt selv Erling Braut Haaland sliter med å klare.

Ja, det er forskjell på norsk fjerdedivisjon og engelsk Premier League.

Det er vi alle enige om.

Men å score 31 mål på 17 kamper er ikke lett, samme hvilken divisjon man måtte befinne seg i.

– Hadde han spilt i fjerdedivisjon så hadde han sikkert scora 300 mål, sier Truls Hovland på spørsmål om hvordan det føles å score mer enn målmaskinen fra Jæren.

STOPPES: Truls Hovland er en kjent skikkelse i Øvre Årdal. 31 mål på 17 kamper gjør at flere stopper og prater. Foto: Markus Engås/TV 2

Rimet har lagt seg på gresset i Øvre Årdal. Sesongen er over. Men lokalbefolkningen ser godt hvem som beveger seg gatelangs i bygda.

– Det var nesten, Truls, er det en forbipasserende som sier.

Fjerdedivisjonslaget Årdal var én svak kamp unna opprykk til tredjedivisjon.

I en sesong der spissen, Truls Hovland, scora så godt som en tredjedel av klubbens mål.

– Helt ærlig så burde jeg hatt flere mål i år, sier en beskjeden storscorer.

Målsnittet på 1,82 scoringer per kamp er i skrivende stund langt bedre enn Braut Haalands 1,37 i Manchester City.

– Enorm betydning for lokalfotballen

– Truls er for Årdal det Braut Haaland er for Norge.

Ordene tilhører Ole Gunnar Hunderi, assistenttrener i Årdal FK.

Når spissen han snakker om stod for 31 av klubbens 103 scorede mål, kan man si treneren har sine ord i behold.

Hunderi var selv en målscorer av rang med 386 mål på 514 kamper for Årdal FK. Han ser noe unikt i Truls Hovland.

TO MÅLTJUVER: Både trener, Ole Gunnar Hunderi, og Truls Hovland vet hvor målet står. Foto: Markus Engås/TV 2

– Han har slitt en del med skader som jeg tror har satt den største stopperen for en langt bedre karriere. Truls hadde scora mål i en hvilken som helst divisjon, mener Hunderi.

Hovland selv er beskjeden på egne vegne og mener Haalands prestasjoner i England er langt mer imponerende enn hans egne.

– Når du ser ham er han jo nesten umenneskelig. Hvis han klarer å ha det målsnittet der i Premier League da bør han ikke få spille mer. Da blir det useriøst, sier Hovland.

Gode gener

De to målsnikene har en del fellesnevnere. Enkelte er klart mer søkte enn andre, som at begge liker lasagne, har bred dialekt og har hatt samme hårsveis.

- Hovland-sveisen, skyter Truls Hovland inn.

- Det var jeg som hadde den først, sier 26-åringen og smiler.

Begge har også en felles egenskap i at de ikke virker selvtilfredse og mette selv etter et hat trick.

- Jeg skulle hatt seks eller sju mål til denne sesongen, sier 26-åringen fra Årdal.

OMTALT SVEIS: Erling Braut Haaland har fått mye oppmerksomhet for sitt lange hår. Foto: JASON CAIRNDUFF

Men det som er mest slående, og som muligens har hatt mest å si for at de begge to er over snittet gode til å score mål, er opphavet.

- Der er moren min, sier Truls Hovland og peker på et bilde som henger i Årdalshallen.

- Hun er norgesmester på 800-meter.

LYNRASK MOR: Kirsti Gulbrandsen er Truls Hovlands mor. Hun var selv en meget lovende friidrettsutøver på sine yngre dager. Foto: Markus Engås/TV 2

– Ja, det stemmer det. For veldig, veldig mange år siden, sier Mor Kirsti Gulbrandsen og smiler.

Erling Braut Haalands mor, Gry Marita Braut, er norsk mester i sjukamp. Også bestemor, Inger Åse Høyland Braut, har gjort sine saker bra på friidrettsbanen. Til TV 2 kunne hun fortelle at hun fremdeles har rogalandsrekord for 11-årigenger på 60-meter.

– Kanskje det har litt å si, sier Kirsti Gulbrandsen.

– Men jeg tror ikke faren er helt enig, han tror nok det kommer fra ham, sier storscorerens mor og ler.

Skadeplaget

Folk rundt Truls Hovland er alle overbeviste om at 26-åringen kunne spilt fotball på et langt høyere nivå enn fjerdedivisjon.

Det er han selv også.

– Jeg kunne nok spilt i OBOS-ligaen, sier Årdal FKs suverene toppscorer.

– Jeg har jo spilt der før, men det begynner å bli noen år siden.

ENKLE KÅR: Det er stor forskjell på fasilitetene i Årdal FK og Braut Haalands i Manchester City. Her fra garderoben i Årdalshallen. Foto: Markus Engås/TV 2

26-åringen tilbragte en sesong i Sogndal da han var yngre , men fant seg aldri til rette i saftbydga. Senere har Hovland måtte holde seg unna fotball grunnet skjevhet i ryggen.

– Det har vært så vondt at jeg ikke har kommet meg ut av sengen, svarer måljegeren.

Flere spesialister har vært oppsøkt og selv om han stadig føler smerte etter kamper, holder 26-åringen det såpass i sjakk at han kan score mål på bestilling for den lokale klubben.

At han klarer å spille fotball gjør også at drømmen om spill på høyere nivå fortsatt lever.

– Jeg har ikke gitt opp, ikke helt, sier Hovland og smiler.

– Det spørs hvem som ringer.