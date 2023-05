Tror Vinicius vurderer Real Madrid-fremtiden

Nå spisser det seg til! Se full LaLiga-runde på TV 2 Play tirsdag, onsdag og torsdag. Sendeskjema finner du her.

Nok en gang ble Real Madrid-stjerne Vinicius junior utsatt for rasisme i tapet for Valencia søndag kveld.

Nå melder Real Madrid at de har levert inn en anmeldelse om hatkriminalitet. Også Barcelona-trener Xavi fordømmer rasismen.

– Her er det ingen skjold, de er mennesker, og rasismehandlinger som Vinicius på Mestalla må fordømmes, sier han.



Vinicus, som også ble utvist etter turmultur som oppsto i etterkant av rasismen, har gjennom hele sesongen måtte forholde seg til hetsende spanjoler på tribunen.

Ifølge LaLiga-president Javier Tebas har de registrert åtte tilfeller av rasisme mot Vinicus. Det totale antallet i ligaen er ni denne sesongen, skriver presidenten på Twitter.

Han har blitt kritisert av både Vincius selv og presidenten i det spanske fotballforbundet Luis Rubiales.

– Jeg vil be dere om å ignorere den uansvarlige oppførselen til presidenten i LaLiga, sa han på en pressekonferanse, og fortsatte:

– Så lenge det bare er én som er fornærmet, basert på tilstand eller hudfarge, så har vi et alvorlig problem. Om det er en, to eller en gruppe det gjelder, så spiller det ingen rolle. Da gjelder det et helt land, en by og en klubb, sier han.



Avskyelig dukke og ape-sanger

Behandlingen fra andre lags supportere, spesielt på bortebane, har vært en føljetong gjennom hele sesongen.

Allerede i september fikk Vinicius unngjelde fra byrival Atléticos supportere, da hundrevis ropte «Du er en apekatt» til brasilianeren. Da hadde han allerede fått rasistiske kommentarer etter at han feiret en scoring med å danse.

I et nytt byderby, denne gang i Copa del Rey i januar, tok fans av byrivalen det enda lengre. En dukke hang fra en bro i Madrid med banneret «Madrid hater Real».

MAKABERT: En dukke med Vinicius hang fra en bro i Madrid.

Også i bortetapet for Mallorca ble det rasisme, og Vinicius fikk svært tøff behandling fra tribunen.

– Vinis helvete på Mallorca, skrev storavisen Marca.



Dette er altså bare noe av det Vinicius har opplevd.

– Det oppleves verre denne sesongen og skjer oftere. Omfanget er større nå, sier TV 2s sportskommentator og LaLiga-ekspert Mina Finstad Berg.

– Fortvilende og trist

At Vinicius er offeret, mener hun kan forklares med en enkelt årsak.

– Det er fordi han er en av verdens beste og blant de største profilene. Derfor har han en rød blink på ryggen, og havner i søkelyset hver gang. Han er offeret som velges på grunn av talentet sitt, sier hun.

Noen av motargumentene som trekkes fram i Spania er at han er provoserende og klagete i stilen. Vinicius har i tillegg til dutviskingen fått ti gule kort i LaLiga.

– Det er aldri hans feil. Det er ekstraordinært, fortvilende og trist. det er mange andre som også har lignende stil, men blir tatt i forsvar som at det er en del av personligheten, sier Finstad Berg.



– Det er klassisk at han legger skylden på offeret, og at han må takke seg selv. Dynamikken har man sett før, og den er stygg, sier hun.

– Vinicius blander ting

TV 2s LaLiga-ekspert Guillem Balagué er ikke overrasket etter hendelsene på Mestalla

– Følelsen i Spania er at rasisme ikke er et seriøst problem. Det blir som en vits i media og blant kommentatorer når Vinicius blir hetset. De rettferdiggjør det ved å si at det er «superwoke» og overhodet ikke et problem.

Samtidig sier han LaLiga har tatt gode grep i bekjempelsen de siste årene.

SPANSK PROBLEM: TV 2s LaLiga-ekspert Guillem Balagué peker på at det er store utfordirnger med rasisme i Spania. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er ikke gode nok lover og regler til å straffe slik oppførsel, men LaLiga har jobbet hardere enn noensinne for å få det til å bli det. Vinicius mikser ting når han kaller LaLiga for rasist. De har gjort en massiv jobb med å finne de ansvarlige og straffe dem.



Der er han altså enig med LaLiga-president Javier Tebas, som mener ligaen har gjort mye. Balagué vender imidlertid ryggen til presidenten etter «motangrepet» mot Vinicius på Twitter.

– Der er jo han som er offeret. Tonen burde vært annerledes, sier TV 2-eksperten.

Nå mener han at det bør være mulig for et lag å forlate banen om bare én spiller blir rasistisk hetset.

– Et annet problem er at Vinicius mener det er et problem som bør løses nå. For et land som har vært rasistisk i lang tid, så er det ikke mulig å få til.



Forlater han klubben?

Nå spør flere seg om hva den gjentakende rasismen har å bety for fremtiden til Vinicius. Fotballjournalist Fabrizio Romano hevder Vinicius kun ønsker å bli i Real Madrid, mens Balagué er mer tvilende.

– Nå tenker han om Spania virkelig er det rette stedet for å utvikle seg. Det var ikke dette han forventet, sier spanjolen.



Mina Finstad Berg mener en eventuell exit vil være et stor nederlag for den spanske toppdivisjonen.

– Det er ekstremt synd for spansk fotball om de mister Vinicius på grunn av rasisme. Da har man feilet totalt med å beskytte spillerne. Det finnes eksempler på spillere har forlatt Serie A for rasisme, sier kommentatoren.