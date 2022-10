Tror Simeone kan ryke om Atlético ikke snur trenden

Det er noe seigt over Atlético Madrid, mener TV 2s kommentator. Nå venter noen potensielt avgjørende uker for Diego Simeone.

I midtuken gikk Atlético Madrid på en solid smell mot Club Brügge, og tapte 2-0 mot Antonio Nusa og co.



Halvveis ut i gruppespillet har hovedstadslaget tre poeng, og ligger på sisteplass i gruppa som på papiret skal være overkommelig, som også inneholder Bayer Leverkusen og Porto.

Flere av de spanske avisene var ikke nådig i sin kritikk av det som ble levert.

Libertad-journalist David Vinuesa, som følger klubben tett, mener unnskyldningene hagler etter slike prestasjoner.

– Atlético har gjort de samme feilene om og om igjen de siste to årene. Kampen i Brügge har vi sett 100 ganger før. Da kan to ting gjøres: Tro at alt er uflaks eller innse hva som er problemet, sier Vinuesa, som mener spillerne skyver Diego Simeone foran seg.

Mundo Deportivo, som dog er Barcelona-basert, skriver at Atlético trenger «magi».

– Det er seigt

Det ikke gått på skinner i LaLiga heller, selv om tabellen og resultatene ikke ser så aller verst ut.

– Spillemessig denne sesongen har de sette feige ut. De skaper og dominerer ikke mye, og det bør de gjøre. Det er noe uforløst over laget, oppsummerer TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Han syns ikke de har vært bedre enn resultatene tilsier, og sier de 13 poengene som er sanket i LaLiga til nå er godt betalt.

– Det er ganske seigt nå, sier Osnes.

Han tror de neste ukene kan bli særdeles viktige for klubben frem mot VM.

– Om det ikke snus, så er det kanskje på tide med noe nytt, mener han.

PINLIG TAP: Atlético Madrid tapte mot belgiske Club Brügge. Sesongen har ikke tatt av. Foto: YVES HERMAN

Kan Simeone ryke?

«Noe nytt» mener han med manager. Diego Simeone har opplevd stor suksess med Atlético Madrid i sin snart elleve år lange regjeringstid, som inneholder både Europa League-triumfer og to LaLiga-titler.

Men alt har en slutt, og det spørs om ikke den tiden nærmer seg for 52-åringen.

TV 2s LaLiga-ekspert Guillem Balagué skriver i sin blogg at Simeone for øyeblikket har tillit i Atlético, men at det har vært samtaler internt i klubben at de forventer bedre fotball.

– Det er en veldig intens trenerstil, og han har vært der lenge. Samtidig har en sterk relasjon til spillerne, og det er ikke første gang folk snakker om jobben hans. Men han har bitt seg fast tidligere, sier Osnes.

Han ser flere tegn på hvorfor det ser ekstra seigt ut nå.

DYRKJØPT: Atlético brukte store summer på Joao Felix. Mot Club Brügge fikk han ikke starte. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

– Midtbanen er helt monotom, og alle ligner på hverandre. Se Joao Felix, dyr mann som kommer inn etter 80 minutter på 0-2 mot Brügge. Dyre spillere får ikke ut potensiale sitt, sier han.

Men å få sparken nå, har ikke LaLiga-kommentatoren tro på med den sterke posisjonen han har i klubben.

Blir det ikke bedre i løpet av de neste ukene før verdensmesterskapet i Qatar, kan en avskjedigelse plutselig bli aktuelt.

– Om de ryker ut av Champions League og ikke blir bedre i LaLiga, så tror jeg det kan skje. Da kan det være et godt tidspunkt rett før en lang VM-pause, sier Osnes.