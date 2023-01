Tror på opptur etter krisehøst: – Det var helt grusomt

SLÅR DE TILBAKE? Atlético er ute av Europa og må kjempe for topp 4-plassering i LaLiga denne våren. Foto: OSCAR DEL POZO

Det nye LaLiga-året åpner med et smell søndag kveld når Atlético tar imot Barcelona til en gigantkamp. Så langt denne sesongen har imidlertid forskjellen på lagene vært stor.

Barcelona kan øke avstanden på tabelltoppen med seier på Metropolitano etter en svært god sesong til nå i LaLiga. Atlético har sannsynligvis gitt opp seriegullet, og kjemper med lag som Real Sociedad, Athletic og Betis om topp 4.

I tillegg til å henge et stykke bak førende Real Madrid og Barcelona, ble det fiasko i Champions League hvor de havnet på sisteplass i en overkommelig gruppe.

– De kunne ikke gjort det mye verre. I Champions League var det helt grusomt, faktisk var det nesten ikke mulig å være så dårlige i viktige kamper. I ligaen var det opp og ned, men totalt sett en veldig skuffende høst.

– Fansen godtar det

Men Stamsø-Møller tror de hever seg.

– All logikk sier at de skal ha en bra vårsesong. Det er positive tegn og til tider har det ikke vært så ille heller, sier han.

MYE HODEBRY: Det har ikke gått på skinner for Atlético og Diego Simeone til nå denne sesongen. Foto: VIOLETA SANTOS MOURA

Diego Simeone har passert elleve år som trener for hovedstadslaget, men etter den skuffende sesongen har flere spurt seg om det ikke er på tide gjøre en endring.

– Jeg tror han føler på presset, men han skjelver nok ikke. Fansen godtar på en måte det som har skjedd. Han er en stor del av grunnen til suksessen. Det gir han litt ro, tid, og tålmodighet hos fansen.

Mangler stjernespiller

Sett bort ifra Champions League-exiten har Barcelona gjort det bra i høst. Men etter VM-pausen har det blitt 1-1 mot Espanyol og avansement etter ekstraomganger mot 3. divisjonslaget Intercity.

– De er litt rustne etter en kjempefin høstsesong. Da kunne det ikke gått så mye bedre poengmessig. Nå må de opp et par hakk. For de var ikke i nærheten sist.

Det ligger an til et ordentlig rotterrace i tittelkampen denne sesongen. Barcelona og Real Madrid har fulgt hverandre som skygger, og har neppe råd til mange poengtap.

– For Barcelona er det en kritisk kamp. Det er viktigst for dem.

SUSPENDERT: Det nærmer seg to måneder siden Robert Lewandowski ble utvist, men det er først nå etter VM det blir suspensjon på han. Foto: VINCENT WEST

Hovedstadslaget har hatt et bra tak på Barcelona de siste sesongene, og har bare tapt én av de siste fem. Stamsø-Møller tror det blir en heftig batalje på Metropolitano.

– Det lukter en jevn og gnien kamp. Mye innsats og få detaljer som kommer til å skille dette. Det blir en herlig fight, spår eksperten.

Et slag for Barcelona er at Robert Lewandowski er ute. Den polske stjernespilleren er suspendert i tre kamper etter han pådro seg rødt kort mot Osasuna før VM.