Tror på nytt «mirakel»: – Har vist før at det er mulig

Med 1–2 mot Sveits i EMs åpningskamp er de norske U21-gutta trolig avhengig av et resultat mot gruppefavoritt Frankrike søndag kveld for å holde liv i drømmen om avansement.

Da er det kanskje greit å kjenne til historien, en historien som kan fortelle at norske David har beseiret franske Goliat i flere avgjørende øyeblikk.

– Det var jo en prestasjon som var helt hinsides når man ser på det i dag og alle de gode lagene som var med.

Mannen bak ordene er Terje Skjeldestad, sportssjef i Sogndal og assistenttrener på Norge U21.

VET HVA SOM KREVES: Terje Skjeldestad har vært med på å stoppe Frankrike som spiller. Nå vi han gjenta bragden som trener. Foto: Per-Atle Karlsen

I 1997 var han en del av laget som måtte ha poeng i siste kvalifiseringskamp for å ta seg til U21-EM i 1998. På motsatt halvdel sto Frankrike, Patrick Vieira, Thierry Henry og David Trézéguet.

Klarte det «umulige»

Som fotballnasjon har Norge egentlig alltid vært en underdog-historie. U21-landslaget er intet unntak.

I 1997 kjempet de norske unggutta en desperat kamp for å kvalifisere seg til U21-lagets første EM-sluttspill noensinne. I siste kamp måtte Norge klare det «umulige» borte mot storfavoritt Frankrike for å ta seg til EM.

– Det var enormt. Av alle ting reiste vi til Frankrike og vi måtte vinne. Det tror jeg ikke det var så mange som trodde på. Norge hadde aldri vært i et U21-EM, og vi reiste ned der og vant den kampen, sier Skjelstad.



BRONSE: Norge endte til slutt opp med bronse i U21-EM i Romania i 1998. Foto: Lise Åserud

Sogndølen var førstereis med U21-landslaget og andrekeeper bak Espen Baardsen.

Fra benken fikk han se et norsk lag som herjet med franske vidunderbarn.

KOM TIL KORT: Verken Thierry Henry eller David Trézéguet hadde det som skulle til for å stoppe Norge fra å kvalifisere seg til U21-EM i 1998. Foto: PEDRO UGARTE

– Når jeg ser litt på navn og sånt, så hadde de jo Vieira, Trezeguet og Henry. Det var jo enormt gode spillere, men så hadde vi veldig gode spillere og vi hadde et godt lag.

– Vi spilte vel uavgjort mot dem på hjemmebane i kvaliken òg, så vi hadde troen. Det er det som er viktig på søndag også, at vi har troen, understreker Skjeldestad.

Norge vant 3–2 og kvalifiserte seg for U21-EM i 1998. De franske stjernene så mesterskapet på TV.

– Kanskje er det «meant to be»



Etter bragden mot Frankrike reiste Norge, som nå, til Romania. Der gjennomførte de et historisk godt mesterskap og endte til slutt på en tredjeplass etter 2–0 mot Nederland i bronsefinalen.

25 år senere er Skjeldestad tilbake i Draculas hjemland, denne gangen som assistenttrener. Nå jakter han og Norge igjen fransk blod i EM.

TROR PÅ OVERRASKELSE: U21-assistent Skjeldestad har selv vært med på å slå Frankrike. Han har tro på at det skjer igjen. Foto: Nikola Krstic

– Vi har forberedt oss lenge. Vi har fått den gjengen vi skal ha og har en voldsom tro på den planen vi har. Jeg sier som Emil Ceide, han har vel sagt hele tiden at vi skal overraske. Vi får se på søndag, smiler Skjeldestad, og påpeker at Norge har god erfaring med å skape trøbbel for franskmennene:

– Vi lever godt med at det er David mot Goliat, sier Skjeldestad.

Han trekker fram at Norge var i EM i 2013, og at Frankrike også da ble beseiret, på Marienlyst i siste kamp.

– 19-åringene kom til EM nå, på Malta neste måned, også de slo Frankrike i den avgjørende kampen. Kanskje er det «meant to be», igjen, gliser den gamle keeperen.

Skryter av samholdet

Nå bruker 45-åringen det han har av erfaring for å gjøre Norges gutter så klare som mulig for kampen.

Han vet hva det vil si å være en del av et mesterskap – og kanskje er han spesielt flink til å se de som havner litt utenfor de elleve beste.

Som 19-åring så han nemlig hele mesterskapet i 1998 fra benken.

FØRSTEVALG: Som U21-lagets førstevalg henviste Espen Baardsen Terje Skjeldestad til benken under EM i 1998. Foto: Lise Åserud

– Det var på en måte litt mitt lodd. Jeg var med den gjengen som underåring. Selvsagt hadde jeg lyst til å spille, sier sogndølen.

Han understreker at han ga alt for gjengen, slik spillerne gjør i dag. For å være klar hvis han hadde fått muligheten.

– Skuffet, ja, men samtidig så må man bare stå på, for man vet aldri når sjansen kommer, forklarer Skjeldestad.

– Hvordan bruker du din erfaring til å hjelpe de spillerne som havner litt utenfor nå?

– Det er en del av det. Vi har veldig fokus at vi skal være én gjeng, og det er det.

– Vi må òg tillate at folk blir litt skuffet. Så er det vår jobb i støtteapparatet å bygge opp guttene. De er forholdsvis unge enda og de skal lære å takle dette, sier han.

ÉN GJENG: Skjeldestad er tydelig på at alle i Norge-troppen spiller en like viktig rolle for laget. Foto: Nikola Krstic

Skjeldestad peker på det er lett å snakke om slikt på forhånd, men at det blir mye følelser og innlevelse når det står på.

– Det er ikke noen bedre arena å takle det på enn å være i mesterskapet. Vi er flere som har vært med på dette før og jeg synes folk er kjempeflinke til å «backe» opp.

– Vi har vist at det er mulig

Selv om han satt på benken i 98-EM, var Skjeldestad sett på som et av landets aller største keepertalenter tidlig på 2000-tallet.

Allikevel gjorde omstendighetene at han ble værende i Sogndal fra karrierestart til karriereslutt.

KLUBBLEGENDE: Skjeldestad spilte over 400 kamper for Sogndal før han ga seg i 2010. Foto: Larsen, Hkon Mosvold

– Jeg sier til meg selv at jeg ikke angrer på noe. Jeg har fått opplevd utrolig mye, både som spiller og trener. Jeg valgte som jeg gjorde og det står jeg for den dag i dag, sier Skjeldestad.

Han tok aldri muligheten selv, men minner dagens spillere hvilket utstillingsvindu et U21-mesterskap faktisk er.

– At jeg valgte å bli værende i Sogndal hele karrieren, får være mitt problem. Her nede er det er enormt mye folk, speider og agenter som følger med. Det er ikke fare for at man ikke blir sett.

Og den beste måten å bli sett på er kanskje å ta del i et nytt, lite fotballmirakel på bekostning av en ny, fransk gullgenerasjon.

– Det er viktig at alle har troen, som den gangen i 97. Vi har vist før at det er mulig, avslutter den gamle keeperkjempen.