Tror på historisk høy Haaland-plassering i Gullballen

Se alt om alle de nominerte i vårt Gullballen-senter her, og se TV 2s sending rundt utdelingen mandag 17. oktober fra 19.30!

Mandag 17. oktober er det duket for den prestisjetunge Gullballen-utdelingen, der fotballverden samles for glamour, glitter og gullbelagt prisutdeling i Paris.

I år som i fjor er Erling Braut Haaland blant de nominerte på herresiden, og TV 2s fotballekspert tror vi for første gang får en norsk herre inn blant de ti beste i denne kåringen.

– Jeg tror det, og jeg tenker jo helt ærlig at det er på tide. Det bør etter hvert bli sånn. Vi har hatt mange gode lag og mange gode spillere, men det må et sånt utskudd til for at man skal komme topp ti, sier Simen Stamsø-Møller, og fortsetter:

– Hvis vi ser på land som vi tåler på sammenligne oss med, om det er Kroatia eller Sverige, så må vi jo være såpass ambisiøse at vi tenker at det er mulig å få verdensstjerner også i fotball for herrer. Og for å være en verdensstjerne så må man være topp ti i slike kåringer.

Nederst ser du Stamsø-Møllers vurderinger av alle han tror blir topp 10 i Gullballen for herrer. Der kan du også selv foreta din rangering av de ti.

– Kan vinne allerede neste år

Grunnlaget for kåringen er denne gang sesongen 2021/22 (tidligere har det vært basert på prestasjoner i et kalenderår), så Haalands herjinger i Manchester City-drakt spiller i utgangspunktet ikke inn. Men fristen de utvalgte journalistene verden over hadde til å stemme var ikke før 5. september. Da hadde Haaland allerede scoret ti obligatoriske mål i Manchester City-drakt.

FØLGER GULLBALLEN: Simen Stamsø-Møller, fotballekspert i TV 2. Foto: Daniel S. Lauten, TV 2

– Det har vel skjedd også tidligere at kriteriene ikke er blitt oppfylt til punkt og prikke, og at man lar seg rive med litt av det som skjer her og nå. Det kan ha litt å si, og så kan det være at en del glemmer at forrige sesong ble litt vanskelig for Halaand på grunn av skader. Men topp ti i verden er han, jo, sier TV 2-eksperten.

I fjor havnet Haaland på 11. plass i tilsvarende kåring, noe som var historisk høyt for en norsk herrespiller. For der Ada Stolsmo Hegerberg vant som første kvinne i 2018 - og også har en annen topp-fire plassering å vise til - har man på herresiden vært langt unna toppen i slike individuelle kåringer historisk sett.

– Han er kommet for å bli i toppen der, og jeg ser ikke bort ifra at han kan vinne prisen allerede neste år. Når han spiller, scorer han ett mål per kamp. Og nå spiller han for verdens beste lag og scorer to mål per kamp, sier Stamsø-Møller.

– Den største stjernen av alle

Før prisen for 2023 skal deles ut skal et VM spilles i desember, men til tross for at Norge ikke deltar her, mener TV 2-eksperten at sjansene er gode for norsk Gullballen-glorie også på herresiden neste høst.

– Selv om det er VM, er mulighetene gode. Den som skal vinne VM og være stjerne i VM skal være ganske bra for å overgå Haaland. Det er ikke urealistisk at han scorer 60 mål i alle turneringer denne sesongen. Det hadde man jo ikke for eksempel da Fabio Cannavaro vant Gullballen som verdensmester i 2006, sier Stamsø-Møller, som selv sitter i studio under TV 2s Gullballen-sending mandag 17. oktober.

Cannavaro var også den foreløpig siste som vant både VM og Gullballen samme år, for verken i 2010 (Spania og Lionel Messi), 2014 (Tyskland og Cristiano Ronaldo) eller 2018 (Frankrike og Luka Modric) hadde noen av verdensmesterne store nok enere til å nå helt opp mot de andre kandidatene.

– Haaland er i «pole position» til å vinne Gullballen neste år. Han er størst akkurat nå, og det er jo litt morsomt at når vi først får en verdensstjerne på herresiden, så blir han den største stjernen av alle i en tid der Cristiano Ronaldo og Lionel Messi fremdeles er aktiv.

Her er Stamsø-Møllers vurdering av det han tror blir topp 10:

1. Karim Benzema

Superspissen blir bare bedre og bedre. Benzema leverte sin beste sesong hittil i karrieren, og ble for første gang toppscorer i La Liga. Bar Real Madrid på skuldrene til Champions League-finalen, og ble toppscorer der også – også det for første gang.

2. Sadio Mané

Har lagt bak seg et usedvanlig minnerikt år. I motsetning til Salah startet Mané 21/22-sesongen litt under pari. Etter nyttår ble det seier i Afrikamesterskapet og dobbel cuptriumf med Liverpool.

3. Mohamed Salah

I sitt livs form for Liverpool før jul i fjor. Etter nyttår og finaletap i Afrikamesterskapet var han mer skuffende. Sto i 21/22-sesong for 31 mål og 16 målgivende på 51 kamper

4. Robert Lewandowski

Ble robbet for Gullballen i fjor. Nok en gang ble det 50 mål i det som ble hans siste sesong for Bayern München. Er en komplett spiss som aldri slutter å imponere.

5. Kevin De Bruyne

Viste seg som en av de aller beste i bransjen. Starten på sesongen var forholdsvis rolig til han å være, men utover i vårsesongen var han fabelaktig i kamp etter kamp. Scoret mange og viktige mål for seriemesterne.

6. Kylian Mbappé

Den eneste i PSGs supertrio som er nominert. Så var han også i forrige sesong den som tok ansvar da Neymar og Messi skuffet. Scoret 28 mål og vant Ligue 1 med PSG. Tok også hjem Nations League med Frankrike.

7. Virgil van Dijk

Etter en sesong ødelagt av kneskade var stopperkjempen tilbake på sitt beste. Var en svært viktig bidragsyter til at Liverpool kun tapte én kamp mellom 29. desember og 27. mai.

8. Thibaut Courtois

Bunnsolid på Real Madrids vei til La Liga-tittel. Banens beste i Champions League-finalen, da alt som kom hans vei ble stoppet.

9. Erling Braut Haaland

På grunn av en del skader ble det en hakkete sesong for Haaland. Likevel leverte han ganske nøyaktig ett mål per kamp, og fikk den fortjente drømmeovergangen til Manchester City.

10. Cristiano Ronaldo

Dette ble et veldig spesielt år for Ronaldo. Han startet med å bli tidenes toppscorer i verden. Så ble det mange nedturer med Manchester United, selv om Ronaldo selv scoret 24 mål totalt.

– Det er selvsagt vanskelig å spå, særlig når det er så mange enormt gode navn i miksen her. Og så vil jeg gjerne understreke at dette er mitt tips for hvordan det ender, gitt de kriteriene juryen er forelagt. Det er ikke en rangering av hva jeg selv mener er de ti beste spillerne i verden verken per dags dato eller for sesongen 2021/22, avslutter Stamsø-Møller.

Se alt om alle de nominerte i vårt Gullballen-senter her, og se TV 2s sending rundt utdelingen mandag 17. oktober fra 19.30!