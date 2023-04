– Tror ikke spillerne forstår hvor gode de er

Nok en gang måtte Chelsea-spillerne traske av banen uten å ha scoret mål.

For første gang siden desember 1993 har Chelsea gått fire strake kamper uten å få ballen i mål.

I Premier League har Chelsea scoret 29 mål på 30 kamper. Kun seks lag har scoret færre mål.

Toppscoreren deres er Kai Havertz, som står med stusselige sju mål på 29 kamper.

– Det har vært en tøff periode for spillerne. De mangler litt selvtillit. Jeg tror ikke spillerne helt forstår hvor gode de faktisk er, sier Chelsea-vikar Frank Lampard til Uefa etter tapet mot Real Madrid.

VIKAREN OG MESTEREN: Frank Lampard ble kastet til ulvene onsdag. Bortenfor ham står Real Madrid-manager Carlo Ancelotti. Foto: Isabel Infantes

Ingen har scoret flere mål enn Lampard for London-klubben (211 mål). Nå er det hans ansvar å snu trenden, etter at eierne valgte å kvitte seg med Graham Potter.

Men TV 2s eksperter har ikke tro på at klubblegenden er det riktige langsiktige valget.

– Når jeg ser den benken, tenker jeg wow, for en fet klubb å ta over. Manageren som ender opp med å ta over dette laget har veldig gode muligheter til å gjøre dem mye bedre. Det blir neppe Frank Lmpard, for jeg tror ikke han har det som trengs for å være en topp-toppmanager, sier Jesper Mathisen.

Får stadion til å eksplodere

– Å mislykkes er uakseptabelt

Erik Thorstvedt mener at det uakseptabelt å feile. Spesielt når så mye penger er spyttet inn i prosjektet.

– Nå må Chelsea først og fremst treffe på neste ansettelse. De må ta seg tid, puste med magen og få inn en fyr som kan fikse dette laget. De har brukt så mange milliarder at å mislykkes er uakseptabelt. Det skal ikke kunne skje, sier Thorstvedt.

Chelsea hang lenge med i kampen mot Real Madrid, men da Ben Chilwell fikk direkte rødt kort 30 minutter før slutt, ble det tøft.

Likevel klarer Frank Lampard å ta med seg noe fra tapet i Madrid.

– Jeg er ikke altfor skuffet. Det jeg så fra spillerne gir meg tro på at vi kan gjøre noe spesielt neste uke, sier Lampard til TV 2 etter kampen.

OPPGITT: Milliardkjøpet Enzo Fernandez fortviler med Mason Mount. Foto: JUAN MEDINA

Før kampen pekte TV 2s kommentator Øyvind Alsaker på den store endringen Chelsea har vært gjennom det siste året.

Etter at Russland invaderte Ukraina, fikk russiske oligarker raskt sanksjoner mot seg fra Storbritannia.

Ifølge The Guardian ble Abramovitsj ilagt sanksjonene på grunn av sine klare bånd til Vladimir Putins Regime.

ABRAMOVITSJ-ÆRAEN: Roman Abramovitsj brukte oljeformuen sin til å gjøre Chelsea til en gigant i europeisk fotball. Foto: Martin Meissner

– Det er veldig lett å glemme hva Chelsea har vært gjennom. De hadde mange år med Roman Abramovitsj som eier. Man kan mene mye om Abramovitsj, men han var enormt populær blant Chelseas supportere. Han sparket managere jevnt og trutt, men det funket, sier TV 2s kommentator.

I løpet av Abramovitsj sine 19 år som eier, var det 14 forskjellige managere som forsøkte å leve opp til russerens enorme forventninger.

– Abramovitsj forsvant av grunner vi alle er kjent med. Så var det inn med amerikanerne. Hva vet de om dette? De sparket Thomas Tuchel, som er en elitemanager. Graham Potter, som er utrolig spennende og skulle vært et langtidsprosjekt, var borte sju måneder inn i sesongen, sier Alsaker.