Tror ikke på Guardiolas Haaland-påstand

Mens store deler av verdens største fotballstjerner skal kjempe om VM-tittelen i Qatar, er to vennskapskamper for Norge i neste uke det eneste Erling Braut Haaland har på programmet de neste ukene.

Det har enkelte pekt på kan være en fordel for Manchester City i resten av sesongen: At superstjernen Erling Braut Haaland kan være fulladet og klar for avgjørende City-kamper over nyttår.

Men på TV 2s spørsmål om han tror Haalands manglende VM-deltakelse kan øke tittelsjansene i Premier League, virker ikke Pep Guardiola å gå med på premisset i det hele tatt.

– Jeg hadde foretrukket at Erling reiste til VM med Norge, dessverre kvalifiserte de seg ikke. Han vil forhåpentligvis komme seg fra skaden sin. Jeg tror han vil være i Marbella noen dager, så kanskje i Norge, og så komme tilbake når vi er i gang med trening, sier Guardiola.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror imidlertid ikke at City-treneren er helt ærlig.

– Pep Guardiola jublet nok ikke da Norge ikke kom til VM, men om han kun skal tenke på City er det en fordel at ikke alle de viktigste spillerne hans skal spille VM, sier Mathisen.

Han begrunner det på følgende måte:

– City spiller veldig mange kamper i løpet av en sesong, og når Premier League og Champions skal avgjøres en gang før sommeren vil Haaland spille en nøkkelrolle. At han da fikk hvilt og trent godt i disse VM-ukene tror jeg gjør at han vil være på sitt aller beste resten av sesongen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Han er litt bedre

Spanjolen møtte pressen i forkant av lørdagens Premier League-oppgjør mot Brentford. Da ble han naturligvis spurt om den fysiske tilstanden til Haaland, som kom inn en halvtime mot Fulham sist og ble hvilt mot Chelsea i ligacupen onsdag.

– Vi får se, svarer Guardiola på spørsmål om Haaland er friskmeldt til lørdagens kamp mot Brentford.

– Er han mye bedre?

– Litt, var beskjeden fra Guardiola.

Skadeutfordringer har gjort at Erling Braut Haaland ikke har startet de tre siste City-kampene. Trolig er han med mot Brentford lørdag.

– Tilhører landslaget

Det håper nok i alle fall landslagssjef Ståle Solbakken på.

Neste torsdag skal Norge møte Irland til privatlandskamp i Dublin, mens Finland er motstander på Ullevaal søndag.

Jesper Mathisen er overbevist om at Braut Haaland gjør det han kan for å bli klar til landskampene.

– Braut elsker å spille for Norge, og hvis han er frisk nok så er han klar for å bidra i landskampene nå i november, er hans klare analyse.

Pep Guardiola virker å legge lite energi i at spillerne hans skal på landslagssamlinger framover – i alle fall utad.

– Etter lørdag (mot Brentford) tilhører spillerne landslaget, var Guardiolas dom da han ble utfordret på at flere av hans skadeplagede spillere er tatt ut i Englands VM-tropp.

Erling Braut Haaland er foreløpig soleklar toppscorer i Premier League. Foreløpig står han med 18 mål på tolv kamper. Nest flest har Harry Kane med elleve mål.