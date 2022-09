Tror Haaland kan ta Ronaldos utrolige rekord

Han gjorde det igjen. Og denne gang i turneringen han allerede har herjet i for både Dortmund og RB Salzburg.

Lagkamerat Manuel Akanji, som også spilte med Haaland i Tyskland, er langt fra overrasket.

– Mange tvilte på ham da han kom til Dortmund, så sa folk at han måtte gjøre det i Premier League også. Han fortsetter å gjøre det. Han scorer så mye mål og han lærer ting hele tiden. Han tar store steg. «Sky is the limit» om han fortsetter, sier City-spilleren til TV 2.

– Hva gjør ham spesiell?

– Når han får ballen i boksen. Han scorer. Han kan holde på ballen, han har farten til å løpe i bakrommet.

Kun 31 spillere har scoret mer enn Braut Haaland i Champions League siden turneringen ble omorganisert i 1992. Nordmannen har nå 25 CL-mål. Tidenes mestscorende i Champions League, Cristiano Ronaldo, stod med null mål etter sine første 28 CL-kamper.

Tidligere lagkamerat Thomas Delaney, som i kveld var på motsatt halvdel for Sevilla, tror nordmannen kan bli tidenes mestscorende. Cristiano Ronaldo har 140 CL-mål.

– Han kan slå rekorden, sier dansken til TV 2.

Thomas Delaney og Erling Braut Haaland møttes igjen. Dansken sier til TV 2 at han fortsatt har en del kontakt med sin tidligere lagkompis.

– Du tror han blir den beste?

– Ja, det kan jeg se for meg.

I jakten på den rekorden kan samarbeidet med Kevin De Bruyne bli svært verdifullt.

– Vi gjør ikke noe spesielt. Vi spiller bra sammen, men det er fortsatt ting som kan bli bedre. Når man starter som han har gjort og scoret mange mål, så gjør det tingene lettere. Det gir oss tid til å jobbe med andre ting, sier De Bruyne til TV 2.

– Er Haaland annerledes enn de andre spissene du har spilt med?

– Alle er forskjellige å spille med. Alle har en forskjellig måte for hvordan de vil ha ballen. Man har spillere som møter, man har spillere som løper i bakrom. Alle er forskjellige. Jeg forsøker å tilpasse meg slik som han ønsker å spille. Jeg forsøker å finne ham der han er komfortabel til å score. Jeg tenker det går greit, men som jeg sa, så er det flere ting vi kan gjøre bedre.

TV 2-ekspert Morten Langli er klar på at de to allerede er en livsfarlig duo.

– De har funnet et meget godt samarbeid. Det er noe med å spille hverandre gode, sier Langli.

Ekspertkollega Erik Thorstvedt vil ikke være med på at målene Haaland scorer mot Sevilla er enkle.

– Mange vil si at disse målene er enkle. Men han får de til å se enkle ut. Men det ligger en systematisk tanke bak, sier Erik Thorstvedt.

– Han har byttet klubb, men Champions League er fortsatt hans turnering.