Tror EM kan ryke uten Haaland: – Savnet er helt åpenbart

SKADET: Erling Braut Haaland (22) har ikke vært å se under de to siste landskampene. Grunnen har vært smerter i lysken etter kampen mot Burnley 18.mars. Foto: Fredrik Varfjell

Norge hadde totalt 17 skudd mot Georgia, hvor 16 av de ikke fant veien til nettmaskene. Mot Spania gikk ingen skudd inn på seks forsøk.

TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller, er klar på at det merkes at superspissen Erling Braut Haaland ikke er på matta for landslaget.

– Savnet er helt åpenbart. Norge blir et langt mindre skummelt lag å møte når han ikke er på banen, og vi ville hatt bedre muligheter til å ta flere poeng, sier fotballeksperten til TV2.no.

Haaland har hittil scoret 21 mål på 23 landskamper for det norske landslaget. I tillegg har han 42 mål for Manchester City så langt denne sesongen.

Jærbuen måtte gi seg tidlig på landslagssamlingen grunnet skade.

Ikke i tvil

Stamsø-Møller mener mye avhenger av målmaskinen for Ståle Solbakkens lag.

– Slik utviklingen har blitt er de nok helt avhengig av å ha ham frisk og rask, dersom det skal bli noen muligheter for å kvalifisere seg gjennom puljen.

På spørsmål om Norge hadde vunnet tirsdagens kamp med jærbuen på banen, er ikke eksperten i tvil.

– Ja det tror jeg. Vi skal slå Georgia uansett, men med Haaland der ute hadde vi vært mye klarere favoritter, understrekes det.

Mener savnet av Haaland er stort

Ønsket å se stjerneduo

Videre poengteres en stor utvikling i spillet hos Premier Leagues toppscorer.

– Han er veldig tydelig i bevegelsene sine, som gjør det veldig greit for lagkameratene. Man vet han kommer til å starte på løp. Resten av spillet er også utviklet, og han har blitt en bedre kombinasjonspiller enn for ett år siden, sier Stamsø-Møller.

Av den grunn tror han det hadde vært flott å se én spesiell duo i de siste kvalifiseringskampene.

– Haaland er en perfekt medspiller for alle, men kanskje spesielt Ødegaard, som er en av de med best blikk for spillet i bransjen, og best pasningsfot. De to er en superkombinasjon. Derfor er det trist at vi ikke fikk se de sammen nå, for de er jo i sitt livs form begge to, avslutter fotballeksperten.

Norges neste kamper i gruppen er hjemme mot Skottland og Kypros. Oppgjørene spilles 17. og 20. juni, og sendes på TV 2 Play.