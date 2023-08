Tror dette blir avgjørende i gullkampen

JAKTER: Bodø/Glimt, Tromsø og Viking leder an i kampen om eliteseriegull. Foto: Mats Torbergsen / NTB, Rune Stoltz Bertinussen / NTB og Carina Johansen / NTB

Over halvveis ut i sesongen ser tabellen i Eliteserien slik ut:

1. Bodø Glimt – 44 poeng

2. Viking – 44 poeng

3. Tromsø – 39 poeng

Tromsø har imidlertid én kamp mindre spilt. I motsetning til i fjor, hvor Molde vant suverent, er gullkampen nå vidåpen mellom de tre lagene.

TV 2s eksperter har spesielt tro på at Viking kan utfordre Bodø/Glimt i kampen om det edleste metallet.

– Det er den største muligheten siden 1991, da de vant sist, sier Morten Langli i TV 2s Fotballkveld.

IGJEN? Gunnar Åse og Viking ble seriemestere i 1991-sesongen. Kan de mørkeblå også klare det i 2023? Foto: Lise Åserud / NTB

Må beholdes

Men: To viktige Viking-spillere, David Brekalo og Markus Solbakken, har vært linket til utlandet i sommerens overgangsvindu.

Forsvinner de blir gullsjansene betraktelig svekket, mener Langli.

– Her må de jobbe alt de kan for å beholde de og kanskje forsterke med en mann eller to til. Dette er en kjempemulighet, og kanskje bør de har litt mer bredde om de skal klare å følge Bodø/Glimt hele veien inn, sier han.

BØR BLI: Markus Solbakken og David Brekalo bør holde seg på SR Bank Arena om Viking skal kunne kjempe om gullet, mener Morten Langli. Foto: Carina Johansen / NTB

Søndagens var første gang siden andre serierunde at Eliteserien hadde en annen serieleder enn Bodø/Glimt.

I knappe tre minutter lå Kjetil Knutsens menn under mot Haugesund, og Viking ledet Eliteserien. Men Bodø/Glimt snudde kampen raskt, sikret tre poeng og klatret tilbake på tronen.

Dette svekker Bodø/Glimt

Det er kampprogrammet som taler i mot Bodø/Glimt. De har en fantastisk stall, et ekstremt godt lag og har erfaring i å kjempe om gull og vinne gull, sier Mathisen.

Men, det er et men:

– Kommer de seg ut i gruppespillet i Europa skal de spille veldig mange flere kamper enn de to andre lagene, og det er en enorm forskjell.

Klarer Bodø/Glimt å kvalifisere seg til gruppespill i Conference League blir det åtte ekstra kamper inne i et allerede tett kampprogram.

STOR FORSKJELL: Slik kan høstsesongen se ut for Bodø/Glimt, Viking og Tromsø dersom Kjetil Knutsens menn tar seg til gruppespillet i Europa Conference League. Foto: TV 2 Sport 1 / Play

– Har de kamper ute på torsdag er det mye vanskeligere å forberede seg til kampen påfølgende helg enn for Viking som kan ligge hjemme og forberede seg maks til kun én oppgave den uka, sier Langli.

Favoritter

Han tror Viking kommer til å være oddsfavoritt i alle de neste kampene, minus borteoppgjøret mot regjerende seriemester Molde.

– For Bodø/Glimt er det omtrent det samme, men kanskje de er oddsfavoritt også mot Molde. Men de har en vanskelig kamp i nest siste runde borte mot Brann på naturgress i Bergen.

VIKTIG KAMP: Både Bodø/Glimt og Viking skal møte Molde på Aker Stadion i høst. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Tromsø på tredjeplass har seks poeng opp til Bodø/Glimt og Viking, men med én kamp mindre spilt.

– Er de kommet i toppen av norsk fotball for å bli?

– De skal rangeres bak de to lagene foran, men de begynner å få bredde i stallen og mange unge spillere som slår til samtidig. På papiret ser stallen mye svakere ut, men kanskje den er undervurdert, sier Langli.

– Du tror de kan være med?

– Jeg vil ikke si at de er helt sjanseløse her.

Har sjokkert Norge

Mathisen er ikke helt overbevist om at «Gutan» kan gå helt til topps.

– De er ikke sjanseløse, men det skal veldig mye til for at de tar gull denne sesongen.

– De skal forbi Viking og Bodø/Glimt, har dårligere målforskjell og vil likevel ha to poeng opp om de vinner hengekampen mot Stabæk.

TV 2s fotballekspert mener Tromsø har den klart svakeste stallen av gullkandidatene.

– Selv om Gaute Helstrup tryller kamp etter kamp tror jeg ikke at det blir gull, men skulle han ta medalje med dette laget er han en veldig het kandidat til å bli årets trener, sier Mathisen, som mener Tromsø har sjokkert alle i årets sesong.

LEVERER: Tromsøs unggutter skal ha en stor del av æren for at Tromsø er høyt oppe på tabellen om dagen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Mathisen hyller at det potensielt er flere lag som kjemper om å vinne Eliteserien.

– Det er fantastisk. Nå lever det hele veien inn. Se de scenene med Felt O i Stavanger, det er verdens beste reklame. I fjor var det kjempekjedelig, nå får vi dette hele veien inn. Jeg tror Bodø/Glimt begynner å bli redde.