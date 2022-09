Trondsen fikk sluttpakke i Tyrkia: – En fin avtale

En turbulent tid i Tyrkia er over for Anders Trondsen (27). Nå er målet å komme seg tilbake på landslaget.

TILBAKE I NORGE: Anders Trondsen, her under landslagssamling i fjor, er for øyeblikket i Oslo og venter på sin neste arbeidsgiver. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Trondsen bekrefter til TV 2 at han har fått en sluttpakke som kompensasjon for de siste to årene i kontrakten med Trabzonspor.

– Det måtte være en fin avtale for min del for at det skulle være aktuelt å terminere. Sånn som det ble, ble det en fin avtale for meg. Klubben virket også fornøyd. Da var det bare å terminere og komme seg hjem. Summer og sånt vil jeg ikke gå inn på, men jeg er happy, sier Trondsen til TV 2.

– Hvorfor endte det med terminering?

– Jeg fikk ikke vært med på sesongoppkjøringen på grunn av operasjonen min tidligere i år. Dermed ble jeg ikke registrert for spill i ligaen fordi vi hadde for mange utlendinger på laget. Da kom vi frem til at dette var det beste både for meg og klubben.

Kobles til Sverige

Trondsen er nå i Oslo og trener mens han venter på en avklaring om hva som blir hans neste destinasjon.

Lillehamringen står fritt til å signere for hvem han vil.

– Den riktige klubben vil være et sted der jeg får tid til å komme meg ordentlig i slag igjen, og at jeg slipper å stresse med å komme i gang slik at jeg unngår tilbakeslag og sånt. En klubb der jeg får tid, og der jeg får spilt over tid. Men jeg har store ambisjoner og ønsker å spille på et høyt nivå, sier Trondsen.

– IFK Göteborg er klubben som har blitt nevnt hyppigst i det siste. Hva kan du si om det?

– Jeg har ikke hørt så mye om det annet enn det som står i mediene. Det er agentene mine (Morten Wivestad og Mike Kjølø) som tar seg av det. Jeg har fått med meg at det står litt her og der, men noe annet kan jeg ikke gå inn på akkurat nå, for jeg har ikke så mye koll på det nå.

To langvarige skader gjorde tiden i Trabzonspor tøff for Trondsen. Først røk han korsbåndet kort tid etter overgangen fra Rosenborg på sommeren i 2020.

Da han kom tilbake på høsten i fjor, spilte han seg raskt til fast plass på laget. I november gjorde han comeback i den norske landslagstroppen.

Men i starten av 2022 slet han først med en mindre skade, før han fikk en stor avrivning i låret da han akkurat hadde kommet tilbake. Trondsen måtte under kniven i Barcelona og har ikke spilt siden.

– Jeg ser tilbake på denne tiden som først og fremst trøblete på grunn av skader, sier Trondsen, men han understreker at det ikke har vært noe å utsette på nivået når han har vært frisk.

– Så lenge jeg har vært frisk, har jeg spilt fast. Da har nivået vært bra nok og vel så det. Det er sikkert mange som har tenkt at jeg har vært helt ute i kulden i Tyrkia, men det har ikke vært tilfelle. Det er skader som har gjort oppholdet vanskelig.

Trondsen ble også seriemester med Trabzonspor i 2021/22-sesongen. Han spilte 14 obligatoriske kamper den sesongen.

Satser som venstreback

Trondsen sier de lange skadeoppholdene bare har gitt ham økt motivasjon til å vise at han kan komme tilbake sterkere.

– Forhåpentligvis er skademarerittet over for min del, sier han.

Tidligere var Trondsen først og fremst kjent som midtbanespiller, men mot slutten av Rosenborg-karrieren og under hele sin tid i Tyrkia har han operert som venstreback.

Nå er han klar på hva han satser på.

– Venstreback er den posisjonen der jeg har mest å vise til de siste årene. Jeg merker at jeg er bra i den posisjonen og har store muligheter til å nå langt, sier Trondsen.

– Hva er målet nå?

– Ambisjonen min er å komme tilbake på landslaget og å holde meg skadefri. Det er hovedfokuset nå. Forventningene til meg selv har ikke blitt noe annerledes på grunn av skadene. Jeg jobber alt jeg kan for å komme tilbake på landslaget, og å holde seg skadefri er en viktig del av den reisen.