Trøndersk drømmedag: – Det er A-landslaget, liksom!

Fire Rosenborg-spillere, derav tre debutanter, er tatt ut i Hege Riises første landslagstropp. Den nye landslagssjefen får ros for å satse på spillere fra Toppserien.

I strålende sol på Koteng Arena gikk smilene omtrent rundt på dagens Rosenborg-trening. Det er kanskje ikke så rart når fire av deres spillere skal forsvare Norges ære i siste del av VM-kvaliken.

– Det var mye følelser da beskjeden kom. Det er veldig stort å få den bekreftelsen på at man gjør noe riktig. Det er A-landslaget, liksom. Det er skikkelig stort, smiler Emilie Joramo til TV 2.

Også lagvenninnene Mathilde Harviken (20) og Sara Hørte (21) er med i A-landslagstroppen for første gang, mens Anna Jøsendal (21) får fornyet tillit etter å ha vært en del av EM-troppen.

– Det føles jo veldig morsomt og stort. Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt, men det gjør det bare ekstra morsomt, sier Harviken.

Toppserien-boom

Belgia borte og Albania hjemme er motstanderne i de to siste og avgjørende VM-kvalifiseringskampene. Kampene blir Hege Riises første som A-landslagssjef.

Nå håper Joramo at det også kan være starten på et aldri så lite skifte.

– Ja, jeg håper jo det. Det er jo tatt ut en del flere yngre spiller nå, så det er kanskje litt et generasjonsskifte på gang. Det å få være med på opplegget og samling er fint, så får man se hvor mye spilletid det blir etter hvert, sier 20-åringen.

Totalt har Riise tatt ut ti spillere fra Toppserien til sin første landslagstropp, et tall som vil stige til elleve når den siste keeper-plassen fylles. Sjefen selv begrunner uttaket på følgende måte:

SER TIL TOPPSERIEN: Hege Riise har tatt ut ti spillere fra Toppserien i sin første landslagstropp. Foto: Ole Berg-Rusten

– Spilletid, prestasjoner over tid, de som spiller i Toppserien nå er i sesong, de er formspillere. I tillegg så trenger vi å fornye troppen litt. Vi trenger også å finne forsvarsspillere som spiller i de posisjonene i sin klubb. Så det er en miks av erfaring og nye spillere. Hvis de aldri får muligheten, så får vi aldri vite om de kan klare å ta det steget som trengs. Det er de kriteriene vi har snakket om, sier Riise til TV 2.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen synes det er positivt at den nye landslagssjefen også ser til Toppserien når hun skal ta ut spillere.

– Det er ikke nødvendigvis hvilken klubb du spiller i som tilsier hvor god fotballspiller du er. Det er mange gode fotballspillere som spiller for Rosenborg og Brann og Vålerenga også, sier Gulbrandsen og utdyper:

– Det handler om form, om hvilke type spillere du ønsker å ta ut og så gir det jo en mye større konkurranse å ta av hvis vi også kan ta ut flere av de som spiller i den norske hjemlige ligaen. Jeg synes dette er veldig bra. Nå skapes det konkurranse og det viser også at du må ikke ut av Norge for å komme med på landslaget.

Spår økning

Til sammenligning hadde Martin Sjögren kun plass til ni spillere fra Toppserien i sin EM-tropp.

Tilbake i Trondheim er de imidlertid ikke overrasket over at Norges nest beste lag nå har fire spillere i landslagstroppen. De tror at det vil komme flere til i tiden som venter.

TROR PÅ ØKNING: Emilie Joramo spår at flere Rosenborg-spillere får sjansen på landslaget i tiden som kommer. Foto: Erik Paulsen

– Det er kjempebra og det er et skikkelig bra utviklingsmiljø her. Det lover godt og jeg tror det blir enda flere etter hvert, sier Joramo, og får støtte av sin lagvenninne.

– Det er veldig gøy og morsomt at det er så mange for Rosenborg. Det er noe vi har jobbet for. Det var kanskje ikke helt forventet, men veldig gøy, sier Harviken.

Nå venter altså en høst med både Champions League-playoff og VM-kvalifisering for den trønderske kvartetten.

– Ja, litt av en høst. Det blir sykt kult å få være med på det, ler Joramo.