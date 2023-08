Trønder sørget for Molde-kalddusj: – Betyr ganske mye

Molde-Galatasaray 2-3 (1-2 til pause)

Det forteller i alle fall Molde-profilen Martin Linnes, som mistet kampen mot gamleklubben med en liten skade.

Ifølge ham stod ikke stemningen i taket i Galatasaray-leieren, overtidsseier til tross.

– Jeg fikk komme inn i garderoben. Det var ingen hurra-stemning. Det er helt tydelig at de fikk seg en liten støkk, sier Linnes.

– Vi er i forskjellig syklus. De har nettopp startet sesongen, mens vi er midt i, fortsetter den tidligere landslagsspilleren.

SKADET: Martin Linnes skadet seg på trening dagen før kamp, men har et håp om å rekke returen neste uke. Foto: TV 2 Play

Norges Champions League-håp sjokkerte Galatasaray, men det tok ikke lang tid før de tyrkiske gjestene våknet.

To raske mål sørget for at Galatasaray kunne gå til pause med 2-1, men også i andreomgang var det blåtrøyene som åpnet best.

Molde fortsatte å kjøre på etter utligningen, men tre minutter på overtid dukket en trønder opp foran mål. Foran Moldes mål.

Den tidligere Rosenborg-stjernen Fredrik Midtsjø kunne enkelt trille ballen i mål.

– Det er klart at det er ekstra surt at en Rosenborger scorer mot oss, sier Magnus Wolff Eikrem etter kampen.

Den tidligere RBK-stjernen legger ikke skjul på at det var ekstra spesielt at det var Molde han senket.

– Det betyr ganske mye. Jeg skal ikke legge skjul på at det er Rosenborg som er klubben min, så det å score et sånt mål, er viktig. Men det er én kamp igjen, så vi kan ikke ta helt av, sier trønderen til TV 2.

Galatasaray-trener Okan Buruk mener laget hans var heldige.

– Vi var heldige i dag. Vi spiller ikke bra i dag, Molde var bedre enn oss i dag, sier Okan Buruk.

– Hadde kanskje scoret en del mål om vi hadde Icardi på topp

Det var Molde som var det farligste laget. Ifølge Uefa hadde Galatasaray seks sjanser. Det endte med tre mål.

Det gjorde det hele ekstra bittert for Molde-leiren, som selv skapte flere store sjanser gjennom kampen.

For kaptein Magnus Wolff Eikrem var det mange følelser som strømmet gjennom kroppen etter kampen.

– Hva kjenner du på nå?

– En utrolig skuffelse, iallfall når vi spiller så bra. Jeg synes vi er utrolig gode og når man ikke vinner da, så er det ekstremt skuffende. Følelsen er at det lever, men det må et lite mirakel til, men det har vi i oss, sier Molde-kapteinen.

Det var en midtstopper og en vingback som scoret Moldes mål, men Eikrem selv og flere andre hadde store sjanser.

– Vi har mange sjanser selv, hadde vi hatt Icardi på topp i dag, så hadde vi kanskje scoret en del mål, sier Wolff Eikrem.

FULL JUBEL: Kjell Inge Røkke storkoste seg til tider på tribunen. Her etter Kristoffer Haugens utligning. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Pangstart for Molde – så våknet gjestene

Allerede etter sju minutter sendte Martin Ellingsen Molde-supporterne til himmels. Den skadeplagede 28-åringen steg til værs og stanget inn kampens første mål.

Etter 24 minutter var tyrkerne heldige da de utlignet. Et frispark fra Sérgio Olivieira gikk via hodet til Martin Ellingsen og dalte ned i det lengste hjørnet.

Fem minutter senere var tyrkerne på farten igjen og Molde gjorde det de ikke skulle gjøre. Eirik Haugan sov da Mauro Icardi gjorde det han kan best – å lese hvor ballen vil havne.

Argentineren var nådeløs og svært dyktig da han fikk muligheten til å avslutte upresset.

– Dette er rett og slett for enkelt. Han skal aldri i livet slippes fri innenfor 16-meteren, sa Mathisen.

Molde slo tilbake

Andreomgang startet med at gjestene ropte på straffespark, men dommer Anthony Taylor sa nei, etter å ha sett VAR-bildene.

Så var det duket for blå jubel.

Erling Knudtzon som erstattet skadde Martin Linnes stormet nedover høyresiden. På bakerste stolpe fant han Kristoffer Haugen, som klinket til på volley.

Ballen suste i mål – det fikk Haugens svigerfar Kjetil Rekdal til å ta frem mobilen.

Klassescoring av svigersønnen,kjør på nå og få en seier — Kjetil Rekdal (@RekdalKjetil) August 23, 2023

Målet ga Molde selvtillit og til tider kjørte de over tyrkerne med raske overganger.

Men tre minutter på overtid raknet det. Trønderen Fredrik Midtsjø fikk æren av å ødelegge Moldes kveld.

– Dette lever. Dette lever inn til neste kamp. Vi skaper sjanser, men vi er nødt til å sette de store sjansene i Istanbul. Jeg er skuffet over at vi taper, men den lever, sier Erling Moe til TV 2 etter kampen.



Returkampen ser du på TV 2 Play neste tirsdag!