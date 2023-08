JUBEL: Bård Finne scoret for Brann mot Arouca. Foto: Markus Engås / TV 2

BRANN STADION (TV 2): Eirik Hornelands menn er klare for playoff i Europa Conference League.

Brann - Arouca 3-1 (4-3 sammenlagt)

Etter en sterk kamp mot Arouca, foran et utsolgt Brann Stadion, skal rødtrøyene spille playoff i Europa Conference League.

– Jeg er mest stolt av det vi opplevde sammen. Jeg er utrolig ydmyk for å være med på dette, sier Brann-trener Eirik Horneland.

– Det kjennes på hele kroppen, fortsetter Brann-treneren.

HERJET: Brann leverte en strålende første omgang mot Arouca. Foto: Markus Engås / TV 2 Les mer HERJET: Brann leverte en strålende første omgang mot Arouca. Foto: Markus Engås / TV 2 Les mer HERJET: Brann leverte en strålende første omgang mot Arouca. Foto: Markus Engås / TV 2 Les mer

Det blir mot vinneren av AZ Alkmaar og FC Santa Coloma.

Det nederlandske laget leder 1-0 før kampen som startet 20.45 torsdag kveld.

– Å vinne 3-1 på eget gress kostet enormt med krefter, men denne seieren er nok en bragd for Eirik Horneland sitt Brann, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Felix Horn Myhre, Fredrik Pallesen Knudsen og Bård Finne sto for hjemmelagets mål.

– Det er et øyeblikk og en kamp jeg alltid har drømt om. Det å score foran store stå er en stor begivenhet noe jeg aldri kommer til å glemme i hele mitt liv, sier Pallesen Knudsen.



– Jeg trodde tribunene skulle kollapse da Pallesen Knudsen steg til værs og styrte ballen i krysset, sier Mathisen om målet som skapte ville jubelscener på stadion.



Arouca reduserte ved Morlaya Sylla, men bergenserne holdt unna.

Et skår i gleden var at danske Magnus Warming måtte ut like før pause etter en smell.

– Det er en strekk. Vi får ta bildet av den og se om det er grad én eller to. Er det én er det snakk om ti dager, er det to snakker vi opp mot seks uker, forklarer Horneland.



Bortelagets Nino Galovic ble også utvist på overtid.



NERVEDRAMA: Brann slapp med skrekken. Foto: Markus Engås / TV 2

Branns første kom allerede etter seks minutter. Horn Myhre var våken på en retur skapt av Warming og kunne enkelt sette 1-0.

Det betydde at lagene var like langt sammenlagt, men Brann var ikke ferdig.

For etter 42 minutter traff Sander Kartums corner hodet til Pallesen Knudsen, og forsvarsbautaen stanget kula i mål på elegant vis.

Like før hvilen triplet storscorer Bård Finne, etter en sterk avslutning i boksen.

Med 57 minutter på klokka skapte gjestenes Sylla spenning med et lurt skudd.

Men det ble ikke flere scoringer, og bergenspublikummet kunne strekke hendene i været for avansement.

– AZ (om de går videre) og David Møller Wolfe blir en knalltøff oppgave i playoffen. Der er Brann klare outsidere, men det har skjedd større mirakler, sier Mathisen.

– Et gruppespill i Europa vil være den desidert største bragden om de nå skulle komme seg forbi playoffen. I tillegg vil det bety enormt økonomisk, fortsetter TV 2s fotballekspert.