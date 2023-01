Trioen er Vålerengas gullgruve: – Alle her kan gå for godt over 100 millioner

Om et år kan Osame Sahraoui (21), Odin Thiago Holm (19) og Jacob Dicko Eng (18) være spredd for alle vinder.

Men enn så lenge står de side om side etter en treningsøkt i Valle.

– Hvem er dyrest?

Alle tre ler litt beskjedent, før eldstemann Sahraoui tar ordet.

– Skal jeg være ærlig, føler jeg alle her kan gå for godt over 100 millioner med tankene på de prisene som har vært, sier han.

– Sånn er det jo ikke, noen blir litt billigere enn andre. Men jeg føler at uansett hvor disse gutta går, kommer de klubbene til å være søkkrike etter hvert, spår Sahraoui.

Hvis alt går etter planen, er det han som selges først. Deretter følger Holm, og så kan det være Dicko Eng sin tur.

Så er spørsmålet er om de unge nordmennene kan nærme seg David Datro Fofanas rekord på minst 130 millioner kroner i overgangen fra Molde til Chelsea.

– Det blir vanskelig, sier Sahraoui, vel vitende om at han bare har ett år igjen av kontrakten.

Holm har selv prissatt seg selv til 50 millioner kroner.

Kanskje er det opp til Dicko Eng, dersom han følger opp fjorårets gjennombrudd i Eliteserien?

– Scorer jeg 15 mål, så kanskje det, gliser den fotrappe 18-åringen.

– Vrimler av penger

Mannen som har ansvaret for å tjene mest mulig penger på juvelene, er sportssjef Joacim Jonsson. Han står fornøyd og ser på mens trioen ledes av Dag-Eilev Fagermo på kunstgresset i Vallhall.

– Det vrimler av talent og potensial. Jeg tenkte å si at det vrimler av penger her ute, og det gjør det jo. Det er sånn det er i bransjen nå, sier Jonsson.

– Hvilken prislapp setter du på trioen Sahraoui, Holm og Dicko Eng?

– Sa du at Veton var 30 (millioner i overgangssum) + 7 (millioner i bonuser)? Da sier jeg 300 + 70 på dem hvis vi skal finne en fornuftig sammenligning, sier den svenske sportssjefen.

«HOLDER DET PRIVAT»: Ifølge Osame Sahraoui snakker ikke stortalentene mye om overgangsspekulasjoner seg imellom. – Det kan være lurt å holde litt lav profil om det, sier han. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han humrer lett før han fortsetter:

– Det er vanskelig å sette det der. Det er markedet som avgjør til slutt. Noen ganger er det marginer også. Det er en spesiell verden. Noen går for mer enn de er verdt, og noen kanskje litt mindre. Det gjelder å prestere på riktig tidspunkt og litt over tid, så vil de spillerne til slutt vokse ut av Vålerenga.

– Det er litt sånn vi driver. Vi har det ene talentet etter det andre her, en haug av spillere på ungdomslandslag som kommer til å ta store steg. Da skal de selges også. Det er en forretningsmodell, sier Jonsson.

Han overdriver ikke når han sier det kryr av talenter i VIF. Årgangene på starten av 2000-tallene ser ut til å være fruktbare for hovedstadsklubben.

I tillegg til den nevnte trioen er det grunn til å tro at keeper Magnus Sjøeng (født i 2002), angriper Seedy Jatta (2003) og midtbanespillerne Mathias Emilsen (2003) og Magnus Riisnæs (2004) kan bli innbringende affærer de neste årene.

SUPERTALENT: Aleksander Hammer Kjelsen kan bli den neste i rekken av stortalenter som slår igjennom i Vålerenga. Foto: Christoffer Andersen

Det er spesielt knyttet gigantiske forventninger til stoppertalentet Aleksander Hammer Kjelsen (2006), som i miljøet beskrives som en av de aller beste i sitt årskull i hele Europa.

Men før hans tid kommer skal VIF etter alt å dømme selge både Sahraoui, Holm og Dicko Eng – «tre diamanter», ifølge Jonsson. TV 2 har sett nærmere på deres situasjoner i markedet:

Sahraoui: Kan forsvinne nå

For Osame Sahraoui (21) er situasjonen enkel: Ifølge Vålerengas plan er det hans tur til å bli solgt, ettersom han har vært fast på laget i flere sesonger og kun har ett år igjen av kontrakten.

Med under en uke igjen av overgangsvinduet i januar har det riktignok kun kommet ett bud på ham: OH Leuvens 15 millioner ble avslått av VIF, som krever nærmere 20 millioner kroner for å selge.

TV 2 er kjent med at flere klubber fra Nederland og Belgia vurderer å legge inn bud i løpet av de neste dagene, men foreløpig er det stille.

Dersom den rette klubben ikke kommer nå, kan det ende med en «Aron Dønnum-løsning», nemlig at Sahraoui forlenger VIF-kontrakten med felles enighet om at han skal få overgangen sin til sommeren.

Skulle Sahraoui levere en god vårsesong vil de da, med en lengre Sahraoui-kontrakt, kunne kreve mer penger av interesserte klubber.

Hvis ikke må de trolig belage seg på rundt 10 millioner kroner på «billigsalg» i sommer med et halvt år igjen av kontrakten.

– Alt sammen er aktuelt. Jeg må ta alle muligheter veldig seriøst, sier han, sier Sahraoui.

Thiago Holm: Vårtesten

Odin Thiago Holm (19) er favoritten til å sette klubbrekord for dyreste salg. For å slå den må han gå for over 30 millioner kroner.

For et år siden la Udinese en totalpakke på 20 millioner kroner på bordet, men VIF krevde langt mer. Siden har en rekke klubber forhørt seg om midtbanespilleren, men alle har fått klar beskjed om at han er for dyr.

TV 2 er kjent med at spesielt én større europeisk klubb vurderer å legge inn et betydelig bud på Holm i januar, men det har ikke skjedd ennå.

Og dersom Vålerenga virkelig skal treffe jackpot med Holm, må 2023-våren bli annerledes enn de to foregående sesongene, da unggutten har vært ute av spill i flere måneder med alvorlige kneskader.

– Vi håper han skal få en stabil vår og sommer så han får ut potensialet sitt, sier VIF-trener Fagermo.

Han trekker en parallell til Andreas Schjelderup, som er ett år yngre og ble solgt for 150 millioner kroner til Benfica nylig.

– Odin har vært minst på samme nivå på samme landslag. Det Odin trenger, er det Schjelderup har fått til; å spille kontinuerlig. Det er mange som vet om talentet, men de må se at det materialiserer seg i kamper og ikke skader.

Fagermo antyder at et Holm-salg kan være høyaktuelt til sommeren dersom spilleren «øker sin markedsverdi kraftig med en god vårsesong».

Trønderen virker selv ikke å ha noe hastverk med å forlate klubben.

– Jeg kjenner jo til noen klubber, uten at jeg skal si hvem det er, men det er ikke noe konkret. Jeg hadde en veldig fin sommer, og så gikk det dårligere på høsten, så jeg tror kanskje jeg skal prestere over lengre tid før det er riktig å gå, sier Holm til TV 2.

– Så du ser heller for deg en overgang til sommeren?

– Det kan være lurt, selv om ingenting er hugget i stein.

Dicko Eng: Kan snike i køen

Med stadig mer spilletid utover i sesongen åpenbarte Jacob Emile Dicko Eng (18) seg som et av de heteste prospektene i Eliteserien forrige sesong.

Rapportene fra Vålerengas sesongoppkjøring tilsier at han kan slå ut i full blomst i 2023 og bli en av ligaens stjernespillere.

– Det er det jeg prøver på: å skape meg et navn, sier den (utenfor banen) beskjedne Dicko Eng.

Han er godt i gang: Fire mål og fem målgivende pasninger på 705 minutter i fjor tilsier at han kan bli en målpoeng-maskin når han blir fast på laget.

– Jacob er en av de spillerne som kan slå til i år, spår Fagermo.

Ifølge TV 2s opplysninger følger en rekke toppklubber i Europa situasjonen hans tett, med planer om å legge inn bud til sommeren dersom Dicko Eng opprettholder den lovende utviklingen under vårsesongen.

Plutselig kan han «snike i køen» foran Sahraoui og Holm.

– Det går på prestasjoner, så rett som det er kan det være Dicko som blir solgt ut først. Det er størrelsen på budene som avgjør det, sier Jonsson.

Det er lynvingen innforstått med.

– Det spørs på sesongen. Scorer jeg ti mål, er det rett ut nesten, sier han.

– Hvilke ambisjoner har du for fremtiden?

– Drømmen er å spille i Chelsea. Ja, ja. 100 prosent. Champions League og alt sånt.

Nylig fikk Dicko Eng beviset på at det er mulig da Molde solgte Fofana til favorittklubben for over 130 millioner kroner.

– Alt kan skje i norsk fotball nå, sier han, men alt er ikke rosenrødt i tilværelsen som ettertraktet stortalent:

– Det er litt stressende. Det kommer tanker i hodet når du hører om interesse.

– Det kan være forstyrrende, du kan tenke på det mye, det kan påvirke søvnen din, at du må prestere, liksom... Jeg prøver å snakke mest mulig med familien, holde hodet lavt og bena på bakken, sier VIF-juvelen.