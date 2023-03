Treneren mener folk tar feil om Aursnes: – Han er komplett

LISBOA (TV 2): Han scorer verken flest mål eller har flest målgivende, men tallenes tale viser at Benfica-trener Roger Schmidt har et poeng når det kommer til Fredrik Aursnes.

27-åringen har blitt en bærebjelke på et Benfica-lag som har stø kurs mot kvartfinalen i Champions League.

I kveld kommer nemlig Antonio Nusa og Club Brugge på besøk til Portugal.

I det motsatte oppgjøret vant nemlig Benfica 2-0, etter et oppgjør der nordmannen Fredrik Aursnes ble kåret til kampens spiller og etter hvert også rundens spiller i Champions League.

En som ikke virker veldig overrasket, er Benfica-trener Roger Schmidt.

– Fredrik er en stor, stor spiller som alltid gir alt. Jeg er veldig glad for å ha han her, sier Schmidt i et intervju med TV 2.

Etter kampen var Aursnes ydmyk og mente det ikke var hans beste kamp.

– Det er sånn Fredrik alltid er. Han er ydmyk, sier Schmidt.

HENGER I LAG: Andreas Schjelderup og Fredrik Aursnes virker ofte å henge i lag på treningene til Benfica. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Kan spille overalt

Kanskje er det litt av kvalitetene nordmannen har som gjør at han hittil i år har blitt brukt i flere ulike posisjoner for Benfica.

Mens han i Molde spilte sentralt i banen, har han stort sett blitt brukt på venstresiden i Portugal. De siste to kampene har han spilt sentralt i banen.

På mandagens pressekonferanse, i forkant av kveldens åttedelsfinale, ble Roger Schmidt utfordret på om Aursnes skal spille i sin vanlige posisjon – som en såkalt sekser sentralt i banen.

– Du sier at hans originale posisjon er nummer seks, men jeg er ikke helt sikker. Jeg tror han kan spille nesten hvor som helst på banen, sier Schmidt.

KLAR BESKJED: Roger Schmidt var selv trener i nederlandske PSV i fjor. Da han ble Benfica-trener, var han klar på at han ønsket med seg Fredrik Aursnes som spilte i Feyenoord. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Etter det motsatte oppgjøret for to uker siden, utfordret TV 2 Benfica-treneren på hvordan han helst ønsker å bruke nordmannen.

– Innstillingen vår til kampen avgjør det. Fredrik kan være veldig, veldig bra som nummer seks. Men i store kamper, som borte mot PSG, var han god i en mer offensiv rolle. Jeg synes kanskje at kreativiteten til Fredrik med ball er litt undervurdert. Han skaper flere sjanser enn folk tror, og er også farlig selv. Han har den komplette pakken og derfor kan han spille i mange forskjellige posisjoner, sier Schmidt.

Får støtte av tallene

Han har tidligere framhevet Aursnes sin evne til å ta faktisk ta med seg kampplanen ut på banen som en av hans største styrker.

Hittil i år har fortsatt Aursnes ikke scoret eller hatt en målgivende pasning i Champions League. I ligaen har det blitt ett mål og tre målgivende.

Likevel viser tall TV 2 har hentet ut fra Opta at Roger Schmidt har et poeng når det kommer til å skape sjanser: Hittil i Champions League er Aursnes den Benfica-spilleren som har stått bak flest sjanser skapt i åpent spill.

For hver kamp som er spilt, har Aursnes i snitt stått bak 2,1 målsjanser.

Nest flest har lagkamerat Rafa med 1,9 sjanser per kamp.

– Fredrik er god med ball, god i presset og taktisk veldig smart. Han er alltid «på», skryter Benfica-trener Roger Schmidt.