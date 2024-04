Trener-Jönsson stoppet spiller på banen – utvist

Vålerenga - Stabæk 3-2

Stabæk-trener Jan Jönsson løp inn på banen på overtid og forsøkte å ta ballen fra Vålerenga-profil Karina Sævik på vei fremover.

Det så ut til at ballen hadde vært utenfor sidelinjen, men Sævik fortsatte å løpe. Jönsson ble vist det røde kortet etter å ha kommet inn på banen.

STABÆK-TRENER: Jan Jönsson trener Stabæks kvinnelag i Toppserien. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg spilte kampen og førte ballen langs linjen. Jeg vet ikke om han mente at ballen var ute, men han løp i hvert fall inn på banen, så jeg krasjet med ham. Det var hans valg å gå inn på banen, sier Sævik til TV 2.

Stabæk-treneren tar selvkritikk etter hendelsen.

– Ballen er jo ute, og jeg vil naturligvis ha spillet i gang igjen så fort som mulig. Jeg gikk ut på banen, og det skal jeg selvfølgelig ikke gjøre. Jeg var en halvtimer inne på banen og tok ballen, sier Jönsson til TV 2.

I etterkant ønsket Jönsson å gi fjerdedommeren en klem. Til NRK forklarer han at det var for å be om unnskyldning.

ANGRENDE: Jan Jönsson ville gi fjerdedommeren en klem etter at han hadde løpt inn på banen under overtiden mot Vålerenga. Foto: TV 2 Play

– Han reagerer og gir en form for klem, det er ikke akseptabel oppførsel, sier hoveddommer Veronika Fjeldvær til NRK.

Fjeldvær varsler at de kommer til å ta saken videre til Fotballforbundet.

Svensken mener imidlertid at det røde kortet er for strengt.

– Jeg synes ikke at det trenger å være rødt kort, men jeg skal ikke være på banen. Det går vel kanskje på det, men ballen var ute av spill. Jeg ville naturlig nok utnytte de to minuttene som var igjen, sier Jönsson.



Sævik mener det røde kortet ikke bør være overraskende.

– Det var den ene tingen som hadde fokus på dommermøtet: Hvis trenerne tok ballen eller blandet seg, blir det direkte rødt kort. De dømmer egentlig bare på det som det ble advart om før sesongen, sier Sævik.

BLE STOPPET: Vålerengas landslagsprofil Karina Sævik. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Vålerenga vant kampen 3-2.

Allerede etter 14 minutter satte Olaug Tvedten 1-0 for Vålerenga, men bare tre minutter senere utlignet Iris Omarsdottir til 1-1. Stabæk hadde lite å stille opp med da formsterke Karina Sævik sendte de blåkledde i føringen igjen til 2-1. Hjemmelaget ga seg ikke der og Ylinn Tennebø satt 3-1 like etter pause.



Med sitt andre mål for kvelden tente Omarsdottir håpet for Stabæk sju minutter før full tid, men det endte med et 2-3-tap for bæringene.