Tradisjoner, verdier og prinsipper til salgs

Den siste uken har vist oss at absolutt alt i toppidretten kan kjøpes for penger. Det gjelder ikke bare fotballklubber, trenere og spillere. Selv hele idretter er til salgs. Og Saudi-Arabia er mer enn villige til å bla opp.

Saudi-Arabias inntog i idrettens verden har pågått lenge. En lang rekke store idrettsarrangementer har gått av stabelen i det autoritære regimet de siste årene. Fra den spanske supercupen til Formel 1 og boksekamper. Og mer skal det bli.

Denne uken har vi fått de endelige bevisene på at Saudi-Arabia har blitt en maktfaktor i internasjonal toppidrett som er umulig å stoppe.



I løpet av en og samme uke har Saudi-Arabias statlige investeringsfond både tatt over de fire største klubbene i den saudiske fotball-ligaen og i praksis kjøpt seg full kontroll over golfsporten gjennom sammenslåingen av PGA-touren og saudiske LIV Golf. For ikke å glemme at de knapt er ferdig med å feire at Newcastle skal spille Champions League neste sesong.

Cristiano Ronaldo er allerede godt i gang i Al-Nassar, og denne uken ble regjerende Ballon d’Or-vinner Karim Benzema hentet inn som «posterboy» for det nye saudiske fotballeventyret. Og flere kommer til å følge i hans fotspor.

Pengesummene som nå tilbys er så enorme at selv fotballspillere som har sopt inn milliarder i løpet av karrieren blir målløse.

For den ambisiøse gulfstaten holder det imidlertid ikke å erobre fotballen. De kjemper på flere fronter, noe en rystet golfverden fikk erfare i går kveld. Saudi-Arabia følger i fotsporene til nabolandene Qatar og Emiratene, men de er villige til å gå enda lenger for å nå sine mål.

Sportens glitter og glamour har for lengst blitt et nyttig politisk verktøy for autoritære regimer. Nå er Saudi-Arabia i ferd med å knuse alle illusjoner om at det finnes en ren og uskyldig idrett, beskyttet mot autoritære lederes penger og makt.

Det er ikke lenger nok å kjøpe spillere, mesterskap, trenere og klubber. Saudi-Arabia har akkurat kjøpt en hel idrett. Gulfstatens ambisjoner kjenner ingen grenser. Så langt ser det ikke ut til at noen har kraft og ryggrad til å stå imot når pengebeløpene blir høyere og høyere.

Vi må skrive om det gamle engelske uttrykket “if you can’t beat them, join them”. I Saudi-Arabias verden heter det nå “if you can’t beat them, buy them”.

BYTTET EUROPA MED SAUDI-ARABIA: Cristiano Ronaldo forlot Manchester United og signerte for Al-Nassr ved utgangen av 2022. Foto: AL-NASSR FC

Når PGA nå slår seg sammen med den saudiske utfordreren LIV Golf, markerer det et endelig knefall for et autoritært regime som er viden kjent for systematiske og grove menneskerettighetsbrudd. Det er allment kjent at de bruker idretten aktivt for å styrke sin posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Dette er kynisk storpolitikk.

PGA og flere av golfens største stjerner har gitt Saudi-Arabia hard kamp. Nå har ledelsen i PGA plutselig kapitulert fullstendig. Alle de store ordene om prinsipper, lojalitet og moral har forsvunnet som dugg for solen. Uten at spillerne har fått være med på å ta avgjørelsen. Beskjeden ser ut til å ha kommet like overraskende på dem som på alle oss andre.

I stedet for å konkurrere med de tradisjonsrike PGA-touren har Saudi-Arabia valgt en langt enklere og mer direkte vei til verdensherredømmet i golfen. De har i praksis kjøpt en hel idrett.

Det er en stor fjær i hatten for det saudiske regimet, og en gigantisk langfinger til alle dem som mente at idrettens tradisjoner, historie og verdier var verdt å forsvare.

Hvor kommer dette til å ende? Det er ikke første gang vi ser et autoritært regime prøve å kjøpe seg anerkjennelse, stjerner og politisk og økonomisk makt gjennom toppidretten. Kina ble aldri den nye store maktfaktoren i internasjonal fotball. Men Qatar har lyktes. Emiratene har lyktes. Det er snart et halvt år siden PSG-spilleren Lionel Messi løftet VM-trofeet i Qatar. Til helgen kan Manchester City med Erling Braut Haaland i spissen vinne «The Treble».

Kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner, rapporterte menneskerettighetsbrudd i stor skala og anklager om økonomiske lovbrudd har ikke vært noe nevneverdig hinder på veien mot toppen.

I Saudi-Arabia har vi nå en aktør som er villig til å gå enda lenger enn sine naboland. Deres inntog i toppidretten er langt mindre subtil enn det vi har sett før. De går ikke stille i dørene. De braser inn med megafon og brøler ut at de er den nye sjefen i skolegården.

NEWCASTLE TIL CHAMPIONS LEAGUE: Newcastle ble kjøpt opp av det saudiarabiske investeringsfondet (PIF) i 2021. Denne sesongen tok laget seg til Champions League. På bildet jubler styreleder Newcastle og styrer av PIF, Yasir Al-Rumayyan, sammen med spillere og deres familier. Foto: Owen Humphreys

Hva blir det neste? Sannsynligvis kommer flere og flere superstjerner til å ende opp i den saudiske ligaen. Spillere står selvsagt fritt til å spille akkurat der de vil, men alle illusjoner om at man kan skille idrett i Saudi-Arabia fra det saudiske regimet er knust en gang for alle. Å mene noe annet er håpløst naivt.

Det som er langt verre, er at vi sannsynligvis også kommer til å se stadig flere store internasjonale mesterskap i Saudi-Arabia. Mesterskap bygd på menneskerettighetsbrudd og undertrykking.

Vi vet at både fotball-VM og OL står på ønskelista til det saudiske regimet. Og slik ting ser ut nå, er det vanskelig å se for seg hvem som skal klare å stoppe de planene. Den siste uken og det siste året har lært oss at Saudi-Arabia stort sett får det de peker på. Koste hva det koste vil.