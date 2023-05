Total overkjøring: – De har blitt filleristet

Manchester City – Real Madrid 4-0 (5-1 sammenlagt)

Erling Braut Haaland og Manchester City er klar for Champions League-finale etter å ha filleristet Real Madrid - etter to mål i hver av omgangene.

– Da vi hadde ballen var vi ikke farlige og vi forsvarte oss ikke like bra som i forrige uke. Det er smertefullt. Vi var ikke på vårt beste i dag og misset for mye på enkle pasninger. Vi var ikke sterke nok i duellene, og jeg tror at Manchester City var mer sultne til tider, sier Real Madrid-keeper Thibaut Courtois til TV 2.

– Hvordan er stemmingen i garderoben nå?

– Jeg har så vidt vært der, men selvfølgelig er alle skuffet og såret. Vi ønsker ikke å tape 0-4 i andre kamp i en semifinale i Champions League, så det sårer oss.

De lyseblå gikk rett i strupen på den regjerende mesteren. TV 2s eksperter var sjokkerte over det de fikk se.

– De blir fullstendig rundspilt! De er kongene av Europa og blir fullstendig rundspilt, sa Morten Langli i pausen.

– Dette er absurd. Dette er den regjerende mesteren som blir totalt avkledd, supplerte Erik Thorstvedt.

MÅ TRYLLE: Carlo Ancelotti og Real Madrid har en stor oppgave foran seg. Foto: OLI SCARFF

I løpet av kampens første 30 minutter hadde Real Madrid tre berøringer på Citys banehalvdel.

– De har filleristet de regjerende mesterne, sa Øyvind Alsaker.

– Det er helt sjokkerende, det vi har fått sett, sa Thorstvedt.

Til pause ledet Manchester City 2-0 etter mål-dobbel fra Bernardo Silva.

Bernardo Silva sender City i ledelsen Bernardo Silva dobler ledelsen

City gikk rett i strupen på Real Madrid

Etter 20 minutter hadde Erling Braut Haaland allerede hatt tre store sjanser.

Det eneste som hindret ham var gigantiske Courtois.

Men spanjolene måtte til slutt bukke under for det intense presset.

Kevin de Bruyne åpnet Real Madrid-forsvaret opp med en genial pasning. Bernardo Silva hadde tid til å både dempe, tenke og sikte. En velfortjent ledelse til City.

Real Madrid har sjelden blitt verre rundspilt i 24 minutter. 1-0 City. — morten langli (@skolemorten) May 17, 2023

Toni Kroos var nære å utligne med en suser fra 25 meter, men allerede minuttet senere ble vondt til verre for spanjolene. Igjen var det Bernardo Silva som scoret, denne gangen med hodet.



15 minutter før slutt steg Manuel Akanji til værs og stanget inn 3-0 på en nydelig heading av sveitseren.

På overtid scoret Julián Álvarez 4-0 og Manchester City er klar for Champions League-finale etter en enorm kamp. Der venter Inter.

– For en maktdemonstrasjon av verdens beste fotballag, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen ved kampslutt.