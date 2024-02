Tordner mot City-eierne: – Kom dere ut!

Se Real Madrid – Girona lørdag fra klokken 18.15 på TV 2 Play.

Overgangsguru Fabrizio Romano og flere medier melder at Girona-spiller Sávio (19) er på vei til Manchester City, og lånes tilbake til LaLiga-toeren.

19-åringen er på utlån til Girona fra franske Troyes.

De tre klubbene er alle under eierskapet City Football Group – som kontrollerer totalt tretten klubber over hele verden.

Romano rapporterer at det var bud fra andre engelske og tyske klubber.

PÅ VEI TIL CITY: Sávio (19) ser ut til å bli lagkamerat med Erling Braut Haaland (23). Foto: Felipe Mondino/IPA Sport / ipa-a

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tror imidlertid det aldri var noen reell dragkamp om den brasilianske kantspilleren.

– Han signerte jo for City Football Group da han kom fra Atlético Mineiro, og ble en del av Troyes for ett og et halvt år siden – og der er det ultimate målet å signere for Manchester City.

Fakta: City Football Group I dag driver City Football Group fotballklubber, med totalt eller delvis eierskap til tretten klubber spredd utover over hele verden. City Football Group ble opprettet i 2013. Sheikh Mansour, Citys eier, råder over 81 prosent gjennom Newton Investment and Development, mens det amerikanske selskapet Silver Lake eier 18, 16 prosent. Klubber: Manchester City, New York City (majoritetseier, 80 prosent), Melbourne FC (eier), Yokohama F. Marinos (minoritetseier), Montevideo City Torque, Girona (44,3 prosent), Sichuan Jiuniu (28 prosent), Mumbai City (majoritetseier, 65%), Lommel SK (majoritetseier), Troyes (majoritetseier), Palermo (majoritetseier, 94,5 prosent), Esporte Clube Bahia (majoritetseier, 90 prosent), og partnerklubb Club Bolivar. Kilde: City Football Group og The Guardian.

Raser: – De bruker klubben

Sommeren 2022 ble han hentet til Troyes, som er på nivå to i fransk fotball.

Men 19-åringen spilte ingen kamper for klubben. Sávio var først på lån til PSV, før han tok turen til Girona på lån denne sesongen.

Tidligere Troyes-spiller og fotballekspert Jérôme Rothen (45) reagerer på overgangsnyhetene.

– Kanskje de tror at det er greit siden det er Troyes, og de ikke tror at vi er årvåkne. Jeg synes det er problematisk, sier han til RMC Sport, gjengitt av Sport Witness.

RASER: Jérôme Rothen. Foto: Dave Winter / BILDBYRÅN

Rothen kommer med en klar beskjed til City Football Group.

– Jeg har bare lyst til å si til dem: «Kom dere ut, for fransk fotball trenger dere ikke.» Jeg er ikke redd for å si det, for vi trenger dem ikke.

– Det gjør meg sint. De bruker klubben som et springbrett for spillerne. Han er en kvalitetsspiller som kunne ha bidratt for Troyes, tordner Rothen.

Forsvarer City: – Avslører elendig klubbdrift

Thorstvedt tar imidlertid City Football Group i forsvar.



– Dette er jo ikke noe som Manchester City har funnet på – det er en oppskrift som har blitt brukt lenge. Man har Pozzo-gruppen i Watford og Udinese for eksempel, sier Thorstvedt og fortsetter:

– Halve Udinese-laget har jo vært i Watford. Forskjellen med City Football Group er at de begynner å bli så store.

OPPLEVER STOR SUKSESS: Styreleder Khaldoon Al Mubarak og manager Pep Guardiola i Manchester City. Foto: Martin Rickett

Thorstvedt poengterer at det ikke er ulovlig slik regelverket er nå.

Han mener at dersom klubber har et problem med det, så må de fremme et forslag til en regelendring, for å få det gjennom systemet.

TV 2s ekspert ser ikke på det som et problem for fotballen.

FNYSER AV KRITIKKEN: Erik Thorstvedt. Foto: Markus Engås / TV 2

– Bare ta Girona som et eksempel: Tenk hvor lykkelig supporterne er nå. De hadde aldri vært her uten City Football Group, sier Thorstvedt, og kommer med en klar beskjed:

– Det viser bare at med gode systemer, så er det mulig. Det avslører også den elendige klubbdriften som mange klubber bedriver, med å kaste penger ut vinduet. Har man folk som er smarte og dyktige med det de driver med, så kan man skape fantastiske lag.

HØYTFLYVENDE: Girona har hatt en sensasjonell LaLiga-sesong. Foto: Sergio Ruiz / BILDBYRÅN

Voksende trend

ESPN skriver at en Uefa-undersøkelse i 2023 viste at 180 klubber over hele verden var en del av en flerklubbseier-struktur, slik som City Football Group er.

Kjente flerklubbseiere BlueCo: Chelsea og Strasbourg Ineos: Manchester United (Eier kun 25 posent) Nice, FC Lausanne-Sport og samarbeider med Racing Club Abidjan Red Bull: RB Leipzig, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino, Red Bull Brasil, FC Red Bull Salzburg. New City Capital and Pacific Media Group: Barnsley, Thun, Oostende, Nancy, Esbjerg, Den Bosch, Kaiserslautern and Tychy. Eagle Football Holdings: Crystal Palace, Lyon, Botafogo, Molenbeek, FC Florida

I 2012 var det kun 40. Uefa-president Aleksander Ceferin kommenterte utviklingen i fjor.

– Det er mer og mer interesse for denne eierskapsmodellen, og vi bør ikke si nei til det og investeringene som blir gjort.

– Men vi er nødt til å se på hvilke regler som kan bli implementert, for det er nødt til å være strengt, sa Uefa-presidenten.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg liker ikke utviklingen.

– Det er et edderkoppnett av klubber med spillere som transporteres hit og dit. Det er akkurat sånn Red Bull-klubbene har holdt på i årevis. Jeg tror vi kommer til å se mer og mer av det fremover.

– Jeg synes det er en uting at fotballen blir «franchiset». Det gjør en allerede dårlig fotballregulert fotballøkonomi, enda dårligere. De små klubbene blir verktøy for de største som sitter på toppen, mener Berg.

FØLGER UTVIKLINGEN: Uefa og Aleksander Ceferin. Foto: Francisco Seco / AP Photo

Avis: Premier League vil granske

The Telegraph melder at Manchester City må fremvise en «rettferdig markedsverdi» før overgangen kan gjennomføres.

Dette skyldes en innstramming av reglene for overganger mellom klubber som er under samme eierskap.

– Det er ingen tvil om at mange kommer til å undersøke overgangen med lupe: For å forsikre seg om at City ikke har sikret han på billigsalg, sier Finstad Berg.



IKKE I TVIL: Mina Finstad Berg , kommentator. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Manchester City er anklaget for 115 brudd på de økonomiske reglene.



– Dersom man trekker frem Manchester City og alle anklagene mot dem, så må de eventuelt bli dømt for det og få sin straff. Men det de gjør med City Football Group er ikke ulovlig, poengterer Thorstvedt.

– Det er viktig å understreke at Manchester City ikke har gjort noe galt. Det er et altfor dårlig regelverk rundt de tingene her, legger Finstad Berg til.