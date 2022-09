Topptrener: – Det er en grunn til at de er så gode

Det finnes knapt større forskjell på energinivået til to trenere enn Carlo Ancelotti og Diego Simeone. Det fascinerer tidligere Stabæk-trener Eirik Kjønø.

Det er duket for Madrid-derbyet, som også er en duell mellom to av fotballens største managerprofiler.

Carlo Ancelotti nøt stor suksess med Real Madrid forrige sesong, og ledet laget til topps i både LaLiga og Champions League. Diego Simeone har rundet ti år i sjefsstolen til Atlético, som har vært gode år i klubbens historie.

Selv om begge har oppnådd mye, har de gjort det med hver sin helt egne managerstil.

– Det er veldig interessant å observere dem, sier trener Eirik Kjønø.

Rolig og vill

Den tidligere hovedtreneren i Stabæk og Grorud har lagt merke til hvor ulike Ancelotti og Simeone er på sidelinjen mens de leder hver sin gigant i spansk og europeisk fotball.

Søndag er han gjest i TV 2s LaLiga-studio når Atletico Madrid tar imot Real Madrid.

– Ancelotti fremstår som balansert og rolig på sidelinjen - selv i kampens hete. Han står som regel oppreist, men veldig rolig. Simeone derimot - han er helt vill. Følelsene bobler over hvor han er engasjert og lever seg inn i hver takling og egentlig alle situasjoner, beskriver Kjønø de to managerne.

Hvorfor de nettopp er slik, tror Kjønø det er en veldig enkel forklaring på.

– Jeg tror det handler om personlighet, og hvem de er som typer. Dette er ikke noe de selv velger, og de er nødt til å være seg selv. Jeg tror ikke akkurat Simeone står opp om morgenen og tenker at «i dag skal jeg være sånn». Simeone var også sånn som spiller.

– Sterk relasjon til spillerne

Man trenger ikke å studere dem med lupe for å se forskjellen i kampledelsen på sidelinjen. Ancelottti og Simeone har to ulike tilnærminger til hvordan lagene skal ledes under kamp.

Eirik Kjønø mener det ikke finnes en fasit på hvilken oppførsel som er den beste overfor troppen som skal forholde seg til lederen sin.

– Det spørs veldig på personlighetene til spillerne. Enkelte elsker at Simeone er engasjert, som kan gjøre at det smitter over på spillerne. Andre setter nok pris på Ancelottis rolige væremåte.

Spesielt relasjonene til spillerne trekker han som én av suksessfaktorene til begge.

Etter Reals triumfer forrige sesong kunne man se mange av spillerne klemme på Ancelotti. I Atlético har store profiler returnert til klubben og Simeone - som Diego Costa og Antoine Greizmann.

– De får en sterk relasjon til spillerne. De står opp for dem og skjermer spillerne. Til gjengjeld vil de kjempe for sin trener. Spillerne tåler nok det aller meste av oppførsel fra manageren.

Men en ting er sikkert - begge er dyktige på det de driver med.

– Det er en grunn til at de er så gode trenere. Selv om de viser det ulikt, så er de begge vinnertyper og taktisk smarte. De har en sterk relasjon til spillerne samtidig som de stiller høye krav hver dag.

Ser på seg selv som en blanding

I TV 2-serien «Grorud Underdogs» kunne man se Kjønø være aktiv på sidelinjen - og ved noen anledninger bli svært engasjert ved å sparke til flasker og skrike til spillerne.

Han vil selv si han er en blanding av de to trenerne.

– Jeg er nok mest lik Simeone på sidelinja ved å leve meg veldig mye inn i kampene. Men utenom kampdag har jeg kanskje mer sansen for Ancelotti-stilen ved å være mer rolig og avbalansert, sier Kjønø.

Etter at han mistet jobben som Stabæk-trener i august, har 31-åringen brukt tiden som arbeidsledig til å reflektere over trenerkarrieren og hente inn nye impulser.

– Det blir tid til å gjøre andre ting og koble av etter ti år med fullt kjør. Nå får jeg sett annen fotball, og jeg prøver å bruke denne tiden best mulig. Men jeg savner jo å trene et lag, sier Kjønø, som håper å være tilbake i trenermanesjen til neste sesong.