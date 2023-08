Toppserieprofil talte til Uefa: – Fotball har blitt «fast fashion»

Fotballspiller Emilie Bølviken har et brennende engasjement for klima og miljøkamp. Her på stranden i Marbella under Stabæks treningsleir i mars 2023. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Langs vannkanten like i nærheten av Puerto Banus på den spanske solkysten, bøyer den 23-årige Stabæk-spilleren seg ned.

I sanden finner hun både det ene og det andre - en utslitt tennisball, litt plastemballasje, en tom ølboks av typen San Miguel.

– Det er kanskje litt dramatisk å si det sånn, men hvis man ikke har en klode lenger ... Vi må ta vare på den, sier Emilie Bølviken til TV 2.

Hennes engasjement for å bevisstgjøre folk på klima- og miljøutfordringene er brennende.

Emilie Bølviken i intervju med TV 2. Foto: Kristin Grønning / TV 2

23-åringen fra Rødberg, en bygd en times tid sør for Geilo, er ikke overraskende inspirert av en annen norsk fotballspiller: Morten Thorsby.

Genoa-spilleren har i en årrekke kjempet for å sette klimakampen på agenden og startet blant annet organisasjonen We Play Green, som Bølviken er en del av.

– Han er en veldig stor inspirasjon. Det å ta et standpunkt, mene noe og bruke posisjonen sin – det hyller jeg, sier Stabæk-spilleren.

De to har også på mange måter lignende karriereveier: Begge har spilt både i Lyn og Stabæk.

Nå deler de også draktnummer. Som Thorsby, er Bølviken en del av We Play Greens «#2 Community» - en gruppe spillere som har draktnummer to på ryggen.

På stranden i spanske Marbella legger Emilie Bølviken ut om hvorfor det er så viktig for fotballspillere å engasjere seg i klimakampen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er en synliggjøring, et symbol og en bevisstgjøring på to-gradersmålet, forklarer Bølviken og sikter til Paris-avtalen fra 2015 der en rekke land har forpliktet seg til å forsøke å holde den globale oppvarmingen under to grader.

Sammen med en rekke andre kjente fotballansikter, som den brasilianske Real Madrid-legenden Marcelo, ønsker Thorsby, Bølviken og We Play Green å skape en større bevisstgjøring på bærekraft i internasjonal fotball.

Tok grep i ny klubb

Høsten 2022 var Bølviken i Sveits på vegne av organisasjonen og debatterte med høytstående personer i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) om tematikken.

– Fotball har jo blitt «fast fashion» og klesindustrien står for masse utslipp, forklarer 23-åringen.

– Fotball er en del av det ved nye treningskolleksjoner hvert år, nye sko – et overforbruk hvor det både forurenser og det er masse bruk igjen i klærne, forklarer 23-åringen.

Og det tok ikke mange månedene i ny klubb før Bølviken, som kom til Stabæk fra Lyn før inneværende sesong, ble utfordret på fotballens overforbruk.

– Før vi fikk nytt tøy nå før sesongen, så fikk vi beskjed om at fjorårets Nike-tøy, helt fint, skulle kastes med mindre man ikke ville ha det selv, sier hun.

– Det er bare snakk om så mange kilo – og det er ikke bare Stabæk, det gjelder hele fotballkulturen og systemet.

Men Bølviken bestemte seg for å ta grep selv.

I stedet for at helt fint og brukbart treningstøy ble kastet, tok 23-åringen med seg We Play Greens klesposer – Green Bags – og samlet inn tøyet for å sende det videre til gjenbruk eller resirkulering.

SAMLET INN TØY: Emilie Bølviken nektet å se at fjorårets treningstøy i god stand ble kastet da hun kom til Stabæk. Foto: Privat

Noe lignende gjorde forbildet Thorsby på en samling med Norges landslag i fjor.

– Vi fotballspillere er enormt viktige fordi vi er rollemodeller og har en eller annen sirkel vi påvirker. Enten det handler om bare lokalklubben vår eller om det er Erling Braut Haaland, som kan nå ut til en hel verden, sier Bølviken engasjert.

Derfor håper hun flere fotballspillere bruker stemmen sin i klimakampen og utnytter sin posisjon.

– Hvis vi fronter mer bærekraftige holdninger og handlinger, så smitter det over. Det blir ringer i vannet som sprer seg utover.

