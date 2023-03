Toppserien-profiler reagerer kraftig på Riise-uttalelse

John Arne Riise pleier å si det han mener.

Nå har Avaldsnes-treneren tirret på seg både Rosenborg- og Brann-spillere med følgende uttalelse på denne ukens kick off for Toppserien:

«Det er nødvending å være mer på feltet og engasjert enn i herrefotballen. Du må være der hele tiden å påpeke hva du har lyst til å få frem. Der er herrefotballen kanskje litt foran med at de ser mer fotball og kan mer fotball. Sånn på feltet er det litt annerledes jobbing».

UTFORDRENDE: John Arne Riise fortviler under en kamp for Avaldsnes. Den tidligere Liverpool-proffen mener det er stor forskjell på kvinner og menn hva gjelder kunnskap og evnen til å motta beskjeder. Jan Kåre Ness / NTB Foto: Jan Kåre Ness

Riise fortalte også hvordan han selv opplever det på treningsfeltet med Toppserie-laget Avaldsnes:

«Jeg føler at når jeg har sagt ting ti ganger så burde de ha skjønt det, men det er ikke alltid de gjør det, man må si det kanskje hundre ganger, og det var litt uvant».

Kontante svar på tiltale

– Jeg tror ikke det finnes én herrefotballspiller man kan trekke frem som er komplett på sånne ting heller, sier Branns Andrine Hegerberg til TV 2.

Da Hegerberg snakket med TV 2, hadde Brann nettopp gjennomført en intensiv økt med mange avbrytelser fra trener Olli Harder.

– Det finnes mange ulike spillertyper, så det handler om at trenerne ser hvilke type personer de har med å gjøre. Jeg tror ikke det handler om du er dame- eller herrefotballspiller, sier Hegerberg.

Også i Trondheim reagerer man på den tidligere Liverpool-backens uttalelser.

– Han bør se litt innover, lese en bok om pedagogikk, motivasjon og prestasjon. Det er mitt tips, sier RBKs Cesilie Andreassen.

26-åringen fra Svolvær har nylig sett John Arne Riise i aksjon på treningsfeltet og er langt fra imponert.

SLÅR TILBAKE: Rosenborgs Cesilie Andreassen er knallhard i tilbakemeldingen til John Arne Riise. Foto: Ole Martin Wold / NTB Foto: Ole Martin Wold

– De trente jo etter oss på Marbella og med den type beskjeder som han gir, så skjønner jeg at han må rope det mange ganger, sier RBKs midtbanespiller.

– Helt ærlig, han sto der og ropte til spillere som er 17-18 år «just fucking be smart». Når man roper det ti eller hundre ganger så... jeg tror han er helt alene i Toppserien om å gjøre det.

Andrine Hegerberg har levd et langt liv i fotballen. Hun beskriver en utvikling som har gått i riktig retning. Det er ikke mange år siden 29-åringen måtte lete internett rundt for å finne direktebilder av semifinaler i Champions League for kvinner, der hennes søster Ada var i aksjon.

– Hvis du har hundre fotballspillere som er damer og hundre herrer, så tror jeg resultatet er nokså likt, altså, sier Branns ballsentral.

TV 2 har forsøkt å kontakte John Arne Riise på telefon og SMS, men har ikke fått svar fra Avaldsnes-treneren.

– Handler ikke om kjønn

Brann-trener Olli Harder reagerer på timingen for uttalelsen, og sier han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen.

– Alle vil nok ha ulike erfaringer, men hvis han må gi beskjeder hundre ganger bør han kanskje endre sin egen tilnærming. Jeg trenger i hvert fall ikke gjøre det, svarer 37-åringen.

FEIL FOKUS: Brann-trener, Olli Harder, mener dette ikke handler om kjønn, men om kvaliteten på spillerne man har til rådighet. Her fotografert etter treningskampen mellom Vålerenga og Brann i Marbella. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Mannen fra New Zealand mener kvinnefotballen er i en rivende utvikling og at interesse og kunnskap har endret seg mye de siste årene.

– Jeg vil trekke dette vekk fra snakk om kjønn, sier Brann-treneren.

Branns hovedtrener har erfaring fra begge leire, og var tidligere assistenttrener i Sandnes Ulf og for Norges U23-landslag.

– Det handler i mye større grad om kvaliteten på spillerne du jobber med. De jeg har på feltet er i Brann for en grunn og jeg trenger ikke gjenta meg selv hundre ganger.

– Hvis du har en spiller som trenger en beskjed hundre ganger, så må du gi beskjeden hundre ganger. Man må være på feltet å gjøre jobb, rett og slett, avslutter Andrine Hegerberg.