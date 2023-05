Toppserie-stjerne blir værende: – Et signal

Se sjuende runde i Toppserien på TV 2 Play tirsdag og onsdag denne uken!

En av Toppseriens største profiler har bestemt seg for å forlenge sitt opphold i Norge.

Vålerengas Janni Thomsen, som forrige sesong toppet NTB-børsen og ble kåret til årets spiller av NTB og OBOS, setter tirsdag nemlig sitt navnetrekk på en kontrakt som varer ut sesongen 2025.

– Det betyr mye for oss, og jeg er selvfølgelig veldig glad for at Janni forlenger kontrakten. Det at en spiller på det nivået Janni er på velger å forlenge er et flott signal både for Vålerenga som klubb og også for Toppserien og for norsk fotball, sier Vålerenga-trener Nils Lexerød til TV 2.

– Gleder meg sinnssykt

Opprinnelig hadde den danske landslagsspilleren en kontrakt som ville gått ut ved sesongslutt inneværende sesong.

– Det føles godt. Det er noe jeg har tenkt på lenge, og jeg synes det er deilig endelig å få det på plass. Jeg gleder meg nå bare sinnssykt mye til to nye år. Jeg har utviklet meg masse i klubben, og ønsker å ta nye store skritt. Jeg tror Vålerenga gir meg den beste muligheten til dette, sier 23-åringen selv.

Den danske landslagsspilleren går dermed litt motstrøms sammenlignet med det som har vekst en spillerflukt ut av Norge hva gjelder profiler på kvinnesiden av fotballen de senere årene. Det er et valg hennes trener både beundrer og roser.

– Det er et signal om at noen også ser på det å spille i Vålerenga og Norge som en mulighet til å utvikle seg videre. Man kan ha et inntrykk av at veldig mange spillere ser tidlig til utlandet og på det som den beste muligheten, men nå velger hun noe annet. Det er gledelig, forteller Lexerød.

TV 2s nye livesport-sider: Se alle Vålerengas scoringer her

Sportssjefen mener mange får dårlig rådgivning

Også sportssjef Steinar Pedersen er krystallklar på at signeringen både er viktig for dem, at den står som et tydelig bevis på klubbens ambisjoner, og at det er en signal-signatur for hele Toppserien.

– Janni sender et signal til vårt miljø og et signal til Toppserien. Det er snakk om en spiller med fantastisk fin utvikling i fjorårssesongen, som etablerte seg på det danske landslaget. Det er helt supert at hun har tro på vårt miljø og vår utviklingsarena når det gjelder det å ta det neste steget. Hun har krystallklare ambisjoner om hvor hun skal, og nå er vi med på å gjøre henne klar for det, sier han, og fortsetter:

– Det er ikke noen tvil om at Janni Thomsen er en stor profil i Toppserien og i en alder der hun skal klare gjøre seg selv klar til neste steg. Det er bedre at det steget kan gjøres i Norge enn at det skal tas via et eller annet mellomsteg internasjonalt, så det er et veldig fint signal til de andre spillerne i ligaen som er i samme situasjon og som spinner littegrann fordi de får dårlig rådgivning når det gjelder det å komme seg utenlands så tidlig som mulig.

Thomsen ble ligamester i sin første sesong som VIF-spiller etter at hun kom til norsk fotball sommeren 2020. Hun har denne sesongen spilt samtlige kamper for et Vålerenga-lag som leder Toppserien etter seks ligarunder og som ønsker å ta tilbake hegemoniet etter to strake ligagull til Bergen by (Sandviken i 2021 og Brann i 2022).

Den høyre vingbacken var del av det danske landslaget som spilte EM i England i fjor, og skal etter alle solemerker til sitt første senior-VM med sitt hjemland i sommer.



– Vi skal oppnå store mål, og klubbens ambisjoner er å nå langt både i Champions League og Toppserien. Det er det jeg ønsker, jeg vil vinne medaljer og tror på at dette vil bli veldig bra. Jeg gleder meg til det, sier Toppserie-stjernen.

TV 2-ekspert er overrasket

Også TV 2s fotballekspert roser Thomsens valg, og gleder seg på både klubbens og ligaens vegne.

– Jeg er rett og slett veldig overrasket. Hvis det var en spiller som kom til å dra fra Norge, så tenkte jeg at det ville være henne. Så dette er viktig for Vålerenga, men også for Toppserien. Hun er artig å se på, har en veldig bra fot og har vært viktig offensivt for Vålerenga lenge. Men nå synes jeg hun har tatt steg fysisk, hun ser mer robust, hun er blitt bedre defensivt og er blitt en tilnærmet komplett boks-til-boks-spiller, sier Marit Clausen, og fortsetter:

– Hun har tatt såpass store steg og vært såpass god at jeg er helt sikker på at det er klubber utenlands som er interessert i henne. Og hun kommer bare til å bli bedre og bedre. Dette er en veldig, veldig viktig signering for Vålerenga.

I LANDSLAGSAKSJON: Thomsen i duell med Magdalena Eriksson og Sverige i en treningskamp i april. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Onsdag fortsetter Vålerengas kamp for å bevare tabelltoppen i Toppserien, der det er det duket for en reprise av mandagens lokaloppgjør på herresiden når LSK Kvinner kommer til Intility.

Vålerenga-sjef Lexerød er fornøyd med sesongstarten, og tror på en jevn Toppserie også fremover. Han er klar på at det mange av ekspertene spådde som en sesong der Vålerenga, Brann og RBK ville vinne så å si samtlige av sine kamper mot alle de sju andre lagene aldri var et scenario han og VIF så for seg.

– Sånn har det ikke blitt og sånn kommer det ikke til å bli. Vi er godt fornøyd resultatmessig. Vi var skuffet etter uavgjort mot Røa, men i de andre kampene har vi fått de resultatene vi ønsker. Vi er veldig fornøyd med at vi har fremstått som et offensivt fotballag som scorer mye mål, og det er den identiteten vi ønsker å ha. Men så synes jeg vi har variert for mye, sier han.

Midtuken i Toppserien:

Tirsdag 2. mai:

Rosenborg - Avaldsnes 19.00 TV 2 Play

Brann - Arna-Bjørnar 19.00 TV 2 Play

Onsdag 3. mai: