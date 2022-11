– Toppen av en muggen kransekake

Stortingspolitiker slår fast at det er helt umulig å forsvare den enorme prislappen for Qatar-VM. Forsker forklarer imidlertid at pengebruken også kan knyttes opp mot det sikkerhetspolitiske.

Den helt spinnville og nærmest ufattelige prislappen på 2220 milliarder kroner for Qatar-VM ryster både eksperter, fotballfans og kommentatorer.

Stortingsrepresentant og medlem av finanskomitéen, Roy Steffensen (FrP), var blant dem som ristet oppgitt på hodet etter å ha lest TV 2s artikkel om den gigantiske pengesummen myndighetene i Qatar har brukt for å arrangere VM.

– Jeg synes kostnadsveksten ved å arrangere store idrettsarrangementer er helt hinsides, og VM i Qatar er jo foreløpig toppen av en etter hvert muggen kransekake, sier Steffensen til TV 2.

Frykter det vil bli den nye normalen

Politikeren er selv svært fotballinteressert og er kjent som lidenskapelig supporter av Premier League-klubben Tottenham.

OPPGITT: Roy Steffensen (Frp), stortingsrepresentant fra Rogaland, er stor fotballfans og har gjort seg sine meninger om prislappen for Qatar-VM. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Steffensen frykter nå det vil bli den nye normalen at pengesterke, autoritære stater blir tildelt de største idrettsmesterskapene i verden i fremtiden.

– Dessverre er prangende stadioner, storslåtte arrangement og ellevill pengebruk blitt normalen når verdens beste skal kåres, sukker han.

Og slår fast:

– Fortsetter denne karusellen vil det bare være diktaturer som vil både ta seg råd til og se seg tjent med å være arrangører. Ellevill pengebruk, gullbelagte stadioner, egne trafikkfiler for pampene og cocktailselskaper med Konge (de to siste var krav fra IOC til eventuelt OL i Norge i 2022, red. anm) kan ikke forsvares i normale, velfungerende demokratier.

Derfor er pengebruken også sikkerhetspolitikk

Forsker og Qatar-ekspert Mari Norbakk ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen mener den enorme pengebruken VM-vertene har brukt også kan knyttes opp mot den sikkerhetspolitiske situasjonen landet står i.

Hun peker på at Qatars VM-strategi er en flerfoldig strategi som til dels inngår i Qatars større «branding»-strategi som arrangør av såkalte «megaevents».

– Men viktigere enn det så er dette i forskningen ansett som del av Qatars sikkerhetspolitikk: å bli en kjent aktør for å unngå at de som liten stat kan «forsvinne», sier forskeren, og forklarer:

QATAR-EKSPERT: Mari Norbakk, Sosialantropolog og postdoktor ved Chr. Michelsens Institutt. Foto: Erik Teige / TV 2

– Dette må anses som at de har hatt suksess med, spesielt i situasjonen som oppsto i 2017 der nabolandene startet en blokade mot Qatar for å påtvinge dem blant annet utenrikspolitiske føringer. Da var Qatar allerede godt kjent gjennom oppmerksomhet rundt VM og andre megaevents som friidretts-VM, Asia Games, og så videre, forteller forskeren.

Vil unngå å bli en ubetydelig stat

For det er ikke bare som VM-arrangør Qatar ønsker å plassere seg på verdenskartet med. Myndighetene ønsker å markere seg også på andre områder for å unngå å bli en liten og ubetydelig stat sikkerhetspolitisk.

– Qatar som utdannings-aktør. De har flere store internasjonale universitetsmiljøer tilstede i Doha, som Georgetown, Carnegie Mellon, Texas A&M, og så videre, sier forskeren.

– Qatar som premissleverandør i kunst og moteverden, og Qatars rolle som megler i konflikter. Da blir det vanskeligere for de andre statene å gå inn og påtvinge Qatar noe, ramser Norbakk opp.

Frykter invasjon

Emiratstaten har kun 2,9 millioner innbyggere, og grenser til den store militærmakten Saudi-Arabia. Norbakk sier at frykten for en invasjon er reell hos myndighetene i Qatar.

Advarer mot «sportsvasking»

– I en situasjon der de for eksempel fryktet en invasjon, selv om det var ingen reell fare for dette i 2017, men i et tenkt scenario, så er det da gjennom å være kjent nok, og i de riktige samtalerommene globalt, at Qatar forsikrer seg om at de ikke er en ubetydelig størrelse som ingen legger merke til om blir borte fra kartet, oppsummerer Mari Nordbakk.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen på sin side håper nå først og fremst at den vanvittige pengebruken til Qatar vil komme befolkningen til gode i fremtiden.

– Jeg har jo ikke sett en oversikt over hva pengene går til, men håper i det minste det blir bygget opp noe som også kommer lokalbefolkningen til gode når arrangementet er over, i form av et velfungerende kollektivsystem, skikkelig vann- og avløp, elektrisitet- og bredbåndsnett og så videre, mener han.