Tok ut Bobb – vraker sønnen

Ståle Solbakken har akkurat tatt ut troppen til den kommende landslagssamlingen neste uke.

For første gang er Manchester City-spiller Oscar Bobb tatt ut.

– Vi mener han er god nok, og kan komme inn både som skapende kraft som indreløper eller kant. Han kan spille fra start eller komme inn og endre kampbilde. Han har vist seg som en voksen spiller i kampene mot Wolverhampton og Newcastle, forklarer Solbakken overfor TV 2.

– Man skal ikke ta helt av, han må få komme inn i det. Han har startet en A-kamp i livet sitt, påpeker Solbakken.

Norge møter Kypros borte 12. oktober, og tar imot Spania 15. oktober på Ullevaal.



Sønnen Markus Solbakken er ikke med denne gang etter å ha blitt tatt ut forrige gang.

– Det er ren konkurransesituasjon. Det må han finne seg i. Han har ikke erfaringen fra å spille en type kamp som den mot Spania.



– Den tror jeg han tar med stoisk ro. Morten Jensen (Viking-trener) gir han beskjed. Hvis han ikke skjønner det, så ringer han i kveld, humrer landslagssjefen.

Det er heller ikke Amahl Pellegrino, som er toppscorer i Eliteserien.

– Det er ren konkurranse. Han er i en vanskelig situasjon om de andre på laget fortsetter å prestere. Han er en veldig god fotballspiller, og kanskje den beste avslutteren i Eliteserien. Per nå har de som er inne mer å tilføre, forklarer Solbakken.

Andreas Hanche-Olsen er skadet, og er ute i 4–6 måneder. Stjerneskuddet Antonio Nusa er tatt ut, men tvilsom til samlingen.

– Jeg meldte med Nusa i går. Han føler seg fin. Så er Ronny norsk, og da må han skjønne at han skal bruke ham litt for at vi skal stå best mulig rustet. Det kan ikke være så vanskelig, sier Solbakken.



Midtbaneduoen Kristian Thorstvedt og Morten Thorsby er tilbake i troppen.