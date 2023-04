Ruben Gabrielsen kaller intervjuet han gjorde med NRK etter kampen for overtenning, men står for innholdet.

Lillestrøm - Bodø/Glimt 1-0 (1-0)

Se målet som sendte LSK til cupfinalen i videovinduet øverst!

Etter en intens kamp på Åråsen ble det klart at cupfinalen blir en reprise av 1978-utgaven.

Thomas Lehne Olsen scoret kampens eneste mål og sendte med det LSK til cupfinalen, hvor de møter Brann. Kampen spilles på Ullevaal 20. mai.

– Det blir et fyrverkeri av en kamp, sier LSK-trener Geir Bakke til TV 2.



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen gleder seg stort til at de to klubbene barker sammen på Ullevaal.

– Lillestrøm og Brann har fantastiste supportere. Det kommer til å bli et vanvittig kok på Ullevaal.



Det tror også Geir Bakke.

– Det kommer til å være et gult og rødt hav. De kommer til å dundre på hverandre. Det blir en kamp både på banen og tribunen, sier Lillestrøm-sjefen til TV 2.



PRAKTFULLT: Akor Adams vartet opp med et nydelig forarbeid på kampens eneste mål. Foto: Fredrik Varfjell

LSK-stjerne kom med stikk til Bodø/Glimt

LSKs hjemvendte sønn Ruben Gabrielsen ser frem til en batalje på Ullevaal i mai.

– Det er en drøm! Nå blir det massivt på Ullevaal, sier Ruben Gabrielsen til TV 2.

Like etter kampslutt kom han med et stikk til Glimt, som de nettopp hadde slått ut.

– Nå har Glimt fått all mulig skryt for ditt og datt, de kan selge for så og så mange millioner, men alle kommer hjem igjen. Det kan umulig være så jævla bra, sa Gabrielsen like etter kampslutt til NRK.

20 minutter etterpå intervjuet TV 2 ham. Da hadde han roet seg litt.

– Det er litt overtenning der, men det er jo noe fakta i det, sier Gabrielsen til TV 2.

– Hva legger du i det?

– Hvorfor kommer de hjem igjen, da?

TØFF BATALJE: Joel Mvuka og Ruben Gabrielsen barker sammen i en duell. Foto: Fredrik Varfjell

Dødelig spissduo vartet opp med klassemål

Begge lag var tidlig frempå, men det var ikke før minuttet før pause det virkelig smalt.

Etter nydelig forarbeid av Akor Adams, kunne Thomas Lehne Olsen stige til værs og stange inn kampens første mål.

Lehne Olsen slo seg på brystet og stormet bort til spisskameraten for å feire sammen med ham.

– Akor Adams og Thomas Lehne Olsen er det beste spissparet i Eliteserien. Det er høy klasse over scoringen deres i kveld, sier Jesper Mathisen.

Se nyeste episode av «Fotballpunch» ved å trykke på bildet under. Jan-Henrik Børslid har besøkt mirakelmannen Kjetil Knutsen.

Pellegrino farlig frempå

Hjemmelaget var bunnsolide også i andreomgang, men etter 74 minutter gikk det et gisp gjennom publikum.

Amahl Pellegrino hadde løpt seg fri og stupheadet ballen mot mål. Dessverre for stjernespilleren gikk ballen i tverrliggeren og over mål.

På overtid fikk både Lehne Olsen og Adams gedigne sjanser, men bommet. Det skulle likevel vise seg å ikke ha noe å si for Lillestrøm, som tok seg til cupfinalen, hvor de møter Brann.

Omar Elabdellaoui ble byttet inn til Bodø/Glimt-debuten sin 20 minutter før slutt. Hans første kamp på 367 dager.