Tok helt av og stormet banen da Dennis (19) scoret

Dennis Moseid (19) hadde en helt spesiell opplevelse under årets siste hjemmekamp for Drangedal.

Det var knyttet stor spenning til 19 år gamle Dennis Moseids debut for Drangedals A-lag torsdag.

Moseid, som har Downs syndrom, ble byttet inn i med ti minutter igjen av kampen mot Seljord. På andre forsøk banket han til på første touch og scoret et helt spesielt mål.

Da eksploderte det blant de fremmøtte og folk stormet banen for å feire målscoreren.

Det var Telemarksavisa som omtalte saken først.

Se video: Banestorming etter målet til Dennis

– I dag (fredag) har ikke folk snakket om annet. Det blir nok ikke glemt med det første, sier trener og sportslig leder Bjørnar Luggens til TV 2.

– Han fikk først en sjanse på volley som han blåste over, men så kom det en sjanse til, og da gjorde han ingen feil. Vi diskuterte etter kampen om han burde satt den nærmere krysset så det ble finere for publikum, men ble enige om at det var best å «safe» som han gjorde, sier han.

Tok helt av

Drangedal spiller til daglig i 5. divisjon. Før sesongens siste hjemmekamp var spenningen liten for laget, som trolig rykker ned en divisjon.

Likevel ble kampen helt spesiell for alle i bygda.

– Det rant inn folk fra alle kanter. Når han scoret eksploderte det bare. Jeg kan ikke huske sist jeg har opplevd det. Det var et veldig fint øyeblikk, sier treneren.

Kampen endte 6-2 til Seljord, men resultatet er det ingen som tenker på.

– Dennis' mål var en fin måte å avslutte en vond sesong på. Vi har hatt en dårlig sesong, men det var tydelig at det var han de ventet på.

Rørt av responsen

Mor Maria Dukefoss er rørt over hvordan sønnen ble mottatt.

– Det var veldig rørende når man ser hvor mye det betyr for ham. Det som er det fineste er at alle rundt, medspillere, motspillere, publikum, dommerteamet og laget la til rette for å unne han den gode opplevelsen, sier Dukefoss til TV 2.

Hun forteller at sønnen var helt utladet etter kampen.

– Han var rimelig sliten etterpå, men skravla gikk i ett. Han ringte rundt til venner og familie for å fortelle om dette. Så spiste han pizzasnurrer og fikk Pepsi Max til kvelds før han sluknet relativt fort. Han snakker allerede om at han vil gjøre det igjen neste år. Men jeg har sagt at det er alt for tidlig å telle ned nå, sier moren.

Treneren forteller at 19-åringen har forberedt seg i lang tid både på å spille og på å score. Moseid skulle i utgangspunktet spille for B-laget, men de måtte trekke laget i sommer.

Ventet lenge på dagen

– Vi hadde en prat med Seljord først og sa at Dennis skal spille. De var glad for å kunne være med på et sånt øyeblikk. Vi snakket også med dommerne og kretsen. Han var ingen tolvte mann, han ble byttet inn som ordinær spiller, sier treneren.

Kaggestad hedret: – Veldig hyggelig og rørende

Han forteller at selv om 19-åringen liker bedre å være med på kamper enn å trene, så har han lenge vært klar for det spesielle øyeblikket.

– Han er en gutt som er mye på stadion og er i nærheten under kamper. Han har trent mye, særlig på dødballer, med bestefaren som keeper. Han er blitt veldig god, og var ikke noe nervøs før kampen.

Moren røper at 19-åringen tidligere har scoret for Drangedals juniorlag, men at det ble avblåst for offside.

– Dommeren gjorde om målet så han fikk den scoringen, og da ville han gjerne gjøre det igjen. Da fikk han gjort det i går da det ble lagt til rette, forteller hun.