Tok Guardiola på sengen: – Wow!

Oscar Bobb (20) debuterte tirsdag i Champions League. Dagen før skrøt Pep Guardiola uhemmet av det norske talentet i et intervju med TV 2.

Se Oscar Bobb entre banen i videovinduet øverst!

81 minutter ut i kampen mellom Manchester City og Røde Stjerne, gikk en drøm i oppfyllelse på Etihad Stadium.



Norske Oscar Bobb kom inn til sin første Champions League-kamp.

– En livslang drøm. Jeg er veldig takknemlig, det var kjempegøy, sier Oscar Bobb.

Mandag fikk TV 2 møte Pep Guardiola. Da åpnet spanjolen opp om inntrykket han har fått av det norske supertalentet.

Og hvorfor han nå er en del av det som kanskje er verdens beste fotballag.

– Han har vært veldig god. Txiki Begiristain (City-direktør) så mange andrelagskamper forrige sesong. Han fortalte meg at han spilte veldig, veldig bra. Så jeg sa at vi skulle ta ham med på sesongoppkjøringen, sa Guardiola til TV 2.

TOK VARE PÅ SJANSEN: Oscar Bobb var uredd da han entret Etihad-gresset. Foto: OLI SCARFF

Bobb imponerte under oppkjøringen til sesongen. Noe Guardiola forklarte overfor TV 2.

– Etter kampene før sesongen sa jeg «wow!». Han har sulten og ønsket om å lykkes. Han har fart både offensivt og defensivt, men det viktigste er at han vil noe. Det viktigste hos de unge spillerne er at lagkameratene kan stolte på dem, og han har det. Han har det! Han er en god gutt, sa Guardiola.

Etter tirsdagens debut konfronterte TV 2s reporter, Oscar Bobb, med noe av det Guardiola hadde sagt om ham.

– Han er en kjempefyr. Ikke bare tidenes beste, men også en veldig fin kar. Jeg prøver bare å være så ydmyk som mulig og jobbe hardt, sier Bobb.

Kjente ikke på nerver før debuten

20-åringen brukte ikke lang tid på å vise seg frem. Med et frekt skudd var han nære å score sitt første mål i den lyseblå drakten.



Til TV 2 avslører han at han ikke var preget av nerver.

– Nei, ikke i dag, men noen ganger er jeg det, sier Bobb.

Bobb som skapte overskrifter etter elleville Norway Cup-prestasjoner som elleveåring, kom til Manchester City som 16-åring.

Fire år senere har han kjempet seg gjennom akademiet til sin Champions League-debut.

– Det er ikke lett, men man får mye støtte. Jeg har verdens beste mamma og pappa bak meg. Jeg har mye støtte, ikke bare fra klubben, men også hjemmefra, sier Bobb.

På pressekonferansen etter kampen røper Pep Guardiola at Oslo-gutten kan vente seg mer spilletid i tiden fremover.

– Du ser personligheten hans. Han er ikke sjenert. Han har en utrolig arbeidskapasitet, og er så aggressiv uten ball. Jeg har på følelsen at siden noen spillere som Cole Palmer, McAtee og Riyad (Mahrez) dro, vil han få mange minutter. Han må være klar til å ta vare på dem, sa spanjolen.



DEN STØRSTE SCENEN: Oscar Bobb har denne sesongen blitt en del av Manchester Citys førstelag. Foto: OLI SCARFF

– Spørsmål om tid før han er med A-landslaget

TV 2s fotballekspert Morten Langli tror det bare vil gå oppover for supertalentet nå.

– Det er et spørsmål om tid før han er med A-landslaget òg, sikkert også litt inspirert av det Nusa fikk til, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.



Han tror likevel at Bobb trenger mer spilletid for å spille seg inn i en norsk ellever.

– Samtidig spiller han veldig lite foreløpig. Du skal spille med Nusa og Haaland, og så har ikke Sørloth gjort noe gærent, med scoring i tre kamper på rad i Villarreal, minner Langli om.



Han føler seg imidlertid trygg på at et A-landslagsuttak ikke er langt unna for City-talentet.

– Filosofien til Solbakken og fotballforbundet er at er du tiltenkt en liten rolle på A-landslaget, spiller man heller på U21. Og så vil han når tiden er inne selvfølgelig dukke opp i en A-landslagstropp. Kanskje neste gang, sier Langli.