Tok grep etter Serbia-smell: – Vi har lært mye av den opplevelsen

Norge vinner Nations League-gruppen med poeng hjemme mot Serbia tirsdag kveld, men det norske landslaget sviktet sist Serbia gjestet Ullevaal. Også da var det en skjebnekamp.

I oktober 2020 måtte Norge se EM-billetten glippe med et 1-2-tap mot nettopp Serbia hjemme på Ullevaal.

– Jeg følte vi lærte mye generelt fra den kampen. Vi gikk på en smell, og det var mye snakk i etterkant, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på mandagens pressekonferanse.

– Etter det ble det tatt tak, og vi har vært mer i forkant og snakket mer i forkant. Har ting vært uklart, har vi tatt det opp på forhånd, enten med trenere eller oss spillere imellom. Kommunikasjonen er blitt bedre, og vi stiller større krav til at alle er hundre prosent forberedt. Vi har lært mye av den opplevelsen, fortsetter Arsenal-kapteinen.

Siden tapet i ekstraomgangene etter Sergej Milinkovic-Savic' avgjørende 1-2-mål, er Lars Lagerbäck byttet ut med Ståle Solbakken.

– Serbia har et såpass sterkt offensivt arsenal med mange forskjellige typer spisskompetanse. Særlig med Dusan Vlahovic, som har hatt en god start på et dårlig Juventus-lag, og Aleksandar Mitrovic er i sitt livs form, og Dusan Tadic er fortsatt kanskje den største stjernen i Ajax, sier landslagssjef Ståle Solbakken, før han fortsetter:

– De utfyller hverandre veldig bra, for de er forskjellige typer og har både bakromskraft, intelligens og muskelkraft. Det må vi til en viss grad kompensere for, så de ikke får herje fritt, for da går det ikke. Ikke fordi vi vil ha en defensiv inngang, men fordi de vil gjerne eie ballen og styre kampen i perioder. Vi må helt sikkert forsvare oss i perioder.

Mitrovic i storslag

Både Ødegaard og Solbakken fikk mange spørsmål om Fulham-spiss Mitrovic, som har scoret seks mål i Premier League-innledningen. Det er kun Erling Braut Haaland som har scoret flere mål denne høsten.

– Han er en spiss med ekstreme ferdigheter. Han er ekstremt god i boks, ekstremt sterk og tøff å møte. Han er i sitt livs form, så han er en bra spiller, men det er flere utpå der. Vi hat også en ganske bra spiss, så vi får fokusere på ham og mate ham mer enn de klarer å mate Mitrovic, sier Ødegaard om den serbiske spisstjernen.

Solbakken mener det blir viktig å unngå at serberne holder ballen lenge av gangen.

– På det første målet mot Sverige fikk de stå og sikte innlegg, hvor de har Tadic med skuddtrussel, Vlahovic på små stikkeløp og Mitrovic som murbrekker, sier landslagssjefen.

HAT TRICK: Aleksandar Mitrovic scoret tre mål i 4-1-seieren mot Sverige lørdag kveld. Foto: MARKO DJURICA / REUTERS

– Men vi må også angripe med ball og hvile med ball. Vi kan ikke bare forsvare oss uten noen pasninger. Vi må flytte frem laget og få hvilt med ballen. Det er en form for forsvar vi kanskje ikke er så vant til i Norge, men det er for å ha krefter når vi angriper og til maksaksjoner for de som lever av det, sier Solbakken.

Forventer skarpere Ødegaard

Martin Ødegaard kunne melde at den fysiske tilstanden er god etter at han ble byttet ut i lørdagens 1-2-tap mot Slovenia.

Kapteinen kom sent til landslagssamlingen etter å ha mistet den siste Arsenal-kampen før landslagssamlingen.

– Jeg føler meg fin. Jeg har egentlig ikke hatt noe trøbbel etter kampen. Det føles bra. Jeg fikk en god gjennomkjøring, som jeg føler at jeg trengte, etter å ha manglet trening den siste uken. Kroppen føles enda bedre, sier Ødegaard til TV 2.

Ekspert ser Haaland-trend: – Fungerer stadig bedre

Solbakken tror Ødegaard vil være skarpere mot Serbia enn Slovenia.

– Han hadde ikke trent fotball. Han var smårusten og ble fortere sliten i hele kroppen, og han hadde nok den lille følelsen av at én prosent angst for at det ikke skulle gå, og det preget ham nok litt, men nå er han hundre prosent, for han har kommet gjennom den kampen. Vi tok han ut med en gang kroppen ikke lystret lenger. Han mistet også noen baller i overgangsfasen som han vanligvis ikke mister, så jeg er sikker på at vi får se en skarpere Martin i morgen, sier Solbakken.

Landslagssjefen opplyste også at Marcus Holmgren Pedersen var tilbake i trening søndag. Julian Ryerson spilte høyreback mot Slovenia.

