To nordmenn på eksklusiv talentliste

Hvert år presenterer den britiske storavisen The Guardian en liste over verdens største fotballtalenter.

Nå er tiden kommet til 2005-kullet. To nordmenn har fått plass på den eksklusive talentlisten. Faktisk er én av dem brukt som frontfigur for hele artikkelen.

I tidligere år har superstjerner som Kai Havertz, Gianluigi Donnarumma, Matthijs De Ligt figurert på listen. Men det er også mange av talentene som aldri lykkes på toppnivå.

Norge har vært representert ved flere anledninger. I 2021 var Andreas Schelderup og Elias Solberg de norske innslagene.

I år er Club Brugges Antonio Nusa og Trømsøs Runar Norheim med på listen som teller 60 talenter.

– Vil bare pushe på mer

Nusa ble nylig tidenes nest yngste målscorer i Champions League. 17-åringen fra Langhus har tatt enorme steg siden han ble løftet opp i a-stallen til Stabæk våren 2021.

Det er ikke lenge siden han ble kjørt frem og tilbake fra trening av Stabæks toppspillerutvikler Gaute Larsen. Nå spiller han på den største scenen i Europa og fronter sågar hele talentlisten til The Guardian.

I fjor sommer ble Nusa solgt til Club Brygge for omtrent 30 millioner kroner.

– Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, men jeg har lært masse gjennom det året her. Det tok litt tid å tilpasse seg et nytt land, for det er et annet «game» her enn i Norge. Jeg var vant til Eliteserien, men når jeg kom hit merket jeg et annet fokus. Det testet meg, men jeg har kommet veldig bra ut av det, sa Nusa til TV 2 for en uke siden.

– Jeg føler jeg er en person som ikke lar suksessen henge ved meg og at jeg hele tiden setter meg nye mål. Jeg føler at jeg, selv om ting skjer, fokuserer mot det neste og aldri er fornøyd. Jeg vil bare pushe på mer. Det tror jeg har vært en nøkkel.

LEVER DRØMMEN: Antonio Nusa fikk sjansen i Champions League. 14 minutter etter han ble byttet inn lå ballen i nettet. Foto: Luis Vieira

– Skrikende behov på landslaget

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah spilte selv med Nusa i bærumsklubben. Han er ikke overrasket over at 17-åringen blir lagt merke til.

– Det nivået han viste på sitt beste i Eliteserien var nesten uvirkelig. Jeg tenker tilbake på Braut Haaland og Ødegaard for å finne spillere som har vært like oppsiktsvekkende god og spektakulær i ung alder. Han har noen kvaliteter som er ekstremt ettertraktet. 1 mot 1-kvalitetene til Nusa er noe alle lag trenger, sier Amankwah.

– Kanskje også landslaget?

– Det er et skrikende behov etter kantspillere med hans kvaliteter på landslaget - en spiller som kan skape ubalanse, sier Amankwah.

TV 2-eksperten måtte gni seg i øynene da han så sin tidligere lagkamerat i Champions League.

– Han har fått en helt annen muskulatur. Det er noen ekstra kilo på styrkerommet siden jeg så ham i Stabæk sist. Slik jeg har forstått det ser Club Brugge på ham som sitt neste store salgsprosjekt, sier Amankwah.

Tromsøs Runar Norheim har startet én kamp i Eliteserien i år. I tillegg har han fått fire innhopp denne sesongen.

FØRSTE SCORING: Runar Norheim scoret sitt første mål i Eliteserien mot Strømsgodset på Alfheim stadion. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Norheim ble hentet til Tromsø IL fra Varden i 2020 og fikk A-lagsdebuten for mot Sandnes Ulf samme år. 17-åringen skrev nylig under på en kontrakt som strekker seg ut 2024-sesongen.

– Runar har hele tiden vært en spiller vi har stor tro på. Han har jobbet hardt siden debuten i 2020, selv om han har vært noe plaget med skader og det ikke har blitt like mye spilletid for A-laget, uttalte Lars Petter Andressen, team manager i Tromsø IL, da Gutan presenterte kontraktsforlengelsen.

Amankwah advarer mot å forvente for mye av talentene på topp 60-listen.

– Mange kommer til å bli fantastisk gode, men om fem år er det mange man ikke aner hvor spiller. Men akkurat når det gjelder Nusa er jeg klink overbevist om at han spiller for en av de største klubbene i løpet av 3-4 år, sier Amankwah.