Tjener tre ganger så mye i Eliteserien

– Det er kjipt at det skal være sånn, sier lederen for Toppfotball kvinner, Hege Jørgensen.

Det er store lønnsforskjeller i Eliteserien og Toppserien. Forskjellene er også store når det kommer til dommerne.

Det forteller årets honorarer alt om.

Å dømme en eliteseriekamp som hoveddommer er nesten tre ganger så godt betalt som å dømme et Toppserie-oppgjør.

Det synes daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, er leit.

Fakta: Dommersatsene i 2023-sesongen: Eliteserien menn: * Hoveddommer: 18.179 * Assistentdommer: 11.374 * Fjerdedommer: 4547 * VAR-dommer: 9090 * VAR-assistent: 5687 OBOS-ligaen: * Hoveddommer: 8411 * Assistentdommer: 4092 * Fjerdedommer: 1415 Toppserien kvinner: * Hoveddommer: 6063 * Assistentdommer: 2425 * Fjerdedommer: 949

Derfor er forskjellen så stor

– Det er kjipt at det skal være sånn. Men klubbøkonomien er annerledes på kvinne- enn herresiden. Honorarene betales av klubbene og hvis vi skulle lønnet dem like høyt som i Eliteserien, hadde det gått en ekstremt stor andel av klubbøkonomien til dommerne, forklarer Jørgensen.

Hoveddommerne i Toppserien tjente i fjor 5365 per kamp. I år får man utbetalt 6063 per kamp. Et lønnshopp på 698 kroner. I tillegg kommer alt av reiseutgifter.

JOBBER FOR KVINNENE: Daglig leder i Toppfotball kvinner Hege Jørgensen. Foto: Terje Pedersen

– Toppserie-dommerne får en bra økning fra i fjor og vi har forsøkt å gi det et løft, sier Jørgensen og fortsetter:

– Prosentvis har betalingen til Toppserie-dommeren økt mer enn Eliteserien de siste årene. Men fremdeles er forskjellen altfor stor, sier Jørgensen, som legger til at medieavtalen har ført 33 ekstra millioner inn i Toppserien.

GULT: Brann-spiller Svava Ros Gudmundsdottirs navn havner i dommer Karoline Marie Jensens bok under en kamp i 2022. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Styreleder i Toppdommerforeningen, Runar Langseth, forteller at de har jobbet hardt for medlemmene sine i forhandlingene.

– Vi har jobbet hardt for å få høyest mulig sats til alle medlemmene i alle divisjoner og vi har gjort kvantesteg på noen områder på kvinnesiden. Hos assistentdommere har det økt med 61 prosent, forteller Langseth, som selv figurerer langs linja med flagg i hånda.

TV 2 har prøvd å få komme i kontakt med flere av Toppserie-dommerne, foreløpig uten å lykkes.

TIL VENSTRE: Assistentdommer Runar Langseth sammen med Espen Eskås før cupfinalen i 2019. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

VAR-assistent får nesten like mye

17150 kroner er summen en hoveddommer fikk i 2022-sesongen for å dømme i Eliteserien. Nå er summen på 18179 per kamp. Et lønnshopp på 1029 kroner.

Den VAR-ansvarlige for en kamp i Eliteserien tjener 9090 kroner. Assistenten i videorommet får 5687 og mottar nesten like mye som en kampleder i Toppserien.

Dommersjef Terje Hauge forklarer hvorfor.

– Bakgrunnen til forskjellene i satsene til dommerhonorarer er basert på tre separate forhandlinger.

Han fortsetter:

– Grunnen til at VAR tjener mer enn hoveddommer i Toppserien, er at VAR er tilknyttet Eliteserien. Det er fastsatt at VAR skal betale halvparten av hoveddommer, og at assistent-VAR betaler halvparten av VAR-dommer, sier Hauge.

SJEF: Terje Hauge er dommersjef i Norges fotballforbund. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Kvinne og herredommere rangeres om hverandre. De får samme kontrakt på samme nivå, og blir likt behandlet. Våre beste kvinner dømmer i ES og Obos, sier Hauge og legger til at lønnsendringene ikke skjer «over natten».

Jørgensen erkjenner at det er mye som må ordnes før kvinnefotballen er på høyde med herrefotballen.

– Det er en utrolig positiv utvikling, men det er mye som må styrkes i høyt tempo. Klubbadministrasjonen skal profesjonaliseres, spillerlønningene økes og så må vi investere tungt i spillerutvikling. Vi ønsker også et løft på dommersiden, men det klarer vi ikke alene.

Slik svarer NFF

Generalsekretær i NFF, Karl-Petter Løken, forteller at NFF har økt pengestøtten til klubbene i Toppserien denne sesongen med 35 millioner kroner.

– Så er det opp til klubbene hvordan de vil disponere og forvalte disse pengene. Det er ikke økonomisk handlingsrom for ytterligere overføringer fra NFF nå.

– Dommerhonorar forhandles mellom Toppdommerforeningen, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og NFF. Det var et mål under forhandlingene å løfte dommerhonorarene i Toppserien betydelig. Resultatet ble at honorarene for hoveddommerne i Toppserien økte med 13 prosent og assistentdommerne fikk et løft på 28 prosent til 40 prosent av honoraret for hoveddommer. Dommerne i Eliteserien fikk en økning på 6 prosent, sier Løken til TV 2.

Generalsekretæren peker på at det er flere ting som mangler før det er full likestilling mellom Toppserien og Eliteserien.

Karl-Petter Løken, generalsekretær i NFF, på Ullevål Stadion. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Vi har som mål å utjevne forskjeller i fotballen. Det er klubbene selv som betaler dommerhonorar, og selv om dommerne i Toppserien har fått et prosentvis høyere løft gjenspeiles ikke dette i kroneverdi. Det er fortsatt store forskjeller på hva toppklubbene på herresiden og kvinnesiden har av midler til rådighet. Som forbund har vi som samfunnsoppdrag å gi like muligheter til jenter og gutter. Her har vi et ansvar samtidig som vi står i et kjempestort dilemma. Fotball er verdens største idrett der markedet på herresiden er mye større enn på kvinnesiden. Her trenger vi at flere tar ansvar for at utviklingen skal kunne gå fortere i riktig retning.

– Dette er komplekst og det blir ikke skikkelig likestilling før det kommer like mange mennesker på kampene, før samarbeidspartnerne bidrar med like mye uavhengig av kjønn og det er like stor journalistisk dekning av Toppserien som Eliteserien.

