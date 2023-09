Tilbake: – Man kan prate piss

MØTTES TIL DYST: John Arne Riise og Christian Grindheim stod side om side i 5. divisjon for henholdsvis Avaldsnes og Haugar. Foto: Fredrik Slabinksi / TV 2

AVALDSNES (TV 2): Begge er over 40 år, men både John Arne Riise (43) og Christian Grindheim (40) viste gammel storhet i 5. divisjon.

Det er toppkamp i 5. divisjon på Karmøy mellom Avaldsnes og Haugar. To lag med like mange poeng, som begge drømmer om opprykk til divisjonen over.

To fulle busser er satt opp fra Haugesund med bortefans, og alt av tribuner er fylt til randen. Unggutter fra Haugar har med trommer og synger for full hals.

Men det er ikke den superviktige kampen om en tilværelse i 4. divisjon neste år som trekker hundrevis av publikum.

For begge lag har hver sin tidligere landslagsveteran på banen. Avaldsnes stiller med John Arne Riise (43), mens Haugar har med seg Christian Grindheim (40).

NYE TIDER: Før var de lagkamerater på landslaget. Nå er John Arne Riise og Christian Grindheim konkurrenter i 5. divisjon. Foto: Erlend Aas

De to var viktige bærebjelker på landslaget i lang tid. Ifølge Transfermarkt har de spilt 47 ganger sammen for Norge mellom 2005 og 2012.

Nå spiller de altså mot hverandre i 5. divisjon.

– En viktig toppkamp, men vi er med for moro skyld, skal kose oss og har det gøy. Vi har spilt nok av fotballkamper som har betydd mer, sier Riise.



OPPVARMING: Christian Grindheim får sin 40 år gamle kropp i gang før toppkampen. Foto: Mathias Brandt / TV 2

Selv om han har vunnet Champions League og hatt en utrolig karriere, er han tent i garderoben før kamp. Han er verken trener eller kaptein, men tar ordet like før laget går ut på banen.

– Det er viktig å ikke gjøre noe annerledes enn det som vi har øvd på. Det er mer enn godt nok, sier Riise.

LYKKE TIL: John Arne Riise og Christian Grindheim hilser på hverandre før bataljen på Karmøy. Foto: Mathias Brandt / TV 2

Klassisk Riise-assist

Både han og Grindheim starter toppoppgjøret. Stemningen er tydelig god når de hilser på hverandre.

På banen virker det imidlertid som at Riises ord om at det hele er for «moro skyld» er sprøyt. Begge to legger inn susende taklinger, er aktive i spillet, og gir klare beskjeder til dommeren.

– Vi har fotballforståelse, men så tar de igjen på at de er yngre. De kan løpe mer, og da tjener de dessverre litt mye på det. Sånn er det bare, smiler Grindheim.

John Arne Riise Aalesund (1997-99, 2016) Monaco (1999-01) Liverpool (2001-08) Roma (2008-11) Fulham (2011-14) APOEL Nicosia (2014-15) Dehli Dynamos (2015-16) Chennaiyin (2016) Rollon (2017) A-landskamper for Norge: 110

John Arne Riise, som herjet for Liverpool med en gave av en venstrefot, viste at det fortsatt er krutt i «slegga». I løpet av den første omgangen leverer han to assister, som sendte Avaldsnes i en 2-0-ledelse.

– Han har den jævla venstrefoten sin, den er god enda, sukker Grindheim.



Den siste er klassisk Riise, hvor han lemper et strøkent frispark fra egen banehalvdel på hodet til Einar Utvik, som header ballen i mål. Da henvender Riise seg til bortesupporterne og gestikulerer.

Se assisten over!

– Det er show. Man må jo gi litt av seg selv. For min del må jeg stille opp på jobb, jeg står jo bare på venstrebacken og smeller ballen fremover, sier Avaldsnes-spilleren, og treneren for klubbens damelag i Toppserien.



SHOW: John Arne Riise hysjet på bortesupporterne. Foto: Fredrik Slabinski / TV 2

Også Christian Grindheim spiller slik vi kjenner ham fra de 54 landskampene han fikk.

– Christian krummer ryggen, løper mye, slår pasninger og tar noen Cruyff-vendinger. Han vil ha mye ball, og er en smart spiller. Det er Grindheim på sitt beste – gøy å se at han ikke har endret seg, beskriver Riise sin tidligere lagkamerats prestasjon.

FULLT HUS: Mange supportere var på plass for å overvære toppkampen og stjerneduellen. Foto: Fredrik Slabinski / TV 2

Ærlig erkjennelse

Men ingen av dem holder i 90 minutter. Først går Riise av banen, mens Grindheim følger etter et stykke ut i 2. omgangen. Det tar på å ha passert 40 år på en tung gressmatte.

– Jeg kunne stått i 90, men vi ledet og er et lag alle skal få være med å delta, så er det ikke så viktig å spille hele kampen. Jeg gjorde min jobb, og så er det folk på benken som trener mer enn meg. Det er greit å gå av og gi de sjansen, sier John Arne Riise.



Det begynner å bli noen år siden han trappet ned fra øverste nivå i fotballen. I juni 2016 ble det et kort opphold for Aalesund, og han har ikke spilt fotball siden han var i SK Rollon i 2017. I sommer ble det altså et lite comeback.

Christian Grindheim FK Haugesund (2000-05, 2018-20) Vålerenga (2005-08, 2013-18) Hereenveen (2008-11) FC København (2011-13) A-landskamper for Norge: 54

Grindheim takket for seg etter 2020-sesongen med FK Haugesund i Eliteserien. Han jobber imidlertid i Haugar, og ble tidligere år med rundt A-laget som spillende assistent.

Men er de to landslagsveteranene med suksessrike karrierer for gode for nivå 6?

– Jeg tror vi hører hjemme her i 5. divisjon. Jeg tror det er akkurat passelig skal jeg være ærlig, gliser Grindheim.



MIDTBANEKRIGER: Christian Grindheim leverte på sitt vante vis for barndomsklubben Haugar. Foto: Fredrik Slabinski / TV 2

– Jeg blir sur



Etter kampen er det imidlertid Avaldsnes som kan juble. De slår Haugar 4-1, og er tre poeng foran på tabellen, med én kamp til gode.

Det lukter opprykk av den tidligere Liverpool-, Roma- og Fulham-backen.

– Jeg tror jeg aldri har vært med på opprykk før, så det hadde vært kult. Samtidig har jeg vært med på større ting enn å rykke opp fra 5. til 4. divisjon.



Likevel er det ikke det som er motivasjonen.

– Jeg er med for garderobekulturen, ha det gøy med gutta og ha et fristed utenom den vanlige jobben. Man kan prate piss i garderoben uten at det er noe stress, sier 42-åringen.



For han handler alt om å holde kvinnelaget til Avaldsnes i Toppserien. I skrivende stund er Riises lag på sisteplass.

Christian Grindheim legger imidlertid ikke skjul på at tapet gjør det vanskelig å rykke opp. Humøret er deretter.

– Selv om jeg er 40 år, så blir jeg jo sur. Jeg kommer til å dra hjem å være sur. Jeg jobber med masse ungdommer på HTG (Haugesund Toppidrettsgymnas) klokken 8 i morgen, klart jeg får høre det.

– Jeg vet hva som venter meg. Jeg håpte jeg kunne trekke meg litt tilbake. Men her er dere, gjør livet surt for meg, sier Grindheim med et glimt i øyet til TV 2s reporter.