Tilbake fra skade - Benzema fortvilte etter straffebom

DÅRLIG DAG PÅ JOBBEN: Det ble poengtap for Real Madrid - og straffebom av Karim Benzema. Foto: Manu Fernandez

Real Madrid - Osasuna 1-1

Sesongen til nå har vært et eventyr for Real Madrid. Samtlige kamper var vunnet for den regjerende LaLiga- og Champions League-mesteren.

Men søndag kveld stoppet seiersrekken på ni. Real Madrid var storfavoritt mot Osasuna, men klarte bare 1-1 på Santiago Bernabeu.

Vincius junior sendte hjemmelaget foran rett før pause, men tidlig i 2. omgang reduserte bortelaget på en pen heading.

Med drøyt ti minutter igjen ble Karim Benzema lagt i bakken. En VAR-sjekk konkluderte med straffespark og rødt kort til David Garcia.

Franskmannen, som returnerte fra skade etter å ha mistet de forrige tre kampene, smalt ballen i tverrligger og brant straffen.

Like etter satt han ballen i mål, men det ble avblåst for offside.

Uavgjortresultatet betyr at Barcelona overtar tabelltoppen i LaLiga på målforskjell. Begge har 19 poeng etter sju kamper.

Etter poengtapet klarte ikke Barcelona å dy seg på Twitter:

Scoret på innleggsforsøk

Det kladdet lege for Carlo Ancelottis menn før hvilen. Det ble skapt svært få sjanser. De største sto faktisk bortelaget for, der Abde fort kunne ha scoret.

Innlegget går rett i mål

Rett før hvilen løsnet det. Vinicius Junior tanke var nok å slå et innlegg, men ballen fikk gå rett i mål. Dommeren vurderte om Antonio Rüdiger forstyrret keeper, men målet ble godkjent.

Ledelse til pause, men det sto seg ikke lenge etter sidebyttet. Et vanskelig innlegg ble på merverdig vis stusset med bakhodet fra Kike Garcia, og ballen gikk i en bue i krysset bak Andy Lunin. En vakker utligning i hovedstaden.

Oppsiktsvekkende nok har Real Madrid sluppet inn akkurat ett mål i samtlige kamper i LaLiga. Den første nullen lar fortsatt vente på seg.

Real Madrid overtok initiativet i kampen, og var nære både ved straffen, den annullerte målet, og en ny Benzema-sjanse på overtid til å ta alle de tre poengene.