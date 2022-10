Tidligere VM-ansatt vurderer ny sultestreik i fengsel

Den tidligere mediesjefen i Qatars VM-komite ble fengslet etter at han lekket informasjon om migrantarbeidere som ble utnyttet av VM-organisasjonen.

Fotballmagasinet Josimar har tidligere omtalt saken bredt, og ble truet med søksmål fra VM-komiteen.

Tidligere har Ibhais gjennomført en sultestreik, da ble han nektet salt i fengselet.

– Abdullah klarte å ringe meg fra fengselet i dag for første gang på tre måneder. Han vurderer seriøst en ny sultestreik. Fengselsmyndighetene skal ha fortalt ham at bare kona hans kan besøke ham i fengsel. Vi mistenker at dette er for å hindre journalister i å besøke ham under VM, forteller hans bror, Ziyad Ibhais til TV 2.

Både Amnesty og Norges Fotballforbund har engasjert seg i saken.

Det er nå 8 måneder og to uker siden familien sendte inn klagen for retten, men datoen for første høring er fortsatt ikke fastsatt.

– Vi sterke grunner til å tro at forsinkelsen er bevisst, sier Ziyad Ibhais.

Amnesty-krav

Amnesty krever at qatarske myndigheter:

Løslater Abdullah Ibhais umiddelbart og opphever dommen mot ham.

Etterforsker påstandene om at han har blitt truet og tvunget til å tilstå, og stiller de ansvarlige til ansvar i en rettferdig rettssak.

Den 24. august besøkte en representant for Qatari National Human Rights Committee (QNHRC) Abdullah.

– Han snakket om mulig «positiv utvikling» i sin sak. Representanten spurte om Abdullahs neste høring for ankesaken, og fikk til svar at den skulle gjennomføres 26. oktober 2022, forteller Ziyad Ibhais til TV 2.

Til tross for det ble ankesaken avvist for tredje gang avvist av lagmannsrettens dommer Naser al Dosari.

Tidligere avslag var 20. april og 29. juni 2022.

– I slutten av september ble Abdullah fortalt av fengselsadministrasjonen at ingen samtaler vil bli overført til ham, og den eneste personen som får besøke ham er hans kone, forteller Ziyad Ibhais til TV 2.

– Har ikke noe annet valg

Det er et forsøk på å holde stemmen hans uhørt under verdensmesterskapet, tror han.

– Vi, Abdullahs familie, har funnet ut at vi ikke har noe annet valg enn å gjøre Abdullahs stemme hørt på alle mulige måter, forteller Ziyad Ibhais.

– Vi strekker ut våre hender til venner, journalister, menneskerettighetsorganisasjoner og alle som er opptatt av rettferdighet for Abdullah for å hjelpe oss i dette forsøket gjennom hele VM.

TV 2 er kjent med at Luise Amtsberg, den tyske regjeringens kommissær for menneskerettighetspolitikk og humanitær bistand reiser til Qatar neste mandag. Hun reiser ned sammen med den tyske innenriksministeren Nancy Faeser og tyske fotballforbundet.

Saken oppdateres.