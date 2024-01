Tidligere bonde rystet Man. United – så reddet utskjelte stjerner klubbens ære

For noen år siden var Will Evans (26) bonde og elsket Manchester United. Søndag rystet han favorittklubben.

Newport County – Manchester United 2–4

Erik ten Hag og Manchester United fikk en tøff oppladning til FA-cupkampen mot fjerdedivisjonslaget Newport County.

Lørdag publiserte britiske aviser artikler om at Marcus Rashford hadde meldt seg syk til klubben, men blitt observert på nattklubber i Belfast både onsdag og torsdag.

Ifølge The Athletic skal klubben ha fått sett dokumentasjon på at Rashford var ute kun timer før laget hadde trening fredag, som han meldte seg syk til.

– Det er en intern sak, sa Erik ten Hag før kampen.

KAOTISK: Det har vært noen stressende dager for Erik ten Hag. Stresset ble neppe mindre etter en heseblesende FA-cupkamp søndag. Foto: Alastair Grant

Etter tolv minutter ledet Man. United 2–0 over Newport County.

De så ut til å være på vei mot en oppskriftsmessig seier over lilleputten fra Wales.

Men kampen var langt fra avgjort.

Kontrasten på lagene var enorm. United stilte med Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Casemiro, Bruno Fernandes, Antony og Alejandro Garnacho.

På topp hadde dem storkjøpet Rasmus Højlund.

På topp for Newport County spilte Manchester United-supporter Will Evans. Den rake motsetningen til Rasmus Højlunds karriere.

FOLKEFEST: Det var god stemning på tribunen under kampen. Foto: Nick Potts

Bondesønnen som rystet Manchester United

For da Will Evans var like gammel som Højlund er nå, stod han opp klokken 04.30 for å melke kuer på familiens gård.

Han hadde i praksis gitt opp drømmen om et liv i fotballen, etter at han ble frigitt fra Shrewsburys akademi. Derfor hadde han flyttet hjem til Llangedwyn i Wales for å hjelpe familien med gårdsdriften.

I et intervju med BBC før søndagens kamp fortalte Evans om tiden etter at han «ga opp» fotballen.



– Det var ikke noe jeg nøt å gjøre, men det var vår familiebedrift og det var penger i lommen, sier Evans til BBC.

Han spilte for byens lokale lag på nivå fem i det walisiske seriesystemet. I 2016 startet han å studere ved Cardiff Metropolitan University og etter et prøvespill fikk han plass på universitetets lag.

I 2020 var han ferdigutdannet lærer, men under jobbsøkingen dukket det opp et tilbud fra den walisiske klubben Bala Town, som han takket ja til.

Det var ikke før i 2022 han kunne kalle seg for profesjonell fotballspiller, da Newport County hentet ham.

Søndag var oppgaven å overliste Raphaël Varane og Lisandro Martínez.

– Det hadde vært fint å få Varane eller Casemiro sin drakt, det ville vært veldig kult å ha en av dem, sa Evans før kampen.

JEVNT: Will Evans i duell med Casemiro. Foto: Alastair Grant

Rystet Manchester United-stjernene

For selv om kampen virket avgjort da Kobbie Mainoo sendte United opp i 2–0 etter tolv minutter, var den ikke det.

Etter 36 minutter fikk Bryn Norris drømmetreff. Han var riktignok litt heldig da skuddet gikk via hodet til Lisandro Martínez og i mål.

Så var det Will Evans' tur. Bondesønnen som har heiet på United hele livet, snek seg foran Raphaël Varane og pirket ballen i mål. Et fullsatt Rodney Parade stadion tok fullstendig av.

DRØM: En drøm gikk i oppfyllelse for Will Evans søndag. Foto: Alastair Grant

Utskjelt stjerne reddet Uniteds ære

Manchester United-spillerne var sjokkerte etter at 4. divisjonsklubben hadde utlignet.

Men det tok ikke lang tid før de slo tilbake.

Etter 68 minutter klinket Luke Shaw et skudd i stolpen, på returen hadde Antony plassert seg perfekt. Brasilianeren beholdt roen og fikk skutt ballen i mål.

Hans første mål for klubben siden april 2023.

På overtid skulle Rasmus Højlund endelig lykkes. Dansken hadde flere sjanser i kampen, men det var ikke før 93. spilte minutter han klarte å få den i mål.

Manchester United møter vinneren av Bristol City og Nottingham Forest. Også i femte runde må United spille på bortebane.