Thorstvedt fikk vekker av Mourinho-video: – Viktig å tenke på

Den ferske Sassuolo-spilleren var gjennom et intenst overgangsdrama i sommer. Da lærte han at det gjelder å bruke støttespillerne man har rundt seg til å spørre om tips og triks.

Han ramser opp lagkamerater, venner og familie som kilder han henter inspirasjon og råd fra.

Pappa Erik troner, kanskje ikke så overraskende, på topp over hjelperne.

– Det er mest pappa jeg bruker som sparringspartner. Han er en fornuftig mann. Det vil jeg si, sier Thorstvedt til TV 2 over en lunsj i Modena.

– Det er ikke nødvendigvis det at han har så mye peiling på hvordan ting fungerer, men han har ofte de gode ordene og forslagene å komme med, sier han.

– Som hva da?

– Han sier alltid at uansett hva som skjer, må jeg tenke på at jeg lever drømmen. Det er ikke mange som får muligheten til å signere femårskontrakt i Italia og spille fotball i Serie A. Det er et fåtall, sier Thorstvedt.

Mourinho-advarsel

Nylig kom han over en video av José Mourinho fra Tottenham-dokumentaren «All or Nothing» på Amazon Prime.

I klippet har daværende Spurs-manager José Mourinho en samtale på kontoret sitt med Dele Alli.

Han åpner med å fortelle om at han alltid har vært klar over spillerens potensial, men at han stusser over at han har levert så ustabile prestasjoner den siste tiden.

Mourinho ber Alli ta et oppgjør med seg selv og finne ut hvorfor han gikk fra et stjerneskudd med verden for sine føtter, til ikke å klare å levere på et stabilt høyt nivå.

– Jeg vet ikke om det handler om livsstilen din, om du noen ganger er veldig profesjonell, og andre ganger er en partygutt. Jeg vet ikke. Jeg aner ikke. Det er bare du som kan vite det, sier Mourinho, før han kommer med ordene som har satt spor hos Thorstvedt:

– Jeg er 56 nå. Og i går, i går, var jeg 20. Skjønner du hva jeg mener? I dag er jeg 56. Tiden flyr. Tiden flyr. Jeg tror at du en dag kommer til å angre hvis du ikke når det du kan nå.

– Jeg forventer ikke at du skal være banens beste i hver kamp eller score i hver kamp. Jeg vil bare fortelle deg at jeg tror du vil angre på det. Du burde kreve mer av deg selv. Det er ikke jeg som krever mer av deg. Ikke meg. Ingen. Men deg! Jeg mener du burde kreve mer av deg selv, sier Mourinho.

Klippet var fra 2019/20-sesongen, men gikk viralt i sommer da det ble klart at Alli forlot Everton til fordel for tyrkiske Besiktas.

Den engelske 26-åringens karriere har hatt en svært negativ kurve de siste årene, og mange mener Mourinho hadde et godt poeng i sin advarsel til mannen som foreløpig har stoppet opp på 37 landskamper for England.

– Jeg fikk den opp på Twitter fordi det var snakk om Dele Alli og hans «fall from grace». Jeg tror det er viktig å tenke på at man ikke skal ha noe man angrer på og sånt, sier Thorstvedt.

Det har vært en tankevekker for ham.

– Det handler om å kunne klare å nyte disse øyeblikkene, at du spiller i Italia. Det går kjapt. Det er det mange sier. Det er viktig å nyte det, sier rogalendingen.

Drømmer om Tottenham

Overgangen til Sassuolo for 10 millioner euro har sendt ham ett skritt nærmere den store drømmen: å spille for farens gamleklubb Tottenham.

– Det er ikke noe jeg tenker på nå, liksom. Nå har jeg nettopp signert her og er veldig fornøyd med dette valget. Sassuolo er en dritbra klubb. Men alle har en drøm, så klart. Det er et steg nærmere drømmen. Nå må jeg først bevise at jeg hører til på dette nivået her og gjøre det bra her i Sassuolo, sier Thorstvedt.

– Du er ikke redd for å legge skjul på hva som er drømmen, nei?

– Jeg vokste opp som Tottenham-supporter og har vært på masse kamper. Det er ganske åpenbart at det er drømmen. Jeg blir ikke skuffet hvis jeg ikke ender opp med å spille for Tottenham, men det hadde vært kult å følge i pappas fotspor.

– Klarer du å fortsette å være like stor supporter selv om du spiller fotball i en topp fem-liga?

– Jeg tror jeg er en helt vanlig fotballfan som resten av verden. Jeg vil si at jeg er en ganske stor Tottenham-supporter.

Dersom Tottenham skulle sikret seg Thorstvedt i sommer, måtte de betalt 20 millioner euro.

Den tidligere Viking-spilleren fortalte nemlig nylig til TV 2 at han hadde en spesiell utkjøpsklausul for Premier League-klubber i Genk-kontrakten han underskrev i våres før han senere ble solgt til Italia.

Thorstvedt har spilt minst 20 minutter i alle de syv første Serie A-kampene for Sassuolo denne sesongen. Han har spilt fra start tre ganger og kommet inn fra benken fire. Foreløpig står han uten mål eller målgivende pasninger.