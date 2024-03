Thorstvedt fikk sjokk da han så seg i speilet: – Da var jeg langt nede

Det går opp og ned for Italia-proffen.

Hans Sassuolo sliter. Laget ligger på nest siste plass i italiensk Serie A og kjemper en desperat kamp mot nedrykk.

– Det er tungt. Det tærer på mentalt, erkjenner Thorstvedt i et intervju med TV 2 på landslagets spillerhotell i Oslo.

Samtidig går det ikke så verst for ham selv. Rogalendingen er oppe i fem scoringer i Serie A, senest som matchvinner i skjebnekampen mot Frosinone, og han har blitt totalt urokkelig i startoppstillingen.

Fredag gjorde han også et godt inntrykk da han kom inn fra benken for Norge, til tross for at det endte med 1-2-tap mot Tsjekkia.

Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Merker bare at noe er galt

Dermed kan han, med litt lettere sinn, se tilbake på det han beskriver som bunnpunktet i en tøff sesong.

11. desember, borte mot Caglari. 1-2-tap.

– Det er det tyngste jeg har vært med på, sier Thorstvedt.

Én ting var at han pådro seg et gult kort for å dra en medspiller som lå utenfor banen, inn på banen. Og ble dyttet i bakken av motspillere.

En annen var de to Cagliari-målene på overtid som førte til at Thorstvedt & Co tapte etter å ha ledet ut den ordinære tiden.

Men det som gjorde opplevelsen enda mer minnerik, i negativ forstand, skjedde i første omgang:

– Jeg får en arm fra en motspiller rett i kjeften. Jeg merker bare umiddelbart at noe er galt. Dommeren lar spillet gå videre. Jeg kjenner på munnen min at det er noe som henger ut. Jeg snur meg mot dommeren og peker: «Du må se, det er noe galt her!» Han bare ser helt forskrekket ut og stopper alt.

Foto: Gianluca Zuddas / AP Foto: Luigi Canu/IPA Sport

Lagkameratene strømmer til.

– Hver gang det kommer en ny spiller, blir de helt sjokkert. Jeg har jo ikke sett meg selv, så jeg vet ikke hvordan det ser ut. Da har de to fortennene blitt slått ut.

Ettersom Thorstvedt tidligere har hatt tannregulering, har han også en ståltråd bak tennene som skal unngå at de beveger seg. De utslåtte tennene blir hengende igjen i ståltråden.

– Det var masse blod, sier Thorstvedt.

Foto: Luigi Canu/IPA Sport

Han går ut på sidelinjen og får hjelp av klubbens lege.

– De finner frem saks og klipper av den ståltråden. Jeg får dratt ut tennene. Jeg står rett ved benken og ser at alle står og holder seg til hodet.

Til tross for at han blir møtt med skrekk og vantro hvor enn han snur seg, har ikke Thorstvedt veldig vondt. På grunn av andre skavanker tok han smertestillende før kampen. Han spiller videre.

– Jeg klarte ikke å tenke ordentlig. En blanding av adrenaling og sjokk. Jeg bare sonet helt ut, sier 25-åringen.

– Masse komplikasjoner

Det er først når han kommer inn i garderoben i pausen, at det virkelig går inn på ham.

– Jeg ser meg i speilet og ser at jeg har mistet to fortenner. Da var jeg langt nede.

RETT ETTER KAMP: Kristian Thorstvedt foreviget sin reduserte tanngard etter 1-2-tapet mot Cagliari. Foto: Privat

En time senere er han enda lengre nede, etter to sene baklengsmål i fleisen, null poeng og null fortenner.

– Det vil jeg si var bunnpunktet, sier Thorstvedt.

Den ene fortannen kunne han bare feste på igjen, men den andre var knekt og krevde et mer avansert inngrep. Først ble resten av tannen trukket, så ble det satt inn en skrue med en midlertidig tann, og snart får han en permanent løsning.

– Det var masse komplikasjoner, sier han om operasjonene etter tannsmellen.

– De fant masse infeksjoner. Jeg har kanskje vært 10-15 ganger hos tannlegen de siste tre månedene.

– Trives du ikke litt med det røffe imaget, «tannløse Thorstvedt»?

– Nei, egentlig ikke. Jeg liker at tennene mine ser bra ut. Jeg synes jeg hadde fine tenner fra før, men jeg synes det ser bedre ut nå, gliser han.