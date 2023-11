Thorstvedt fikk dama til å stusse: – Har du blitt mer cocky, eller?

GJENNOMBRUDD: Kristian Thorstvedt, her i forbindelse med et TV 2-intervju i Italia i fjor, har de siste ukene blomstret i Sassuolo. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Fredag kveld opplevde Thorstvedt sitt høydepunkt hittil i den snart halvannet år lange Italia-karrieren da han scoret to mål for Sassuolo i 2-2-kampen mot Salernitana i Serie A.

Mandagen i forveien hadde han scoret sesongens første mot Torino.

Dagen etter dobbelen fløy rogalendingen hjem i forkant av landslagssamlingen.

– Jeg ble hentet av dama på Gardermoen. Da fikk jeg høre: «Har du blitt mer cocky, eller?». Så tydeligvis har jeg blitt mer cocky siden sist, og det var fra min nærmeste, gliser Thorstvedt.

REAGERTE: Kristian Thorstvedts kjæreste Mille Fusdahl syntes det var noe annerledes da hun hentet landslagsspilleren på Oslo lufthavn i helgen. Foto: Instagram

Sist han ble intervjuet av TV 2, var han bekymret for lite spilletid og utelukket ikke å bli lånt ut i januar. Da hadde han sittet på benken fra start til slutt i tre av de fire siste Sassuolo-kampene.

Kontrasten kunne knapt vært større: Thorstvedt har spilt hver kamp siden forrige samling med landslaget, startet de tre siste, og scoret tre mål på de to siste.

– Selvtillit er en god greie å ha. Man kan føle det på seg selv, og kanskje de andre rundt meg merker det også. Jeg har høy selvtillit, men det skal ikke bikke over til at jeg blir arrogant, sier 24-åringen.

Lagkameratene fikk definitivt merke det under mandagens trening da Thorstvedt knuste alle i skuddkonkurransen. Alt satt, med høyre og venstre, på volley og langs bakken, og etterpå takket han alle for at de «møtte opp».

– Ting snur veldig fort, sier Thorstvedt om å ha gått fra benkesliter til bråkjekk.

– Hvordan forklarer du at selvtillit har så mye å si at det nesten ser ut som man skrur av og på en bryter?

– Noen ganger havner man bare i en sånn flyt der ballen havner i beina dine og du står foran mål, og så er det bare å sette den inn. Man havner i en flyt der man bare lever i situasjonen og føler at ballen vil dukke opp akkurat der man løper.

TYPISK THORSTVEDT: På rett sted til rett tid dukket Kristian Thorstvedt opp og dyttet ballen i mål mot Salernitana. Senere scoret han et nytt mål på lignende vis. Foto: Massimo Paolone

Han erkjenner at historien inneholder noen tilfeldigheter: Brassen Matheus Henrique, som hadde startet hver kamp på midtbanen, skadet seg i oktober og «åpnet muligheter» for Thorstvedt.

– Og så har jeg levert når jeg har fått sjansen, sier han.

Men nøkkelen til at det endelig har løsnet, handler ikke om tilfeldigheter, men om innstillingen han har til arbeidet i hverdagen: «Hardt arbeid og tålmodighet over lang tid er suksessoppskriften».

– Jeg tror det er veldig lett å dette inn i tankene om at «kanskje ikke dette er rett, kanskje det er feil klubb». Men til syvende og sist vil det uansett være konkurranse. Da gidder ikke jeg å gå rundt og sutre og prøve å tvinge meg vekk fra en klubb. Jeg står heller i det, sier Thorstvedt.

– Er det ikke vanskelig ikke å lete etter unnskyldninger når man er ute i kulden?

– Jo, men jeg tror man må skape litt feil bilde i hodet sitt noen ganger, for at man skal klare å holde selvtilliten og troen på seg selv høyt oppe. Selv om man ikke spiller så mye, må man tenke på seg selv som en god spiller. Det har vært viktig for meg. Selv om jeg ikke spiller og det ser mørkt ut, tenker jeg at jeg er god nok for dette nivået.

– Du lever litt i fornektelse?

– Noen ganger tror jeg det kan være lurt.